In Ihrem Roman „Fremde Verwandtschaften“ beschäftigen Sie sich mit der menschlichen Wahrnehmung, mit ihren Möglichkeiten, aber auch mit ihren Grenzen. Woher kommt Ihr Zweifel an der Wirklichkeit? Thomas Stangl: Ich glaube, dass es eine schöne und wichtige Möglichkeit der Literatur ist, falsche Sicherheiten zu hinterfragen, um zu sehen, was passiert, wenn man die vermeintlich sicheren Pfade verlässt. Da schließe ich mich als Autor keineswegs aus. Ich möchte meine durchdachten Positionen immer wieder in Frage stellen. Es gibt Zonen des Übergangs, in denen die Realität unsicher wird. Diese Bereiche sind für mich als Schriftsteller Orte der Erkenntnis.

Können Sie mir diese Übergänge genauer beschreiben? Stangl: Der Protagonist in meinem Roman erlebt zum Beispiel Folgendes: Während er schläft, träumt er von starkem Regen, davon, dass sein Zelt davonschwimmt. Er taucht aus seinem Traum auf und muss schlaftrunken feststellen, dass sein Unbewusstes auf das ratternde Geräusch der Klimaanlage reagiert hat. Reales und Fiktives verschmelzen miteinander. Immer bleibt dabei die Frage offen: Was ist subjektiv Erlebtes und was ist Wirklichkeit. Wie viel Fremdheit steckt in der vermeintlich vertrauten Wirklichkeit. Diese Fragen inspirieren mich und machen einen großen Bestandteil meiner Literatur aus.

Was bedeutet Fremdheit für Sie? Stangl: Manchmal weiß man zum Beispiel in Zuständen des Halbschlafs nicht mehr so ganz, wer man selbst ist. Oder man ist auch vielleicht nicht mehr ganz man selbst. Das Besondere an Literatur ist, dass man diese Zustände beschreiben kann, eine Sprache dafür finden kann und damit Szenen festhält, die sonst im Unbewussten verloren gehen würden.

Fremdheit ist in Ihrem Roman ein zentrales Thema. Inwiefern lässt sich dieser Text auch als politische Aufforderung lesen? Stangl: Ich würde es nicht „Aufforderung“ nennen, aber natürlich richtet sich der Roman in jedem Satz auch gegen die Selbstgerechtigkeit, mit der sich viele in ihrer behaupteten Identität verbarrikadieren. In dem, was man für fremd erklären möchte, gibt es sehr viel Eigenes oder Verwandtes, und je verbissener man sich auf die angeblich eigenen zivilisatorischen Werte beruft, desto barbarischer droht man zu werden.

Wie wandelbar ist aus Ihrer Sicht die menschliche Identität? Stangl: Mit dauernder Veränderung könnte der Mensch nicht umgehen. Ich glaube es geht immer um einen Balanceakt. Es gibt Konstanten, aber es gibt auch das Unbeständige. In meinem Roman ist eine Konstante zum Beispiel die Beziehung des Protagonisten zu seiner Familie. Von dieser, nennen wir es – archaischen Bindung – wird er bestimmt. In dieser Konstellation lernt meine Hauptfigur ihre eigene Identität kennen, gleichzeitig erlebt er sie aber auch als etwas Äußeres, als eine Fremdbestimmung.

Ist das der Grund, warum Sie Ihren Protagonisten – er ist Architekt – nach Afrika reisen lassen? Stangl: Ja, er hat dort mit einer Außenwelt zu tun, die ihm nicht vertraut ist. Gleichzeitig beginnt er auch an seiner eignen Wahrnehmung zu zweifeln. Schließlich misstraut er seinen eigenen Handlungen und in seiner Funktion als Architekt sogar seinen Bauplänen. Anstatt als Architekt die Autorität über (s)einen Raum zu bewahren, verirrt er sich darin, endet in einem Labyrinth. Er findet sich an einem Ort wieder, den er nicht versteht. Dieses Wechselspiel interessiert mich. Das vermeintlich Vertraute wird zu etwas Fremdem. Mit diesem Gedanken spielt auch der Buchtitel „Fremde Verwandtschaften“, denn Verwandtschaft sollte Nähe und nicht Fremde erzeugen, aber oft tut sie gerade das.

Sie schreiben „die Hölle ist ein Ort ohne Grenzen“. Warum? Stangl: Dieser Satz stammt von dem englischen Dichter Christopher Marlowe (1564–1593). Ich habe mir vorgestellt, wie es wäre, sich in einem Raum zu bewegen, der einem keinerlei Sicherheiten bietet, in dem es kein Koordinatensystem gibt und man in keinem Moment einen emotionalen Anker findet. Einen solchen Raum kann man sich als Hölle denken, aber man könnte dort auch neue Sphären des Denkens und des Wahrnehmens finden.

Eines Abends sitzt der verstorbene Vater des Architekten im afrikanischen Hotelzimmer. Das ist eine sehr realistische Szene. Stangl: Das Schöne an Literatur ist, dass dort auch die Gespenster leben. Ich habe die Freiheit, die Ebenen zu wechseln. Die Erinnerung, das Denken und das Empfinden verschmelzen.

Das Gespräch führte Gerlinde Tamerl