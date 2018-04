Köln – Normalerweise nimmt sich Dieter Bohlen als Juror bei „Deutschland sucht den Superstar“ kein Blatt vor den Mund, aber nach dem Auftritt von Ella Sailer aus Sistrans wirkte er fast enttäuscht, die 18-Jährige nach Hause schicken zu müssen. In der letzten Show in Südafrika, bei der nur noch die besten 16 Sänger mit dabei sein durften, musste Sailer die Ballade „Für Dich“ von Yvonne Catterfeld singen. Für den Justin-Bieber-Fan nicht die ideale Song-Vorgabe. Prompt leistete sie sich einen Texthänger. „Das war natürlich nicht so groß“, sagte Bohlen über den letzten Auftritt von Sailer bei DSDS.

Insgeheim wusste die Tirolerin nicht erst seit Samstagabend, dass kurz vor den Live-Shows und den Top 10 für sie das Aus kommen sollte. Die Shows in Südafrika wurden bereits vor Jahreswechsel aufgezeichnet und nun ausgestrahlt. Dementsprechend gefasst schrieb Ella Sailer auf Instagram an ihre neu gewonnenen Fans: „Leider endet die Reise DSDS und gleichzeitig eine der schönsten und größten Erfahrungen in meinem Leben.“ Musikalisch soll es bei ihr jedoch weitergehen: „Das Wichtigste ist, dass ich Menschen mit meiner Stimme berührt habe – und das werde ich auch weiterhin.“ (chris)