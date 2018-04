Von Peter Angerer

Innsbruck – Ohne den Planwagen in einem Wellblechverschlag würde der 14-jährige Pio (Pio Amato) die Geschichten seines Großvaters nicht glauben. Das romantische Relikt steht für die Freiheit, als der Roma-Clan noch durch das Land gezogen war, bis er in Ciambra am staubigen Rand der kalabrischen Hafenstadt Gioia Tauro sesshaft geworden ist.

Symbole haben im richtigen Leben allerdings nur einen Erinnerungswert. Immerhin erweisen die Paten der lokalen Mafia beim Begräbnis des Großvaters der Familie ihren Respekt, während sie sonst in der blechernen Festung der Amatos nur auftauchen, um Aufträge zu erteilen oder ihren Anteil abzuholen. Dem Buben leuchtet dieses Geschäftsmodell nicht ganz ein, aber es geht um die Einhaltung von Grenzen, die von den mächtigen Mafiafamilien abgesteckt wurden. Pio hat bereits gelernt, Autos kurzzuschließen und zu stehlen. Anschließend werden die Eigentümer, meist Touristen, ausfindig gemacht, denen gegen einen bescheidenen Unkostenbeitrag der Standort ihres Autos mitgeteilt wird.

Diese leichten kriminellen Übungen neben Einbruch und Diebstahl ließen sich auch auf eigene Faust ausführen, aber Pios ältere Brüder denken als seine Lehrmeister an die regelmäßigen Aufenthalte im Gefängnis, wo eine ähnliche Hierarchie wie in der Stadt herrscht. „Ganz unten sind die Afrikaner, oben die Italiener“, sagt Cosimo (Damiano Amato), da müssten sich „Zigeuner“ eben entscheiden.

Pios einziger Freund in Gioia Tauro ist der Afrikaner Ayiva (Koudous Seihon), dessen Geschichte Jonas Carpignanos in seinem Kinodebüt „Mediterranea“ 2015 erzählt hatte. Leichtgläubig war der Flüchtling aus Burkina Faso den Verheißungen eines Paradieses in Europa gefolgt und als unterbezahlter Ernte­helfer in einem Lager aus Plastikplanen in Süditalien gelandet. „Mediterranea“ war die Rekonstruktion der Unruhen in Rosarno, nachdem Jugendliche mehrere afrikanische Einwanderer getötet hatten. Am Ende hatte Ayiva für alle, die in Afrika dabei waren, sich auf den Weg zu machen, nur eine Botschaft: Bleibt zu Hause! Alles ist besser als dieses Paradies, in dem für uns nur die Hölle vorgesehen ist.

Der mit einem Ensemble aus Laiendarstellern und einer Handkamera gedrehte Film hatte Martin Scorsese dermaßen beeindruckt, dass er als ausführender Produzent einen weiteren Film von Carpignano sehen wollte.

In „Pio“ erhebt Carpignano das Feuer zum Leitmotiv, mal ist es das Symbol der Reinigung auf vertrockneten Feldern, mal Werkzeug, um aus geklauten Kabeln das Kupfer zu gewinnen, mal ist es die Bestrafung für Verrat, wenn die Mafia Rache übt.

Ayiva ist die Flucht aus dem fremdenfeindlichen Rosarno gelungen. Gioia Tauro, 100 km südlich von Rosarno, ist aber noch nicht Burkina Faso, wohin er nicht mit leeren Händen zurückkehren möchte. Demnächst kann er einen Container mit Computern und TV-Geräten füllen und als Held mit einem stolzen Startkapital in seinem Dorf einziehen. Mit der Art, wie er die Dinge angeht, könnte Ayiva für Pio durchaus als Vorbild durchgehen, außerdem kann er die seltsamen Zeichen der Schrift entziffern, was ihm in dieser Gegend voller Analphabeten einen Vorteil verschafft, aber es existiert auch eine Hierarchie der Gefühle und der Loyalität, der Pio seine unschuldige Seele opfert.

Nur formal ähnelt Carpignanos „Pio“ den inzwischen weltweit geschätzten TV-Serien „Gomorrha“ und „Suburra“ über die neuen mächtigen „Familien“ Italiens, denn das Herz des Italoamerikaners gehört wie schon in „Mediterranea“ den Opfern, den Bewohnern der Wellblechhütten, die sich kaum von jenen unterscheiden, die in den Meisterwerken des sozialkritischen Neoverismo zu sehen waren. Sein beeindruckendes Laien-Ensemble, den Clan der Amatos, entdeckte Carpignano, als er – wie die Touristen im Film – sein geklautes Auto auslösen musste.