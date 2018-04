Von Angela Dähling

Mayrhofen – Die geheime Abstimmung war denkbar knapp mit 8:7 Stimmen ausgefallen – und nicht im Sinne von Bürgermeisterin Monika Wechselberger. Die Gemeindechefin hätte den Klagsweg gegen die ortsansässige Firma Cicero Design & Druck beschreiten wollen. Zu groß ist ihr Ärger über das, was passiert war.

Wie berichtet, hatte Cicero Design 27 Jahre lang für die Gemeinde das Amtsblatt Heimatstimme hinsichtlich Redaktion, Layout und Inserate abgewickelt. Und zwar auf Basis einer Seitenpreisvereinbarung, die mit 31. Dezember endete – und durch die die Gemeinde jährlich rund 400.000 Euro an Cicero zahlte. Laut Bundesvergabegesetz müsse die Vergabe ausgeschrieben werden, weil der erlaubte Oberschwellenbereich von 209.000 Euro für Dienstleistungen weit überschritten worden sei, erklärte die Bürgermeisterin.

Cicero reagierte mit einem Konkurrenzprodukt: der Zillertaler Zeitung, deren Titelseite und Layout fast so aussehen wie jene der Heimatstimme. Mehr noch: Cicero hatte sich vor Jahren die Domain www.heimatstimme.at gesichert, und wer etwa im Dezember darauf klickte, landete auf der Seite der Zillertaler Zeitung. Auch der Facebook-Account der Heimatstimme war plötzlich mitsamt seinen Anhängern jener der Zillertaler Zeitung. Diverse Texte und Fotos aus der Heimatstimme erschienen zudem in der neuen Zeitung bzw. ihrer Online-Version. Die Gemeinde zog mit Rechtsanwalt Simon Tonini einen Medienrechtexperten zurate. Einer Abmahnung folgten mehrere Vergleichsangebote an Cicero. Schließlich ging es darum, ob auf Unterlassung geklagt und wegen wettbewerbsrechtlicher Ansprüche vor Gericht gezogen werden soll. „Unser Standpunkt war, dass nach Ende der Geschäftsbeziehung der Internetauftritt der Heimatstimme nicht für ein Konkurrenzprodukt verwendet werden darf. Zudem wurde das Titelrecht verletzt und es geht um Ausbeutung des Kennzeichenrechts und der Infrastruktur“, erläutert Tonini. Durch den Beschluss des Gemeinderats wird aber nicht geklagt.

„Es war eine geheime Abstimmung und für mich ist das Thema durch“, will GV Hans Jörg Moigg sich nicht mehr zur Sache äußern. „Meine persönliche Meinung ist, dass Klagen auf Dauer nichts bringt und es besser ist, sich auf einen Kompromiss zu einigen“, fügt er an. Der Kompromiss ist eine abgeschwächte Version der von Tonini erstellten Unterlassungs- und Verpflichtungsvereinbarung. Demnach darf die Domain der Heimatstimme nicht mehr für Zwecke der Zillertaler Zeitung verwendet werden, auch eine Umleitung auf die neue Zeitung ist zu unterlassen. Ähnliches gilt für den Facebook-Account, der zudem gelöscht werden musste. Cicero erwirkte aber, dass sich die nicht erlaubte Nutzung von Inhalten und Anzeigen nur auf jene beschränkt, für die die Marktgemeinde die Rechte hält. Inhalte Dritter können weiter für die Zillertaler Zeitung genutzt werden.

Auch die seitens der Gemeinde geforderte Änderung von Layout und Titel kommt nicht. Zudem verzichtet die Gemeinde auf eine Entschädigungszahlung von 10.000 Euro und eine Konventionalstrafe bei Verletzung der Vereinbarung. Allerdings übernimmt Cicero die Anwaltskosten (6000 Euro). BM Wechselberger ist nicht glücklich damit: „Offenbar ist es dem Gemeinderat lieber, dass die Heimatstimme baden geht. Und ich mit ihr“, meint sie. Moigg dementiert, man habe Wechselberger keine Steine in den Weg gelegt. Und dass die Ausschreibung für die Heimatstimme ein Jahr gedauert hat, sei nicht Schuld des Gemeinderates, meint er. VBM Franz Eberharter und Cicero-Chef Peter Knauer waren für Stellungnahmen nicht erreichbar.