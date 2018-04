Innsbruck – In Schweden gibt es offiziell noch 20.000 Samen. Amanda Kernell, Tochter einer schwedischen Mutter und eines samischen Aktivisten, erzählt in ihrem Kinodebüt „Das Mädchen aus dem Norden“ von den Schikanen, denen die Ureinwohner im Norden Skandinaviens in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts ausgesetzt waren.

Nach einem langen Leben aus Verstellung und Selbstverleugnung wird Christina (Maj Doris Rimpi) von der Wirklichkeit eingeholt. Für ihren Sohn Olle (Olle Sarri) und ihre Enkelin ist das Begräbnis von Christinas Schwester eine willkommene Gelegenheit, endlich die Welt der Samen und damit die Verwandten von Mutter und Großmutter aus der Nähe betrachten zu können. Aber die pensionierte Lehrerin sträubt sich und kann nur warnen, denn die Samen „lügen und stehlen“.

Nach der Trauerfeier möchte sich Olle noch die berühmten Rentierherden ansehen, Christina mischt sich lieber unter die Touristen, die wegen der Stille in den Norden reisen. Sie schätzen auch die Vorführungen der indigenen Kultur, obwohl sie den Menschen in diesen seltsamen Trachten mit Verachtung begegnen. Da kann Christina nur zustimmen, doch in ihr zerfurchtes Gesicht schleichen sich die ersten Falten des Zweifels an der Assimilation. Es sind kleine Gesten wie der Umgang mit Besteck, die durch ihre Deutlichkeit zuerst verwirren. Doch den Samen war es in den Dreißigerjahren untersagt, Messer und Gabel zu verwenden, um sie von der Zivilisation fernzuhalten.

In dieser Epoche der Unterdrückung verlässt Elle Marja (Cecilia Sparrok) das Zeltlager ihrer Familie, um in einem Internat Schwedisch zu lernen. Samen sollen mit Schweden kommunizieren können, aber nicht mit ihnen leben. Deshalb bleibt ihnen der Besuch höherer Schulen verwehrt. Das Mädchen muss sich einer rassenbiologischen Untersuchung unterziehen. Der Schädel wird vermessen und mit wissenschaftlichem Schwachsinn kommentiert. Schlimmer noch sind jene Samen, die sich in Schweden verwandelt haben und ein Ohr Elle Marjas auf eine Weise verstümmeln, wie Rentierzüchter ihr Vieh markieren. Trotz aller Erniedrigungen entscheidet sich die Vierzehnjährige für den schwedischen Weg und wird zu Christina.

Amanda Kernells stilles Meisterwerk, bereits 2016 beim Festival in Venedig präsentiert, ist auch als Parabel aktuell geworden, zeigt „Das Mädchen aus dem Norden“ doch auch den europäischen Umgang mit Minderheiten und fremden Kulturen, die als Bedrohung wahrgenommen werden. (p. a.)