Ist das Objekt, das hinter Ihnen an der Wand hängt, ein altes bäuerliches Werkzeug? Walter Hauser: Tatsächlich erinnert dieser Gegenstand an ein landwirtschaftliches Gerät. Intuitiv fragt man sofort nach seiner ursprünglichen Funktion. Allerdings sehen Sie hier weder ein historisches Werkzeug noch altertümliche Schneeschuhe. Es handelt sich um Fragmente eines alten Stallbodens, die der rumänische Künstler Josef Koppandi in ein Kunstwerk verwandelt hat.

Was fasziniert Sie an diesem Kunstwerk so sehr, dass Sie es in Ihrem Büro aufgehängt haben? Hauser: Dieses Objekt besitzt eine charismatische Aura, man verknüpft mit dem Alten das wohlige Gefühl der Vertrautheit. In Wirklichkeit ist es so, dass Koppandi aus einem alten Gegenstand einen neuen geschaffen hat, die einstige praktische Funktion wurde durch eine ästhetische ersetzt. Diese Umdeutung gefällt mir, gleichsam auch die Verknüpfung von Vergangenem mit Gegenwärtigem. So stelle ich mir zeitgemäße Architektur vor: Alte Bausubstanz wird nicht gänzlich durch eine Neue ersetzt, historische Anknüpfungspunkte bleiben erhalten. Das stellt eine Kontinuität her, die Räume schafft, in denen sich Menschen auch wohlfühlen können.

Welche Aufgaben kommen dem Denkmalamt zu? Hauser: Der klassische Denkmalschutz ist für die Erhaltung der Kulturgüter in Stadt und Land zuständig, wobei der Begriff „Kulturgut“ sehr weit gefasst ist: Das kann eine archäologische Stätte aus der Prähistorie, eine barocke Landkapelle, ein Almensem­ble oder ein Haus der Moderne sein. Die Erhaltung von Objekten, die in einem direkten Dialog mit der umgebenden Landschaft stehen, gehört zu den jüngeren – sehr wichtigen – Aufgaben der Denkmalpflege.

Sind Naturschutz und Kulturgüterschutz zwei getrennte Aufgabenbereiche? Hauser: Im Grunde genommen ja, man versucht das jedoch aufzulösen. Diese historische Trennung zeigt zusehends Nachteile im Bereich der Kulturlandschaft. Zum Beispiel ein denkmalgeschütztes Bauernhaus in schöner landschaftlicher Lage verschwindet in einem modernen Siedlungsgebiet, wie das zum Beispiel beim Kammerlanderhof in Thurn (Osttirol) der Fall ist. Jedes historische Kulturgut ist letztlich auch in eine Naturlandschaft eingebettet. Es ist ein großer Verlust, wenn dieser dialogische Kontext zerstört wird.

Haben Sie eine Liste von Baudenkmälern, die regelmäßig auf Ihren Erhaltungszustand geprüft werden? Hauser: Es gibt einen Denkmalkataster. Dieser hat in Tirol etwa 2500 eingetragene Objekte, die nicht permanent vom Denkmalamt auf ihren Erhaltungszustand überprüft werden können. Nicht alle diese – manchmal in Privatbesitz befindlichen – Objekte stehen explizit unter Denkmalschutz. Sie sind als Objekte nur aufgenommen. Wir müssen deshalb auf ein Netzwerk zurückgreifen, das mit uns kommuniziert, eine kritische und motivierte Gesellschaft also, die bereit ist, Kulturgüter zu schützen.

Die Renovierung eines alten Gebäudes ist kostspielig. Verstehen Sie, dass private Besitzer sie lieber durch einen Neubau ersetzen? Hauser: Leider werden alte Gebäude zu Unrecht gering geschätzt. Sie haben viele Jahrhunderte überdauert und sind architektonisch gut in die Umgebung eingebettet. Es stimmt nicht unbedingt, dass die Errichtung eines Neubaus kostengünstiger ist und mehr Lebensqualität bietet. Bauernhöfe beispielsweise sind natürlich oft zu groß. Will man die Immobilie bewahren, die Renovierungskosten aber senken, dann muss man sie aufteilen.

Werden Menschen künftig historische Bausubstanz wieder mehr zu schätzen wissen? Hauser: Es gibt eine Minderheit, bei der die Sehnsucht, in alten Gebäuden zu leben, wieder aufkeimt. Das Bewusstsein für die Wertschätzung von Historischem muss deshalb verstärkt gefördert werden, am besten schon in der Volksschule. Nur so können historische Gebäude und einzigartige Landschaften auch in Zukunft erhalten bleiben.

Heute beginnt die Tagung am Grillhof in Vill in Zusammenarbeit mit der Tiroler Heimatpflege und der Tiroler Umweltanwaltschaft mit dem Titel „Zwischen Almen und Metropolen“. Was erwartet die Besucher? Hauser: Die Tagung beschäftigt sich damit, wie man Kulturgüter, aber auch die umgebende Landschaft schützen kann, ohne auf den wirtschaftlichen Nutzen zu verzichten. Es zeigt sich, dass die Kombination von Natur- und Denkmalschutz als ganzheitlicher Landschaftsschutz zu verstehen ist. Dies ist ein dringendes Anliegen unserer Zeit.

Das Gespräch führte Gerlinde Tamerl