Von Ludwig Heinrich

Berlin – 1981 befand sich Romy Schneider zur „Entgiftung“ (Diät und Alkoholentzug) in einem Kurhotel in der Bretagne. Dort stellte sie sich stern-Reporter Michael Jürgs und Starfotograf Robert Lebeck zu einem sehr mutigen Interview, dem letzten ihres Lebens. Auf diesem Interview basiert Emily Atefs auch mit österreichischem Geld produzierter Film „3 Tage in Quiberon“, der bei der Berlinale seine Welturaufführung feierte und ab 13. April in den Kinos läuft. Für den Deutschen Filmpreis wurde der Streifen zehn Mal nominiert. Unter den Nominierten ist Romy-Darstellerin Marie Bäumer.

Wegen der Ähnlichkeit wurde Ihnen schon früher vergeblich angeboten, Romy Schneider zu spielen. Was hat Sie umgestimmt?

Marie Bäumer: Eines Tages saßen mein väterlicher Freund, der Produzent Denis Poncet, und ich beim Austern- essen in Paris. Nach der etwa 14. Auster fragte er mich, ob das Thema „Romy“ für mich wirklich absolut abgeschlossen war. „Im Prinzip ja“, antwortete ich, außer man schafft eine emotionale Zustandsbeschreibung über eine Frau, die zufällig der Weltstar Romy Schneider war.

Was wollten Sie vor allem nicht?

Bäumer: Ein Biopic, weil ich es prinzipiell schwierig finde, eine Ikone in ihrer Funktion und schauspielerischen Größe zu interpretieren. Und Biopic ist nicht unbedingt das Format, das mich interessiert. Statt zu viel zu erzählen, mag ich es lieber, in die „Zelle“ im Zentrum einzudringen und von dort aus ein Universum zu schaffen.

Die optische Ähnlichkeit mit Romy war bei Ihnen schon immer gegeben?

Bäumer: Ich wurde tatsächlich bereits als Kind mit ihr verglichen, obwohl ich keine Ahnung von ihr hatte. Ich wusste überhaupt nicht, wer das ist. Ich hatte nicht einmal „Sissi“ gesehen, denn bei uns zu Hause gab es keinen Fernseher. Später erzählte mir meine Mutter über sie und ihre Karriere. Ich bekam auch den schrecklichen Tod ihres Sohnes David mit. Im Kino faszinierten mich damals ganz andere Sachen, etwa Pippi Langstrumpf. In einem Haus mit Pferden zu wohnen und Männer hochheben zu können, das fand ich toll.

Was hat Ihnen Regisseurin Emily Atef geboten, damit Sie „Ja“ sagten?

Bäumer: Ein Szenario mit nur vier, fünf Personen. Für die Vorbereitungen wurden ihr 500 Originalbilder aus jener Zeit zur Verfügung gestellt, und dann hat sie die ganze Geschichte relativ schnell in Schwarzweiß visualisiert.

Für Ihre Darstellung erhielten Sie höchstes Lob und nun auch die Nominierung für den Deutschen Filmpreis. Wie war das „Eindringen“ in die Rolle, und das Wieder-Rauskommen?

Bäumer: Es war eine sehr intensive Arbeit, aber als eine von Jutta Hoffmann erzogene Schauspielerin gehe ich nie in eine totale Form der Identifikation rein, also war es auch nicht allzu schwer, wieder rauszukommen. Ich habe viel physische Energie hineingesteckt, doch dann bin ich in mein kleines Dorf in der Provence, wo ich wohne, gefahren, habe mich erholt und beschlossen, dass ich jetzt einmal eine Pause vom Drama brauche.

Welchen Eindruck haben Sie bei der Arbeit von Romy bekommen?

Bäumer: Ich habe mich hauptsächlich mit der Frau, dem Menschen Romy Schneider beschäftigt, und das war oft ein 360-Grad-Sackgassengefühl. In meinen Augen hatte sie kein inneres und äußeres Zuhause, und das gehört mit zum Ton der „Verlassenen“ und der Bedürftigkeit, die dabei entsteht. Für einen Schauspieler stellt sich dann die Frage: Wie verhält sich diese Person? Sie hat jedenfalls versucht, urmenschlich zu sein in diesem Dunkel.

Thema „Sissi“?

Bäumer: Sie wollte raus aus der ewigen „Sissi“-Geschichte und als Frau ihr eigenes Leben leben. Doch die Sehnsucht, damals diesen Kontakt zum Interview in Quiberon herzustellen, beruhte wohl auf einer gewissen Naivität: zu glauben, dass man das über die Presse lösen kann.

Romys Verhältnis zu Deutschland war immer sehr zwiespältig?

Bäumer: Vergessen wir nicht, dass sie bereits sehr früh bekannt war wie ein junger Pop-Star, und es war für eine 16-Jährige eine große Herausforderung, weiterzugehen und zu wachsen. Sie drehte in Frankreich viele Filme, die in Deutschland nicht geschätzt, und ziemlich verrissen wurden. Es kamen von dort keine spannenden Angebote.

„stern“-Reporter Michael Jürgs kommt im Film nicht gut weg, etwa in den Szenen, wo er Romy mit Schampus „eintrankelt“?

Bäumer: Unsere Geschichte stützt sich auf dieses Interview, ist über weite Strecken authentisch. Aber es gibt auch fiktive Momente. Michael Jürgs war mit Romy Schneider am Ende ziemlich gut befreundet. Er hat uns sehr unterstützt, aber als er den fertigen Film sah, war er einigermaßen entsetzt und meinte: „So bin ich nicht!“ Das stimmt. Emily Atef erklärte ihm, dass sie einfach, der Spannung halber, eine dramaturgische Entwicklung schaffen musste, die manchmal sehr weit gegangen ist.

Der Charakter von Birgit Minichmayr, die Hilde, Romys Freundin aus Kinderzeiten, verkörpert – ist da auch einiges fiktiv? Bäumer: Ja, noch mehr. Mit Birgit war das von Anfang an geplant, und sie hat es sehr intelligent gelöst, indem sie nicht die Gutmensch-Freundin mimt, sondern ihr faktisch den Spiegel vorhält. Birgit hat eine Menge interessanter Facetten vorgegeben.

Wären Sie gern in der Haut Romy Schneiders gesteckt? Bäumer: Zum Zeitpunkt, in dem diese Geschichte spielt, bestimmt nicht.

Sie haben gesagt, dass Sie nach „3 Tage in Quiberon“ das starke Bedürfnis hatten „Raus aus dem Drama!“. Ist es gelungen? Bäumer: Ich denke schon. Indem ich mit Jürgen Vogel in der Fernsehserie „The Team“ mitwirkte. Da bin ich Familienmutter, Frau eines Ermittlers, drei Kinder. Das Ganze ist nicht unbedingt komödiantisch angehaucht. Aber ein Drama ist es auch nicht.

Noch eine „österreichische“ Frage. Sie waren 2007, neben Peter Simonischek, die Buhlschaft im „Jedermann“. Wie sehen Sie dieses Gastspiel rückwirkend? Bäumer: Ich weiß nicht genau, was ich da antworten soll. Sagen wir so: Es war ein schöner Ausflug in diese Welt der Salzburger Festspiele.