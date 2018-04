Von Joachim Leitner

Stockholm, Innsbruck – Ist in Schweden von der Königlich Schwedischen Akademie, die unter anderem den Literaturnobelpreis vergibt, die Rede, wird ehrfurchtsvoll von „den Achtzehn“ gesprochen. Das 1786 nach dem Vorbild der Académie française gegründete Gremium hat 18 ständige Mitglieder, denen im Sitzungssaal 18 penibel durchnummerierte Stühle zugewiesen sind. Jedenfalls in der Theorie, denn mindestens zwei Stühle bleiben bereits seit Jahren frei: 1989 trat die Schriftstellerin Kerstin Ekman aus, weil sie das Schweigen des Gremiums zur Causa Rushdie nicht mittragen wollte; der 2012 verstorbene Literaturhistoriker Knut Ahnlund verließ die Akademie 2005 aus Protest gegen die Entscheidung, Elfriede Jelinek mit dem Literaturnobelpreis auszuzeichnen. Seit 2015 nimmt auch die erst 2009 berufene Autorin Lotta Lotass nicht mehr an den Sitzungen teil. Ihr fehle es an „sozialer Bildung“ für die repräsentativen Aufgaben der Akademie, so Lotass damals.

Nachdem zuletzt – die TT berichtete – Vorwürfe der Vorteilsnahme und des Geheimnisverrats gegen Akademiemitglied Katarina Frostenson öffentlich wurden, legten drei weitere Mitglieder ihre Arbeit nieder. Sie kritisierten den zögerlichen Umgang der Akademie mit den Vorwürfen. Aus den „Achtzehn“, die eigentlich nur „Sechzehn“ waren, sind also „Dreizehn“ geworden. Nachbesetzt können die frei gewordenen Stühle erst nach dem Tod des bisherigen Inhabers werden. Benötigt wird auch dann ein Quorum von mindestens zwölf Mitgliedern.

Und das lässt sich seit Donnerstagabend nicht mehr erreichen: Der akademische Abzählreim geht weiter. Nach der jüngsten Sitzung des Gremiums trat nun auch Sara Danius, seit 2015 Ständige Sprecherin – sprich Vorsitzende – der Akademie, zurück. Danius zählte zum Lager der fortschrittlichen Mitglieder, die zuletzt erfolglos für eine Änderung der 200 Jahre alten Akademie-Statuten plädierte.

Da inzwischen auch die umstrittene Frostenson ausgeschieden ist, gibt es nur noch elf aktive Mitglieder. Was letztlich bedeutet, dass die Schwedische Akademie am Anfang ihres Endes steht, weil keine neuen Mitglieder berufen werden können.

Auf die Vergabe des Nobelpreises dürfte das, zumindest vorerst, keine Auswirkungen haben: Bei der Abstimmung über die weltweit meistbeachtete literarische Auszeichnung reicht die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Dass die Entwicklungen der vergangenen Wochen dem Ansehen des Preises geschadet haben, liegt freilich auf der Hand. Kritiker, die seit Jahren die Intransparenz der Akademie und ihrer Entscheidungen beklagen, sehen sich bestätigt.

Schriftstellerorganisationen – etwa der deutsche PEN – schlugen zuletzt die Ersetzung der Schwedischen Akademie durch ein vielleicht auch international besetztes Gremium vor. Gefragt ist jetzt der Schutzherr der Akademie, Schwedens König Carl Gustaf. Der versprühte Anfang der Woche noch royalen Optimismus: „Alles wird gut werden“, ließ er nach einem Treffen mit Sara Danius mitteilen. Inzwischen hat sich die Situation allerdings weiter zugespitzt. Und Gesprächspartnerin Danius ist Geschichte.