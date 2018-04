Vor dem Kinostart Ihrer Doku „Wildes Herz“ forderte die rechtspopulistische AfD, dass Sie die Filmförderung zurückzahlen müssen, weil es im Film um Verfassungsfeinde gehe.

Charly Hübner: Dass von Seiten der AfD oder auch einer Zeitung wie der Jungen Freiheit was kommen wird, war klar. Das ist ihr politisches Programm und das alles, das mit der Band Feine Sahne Fischfilet zu tun hat, sofort eine Öffentlichkeit nach sich zieht. Das hatten wir auf dem Zettel. Das ist ein Film über diesen Menschen (den Sänger Monchi, Anm.), über diese Band. Aber es ist für mich auch ein Dokument über die Zeit, in der wir leben. Die Medien sprechen ja von einem „Rechtsruck“. Dabei ist das, was schon lange da war, nur wieder sichtbar geworden.

Die Band singt gegen rechts an. Ist der Rechtsextremismus das große Problem in Ostdeutschland?

Hübner: Das würd ich so gar nicht sagen. Es ist ein Problem. Es gibt ja auch strukturelle Probleme. Seit der Flüchtlingswelle 2015 ist da extrem was angestiegen, es gibt einfach krasse Attacken gegen Flüchtlinge und auch gegen die, die sich für Flüchtlinge einsetzen. Das ist ein Fakt. Das ist aber auch in Sachsen so, das ist auch in Bayern so.

Aber das Problem gab es bereits vor 2015. Hübner: Wir hatten viele Auseinandersetzungen mit der rechten Seite in meinen Abitur-Jahren. Eine Zeitlang waren Schlägereien wirklich Alltag. Bei einem Schulfest spielte ich Bass und dann ging die Tür auf, 200 Skinheads kamen rein und es gab eine Riesen-Saal-Schlägerei. Wir haben auch niemanden überzeugen können, dass Linke liberale Menschen sind, dass offenes Denken eine coole Idee ist. Wir wurden einfach oft verprügelt, gejagt, hatten’s schwer und von uns sind, glaube ich, fast alle gegangen. Ein paar kommen jetzt zurück, wo sie Familienväter sind. Aber es war zu viel Gewalt, hat einfach keinen Spaß mehr gemacht, da zu sein.

War das politische Element von Anfang an der Ausgangspunkt für den Film? Hübner: Nein, gar nicht. Monchi ist einfach so eine Figur, die’s im Kino noch nicht gibt. Feine Sahne Fischfilet waren im Punk-Rahmen und in Mecklenburg-Vorpommern sehr bekannt. Ich bin auf die Band aufmerksam geworden durch einen Artikel im Musikexpress, wo stand, dass die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Ich höre ja selber viel Punkrock, und das hat mich irritiert, weil Punk ist für mich per se erstmal nicht systemfeindlich, die Jungs wollen ja nicht den Staat stürzen. Im Verfassungsschutzbericht gibt’s vier Seiten über sie und dann gibt es drei Seiten über alle anderen rechten Bands. Wenn da jetzt Menschen über drei Jahre überwacht werden und nach drei Jahren erfährst du das, dann ist das ja schon auch fast wie eine Foltermethode. Es gibt bei uns im Grundgesetz den Paragraf 1: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und bei mir tauchte auf einmal die Frage auf, ab wann ist denn die Würde angetastet? Ist sie immer noch unangetastet, wenn Fremde über dich alles wissen, was du in den letzten drei Jahren gemacht hast? Interessant ist, wie die Bandmitglieder damit umgehen, wenn sie etwa zum Innenministerium fahren und einen Präsentkorb überreichen. Auf die Idee würde ich nie kommen, das ist Monchi eingefallen.

Wäre einer wie Monchi eine interessante Rolle für Sie? Hübner: Mich interessieren Rollen, in denen ich die Sonnen- und Schattenseiten zeigen darf, zum Beispiel der Polizeiruf-Kommissar in Rostock. Und Monchi ist so ein Mensch, der muss die schlechten Seiten zeigen und die guten, die Warmherzigkeit und den Narzissmus. Er ist jemand, der etwas im Kopf hat und im Herzen. Seine Mutter sagte ja auch: „Jan war von Anfang an auf Power.“ Das fand ich filmisch interessant, diese Energie, die er auf den Konzerten oder den politischen Veranstaltungen vermittelt, auf die Leinwand zu bringen, als Gemeinschaftserlebnis im Kino. Das ist so ein Effekt auf einmal, wo sich Themen mischen: Film trifft Musik trifft Politik trifft Heimat.

Dann sehen Sie „Wildes Herz“ auch als eine Art Heimatfilm? Hübner: Ja. Auch wenn die Beschreibung nicht von mir kommt. Dieser Heimatbegriff ist für mich sehr lang abstrakt gewesen. Für mich ist Heimat zum einen konkret diese Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist schon so ein Lebensgrundgefühl, das ich vier- bis fünfmal im Jahr brauche, damit ich weiterarbeiten kann, diese absolute Stille in der absoluten Natur, auf 360 Grad keinen Strommasten, keinen Airstream von irgendeinem Flugzeug. Und das andere ist meine Familie und die Arbeitswelt, wo ich mich bewege mit den Menschen, die mir wichtig sind. Am Ende wurd’s ein Heimatfilm. Das hatte ich nicht auf dem Zettel. Das war der Film selber, der gesagt hat: „Ich bin ein Heimatfilm.“ Das klingt jetzt esoterisch, aber ich meine es ganz praktisch.

Ob als Regisseur oder Schauspieler, Sie sind derzeit im Kino quasi allgegenwärtig. Hübner: Es wirkt so, weil es jetzt alles ziemlich dicht hintereinander rauskommt. Insgesamt reden wir hier über vier Jahre Arbeit, die sich jetzt sozusagen im Frühjahr 2018 an eine Tür gestellt haben und nacheinander in die Welt hinaus treten. Ein Regisseur hat auf eine ähnliche Frage einmal eine tolle Antwort gegeben: Er verstehe die Frage nicht, der Maurer gehe doch auch jeden Tag zur Arbeit. Wir wollen ja auch das, was wir gern tun, machen. Am besten jeden Tag.

In „3 Tage in Quiberon“ spielen Sie einen Starfotografen. Der Film handelt von den Schattenseiten des Starseins. Wie gehen Sie damit um? Hübner: Jeder versucht das auf seine Weise. Ich glaube, es ist auch ein gigantischer Unterschied, ob man in den 70er-, 80er-Jahren ein Filmstar in Frankreich, Deutschland oder in Europa war oder ob man heute in dieser Welt, in der jeder sich selber zum Star macht über Facebook und Instagram, ein Fernsehstar ist oder ein deutscher Filmstar. Für die in meinem engsten Umfeld, dort, wo ich herkomme, bin ich immer noch Charly. Manche sagen wieder Carsten wie ganz früher, weil sie sozusagen unterscheiden wollen von dieser offiziellen Figur. Aber das ist die gleiche norddeutsche Herzlichkeit, man klopft sich auf die Schulter, aber man macht wenig Unsinn. Alles ist sehr pragmatisch und sehr ehrlich. Darüber bin ich heilfroh.

Das Gespräch führte Marian Wilhelm