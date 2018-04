Mit Ihrem Wechsel von der „Welt“ zur „Zeit“ haben Sie sich als Kolumnistin etabliert. Was muss ein Thema haben, um von Ihnen in einer Kolumne verwurstet zu werden?

Ronja von Rönne: Es braucht für mich vor allem eine Deadline. Das ist stets meine größte Motivation. Ohne Abgabefristen würde ich deutlich weniger schreiben. Dann tatsächlich zu einem Thema zu kommen, ist ein Luxus, der vielleicht einmal im halben Jahr aufgeht. Ansonsten müssen sich die Themen erst finden, eine Suche, die unglamourös ist und die ständig hoffen lässt. Meistens ist das Schreiben einfach Arbeit.

Sie schöpfen aber auch sehr viel aus Ihrem persönlichen Leben. Ist das „Ich“ in Ihren Texten wirklich Ronja von Rönne? Rönne: Man gibt in seinen Texten Persönliches preis, aber nicht Privates. Jede Art von Kolumne erzeugt eine Kunstfigur. Ich denke, dass etwa ein Harald Martenstein (Kolumnist der Zeit, Anm.) sonst nicht so rumpoltert, wie er es in seinen Kolumnen macht. Ich bin da ähnlich eingestellt und sperre vieles auch aus. Es braucht nicht jeder jede Woche etwas über meine Unsicherheiten lesen. Das wird irgendwann auch langweilig für die Leser. Eine Persona entwickelt sich in diesen Texten einfach, die man dann als Autor kurzzeitig auch ist. Viele Sachen passen zu mir, müssen aber nicht ich sein.

Wie können wir uns die wahre Ronja vorstellen?

Rönne: Ungefilterter. Ich habe zum Beispiel einen sehr großen Familiensinn, der kommt etwa in meinen Texten gar nicht so vor. Ich bin sehr treu mit Freundschaften. Ich bin nicht ganz so zynisch wie in meinen Texten. Und deutlich unsicherer. Wenn ich die Bühnenperson bin, ist alles einfacher. Aber wer weiß schon, welche Person er eigentlich wirklich ist?

Jetzt aber mal ungefiltert: Welches Thema findet Ihrer Meinung nach im öffentlichen Diskurs zu wenig Aufmerksamkeit?

Rönne: Die Antwort ist fast ein wenig öde, aber ich glaube, so etwas wie Kultur im ländlichen Raum. Es gab ja früher sehr viele Künstlerkolonien, kleine Dörfer, in denen viel Kultur stattfand. Dort, wo ich aufwuchs, in Grassau in Oberbayern, wurden in der Sparkasse einige Bilder hingehängt und das war’s. Ich finde es eben schade, dass Kultur nur in der Großstadt stattfindet oder auch Lokaljournalismus oft so unterjocht wird. Auch da werden ganz coole Sachen gemacht. Ich würde mir hier eine Aufwertung wünschen.

Führte Sie Ihr Weg aus diesen Gründen nach Berlin?

Rönne: Ja, weil tatsächlich zu wenig passiert auf dem Land. Du musst quasi in die Großstadt. Ich weiß aber nicht, wie man diesen Umstand ändern könnte, und auch nicht, ob es langfristig so gut ist, in einer Großstadt zu leben. Ich bin jetzt hier in Innsbruck und finde es so rasend schön, dass ich nicht mehr nach Berlin will.

In einer Ihrer letzten Kolumnen kolportierten Sie „I have a dream ist vorbei“.

Rönne: Ja, das ist ein Phänomen, das ich bei mir selbst wiederfinde. Wenn ich an meine Eltern denke, für die waren große Projekte wie etwa der Feminismus dringlicher. Oder denken wir an die 68er: Diese Art von komplett neuer Idee, dieser Luxus, den haben wir heute nicht mehr. Die etwas langweilige Aufgabe unserer Generation ist das Feinjustieren dieser Ideen. Wir müssen daran arbeiten, uns bessere Arbeitsumfelder zu schaffen, und uns vielleicht fragen, wieso wir lieber freier arbeiten, anstatt 40 Stunden in der Woche abstempeln zu müssen. Und wir müssen akzeptieren: Die großen Ideen waren schon da. Eigentlich tragisch, denn das macht unsere Generation ein wenig desillusioniert. Das ist aber weniger ein Fehler der Generation, sondern ein Umstand, in den man einfach hineingeboren wird.

Auf das Thema Feminismus wurden Sie ja schon öfters angesprochen.

Rönne: Genau, da gab’s doch was. Und ich weiß nach wie vor nicht, wie ich dazu stehe. Auch zur #MeToo-Debatte, wo mich so vieles verstört, auch in der Art, wie darüber geredet wird. Filmbranche ist eine Sache, Belästigung findet aber in gleichem Ausmaß etwa bei Hotelfachfrauen statt. Die haben nicht so eine große Bühne. Wenn auch sie sich trauen, in Zukunft Missstände offen anzusprechen, dann hat die Debatte eh schon viel geleistet.

Könnte nicht das die große Idee unserer Zeit sein?

Rönne: Nein. Dafür sind wir dem Erfolg schon zu nahe. Die großen Ziele sind erreicht. Für uns geht es jetzt ums Feinjustieren. Theoretisch ist das Thema durchgesprochen, aber es ist noch nicht in der Realität angekommen. Das macht die Diskussion auch so unsexy.

Was kann man für diese Idee heute noch machen?

Rönne: Ich glaube, an erster Stelle steht Erziehung: Erzieht eure Mädchen laut, wild und frei. Eigenschaften, die auch für erwachsene Frauen gelten sollten.

Ihr letzter Roman liegt schon etwas zurück. Gibt es Pläne für Neues?

Rönne: Ja, es gibt vor allem viele Nachrichten von meinem Agenten, wann denn endlich etwas kommen wird. Ich kann nichts verraten, habe aber schon eine gute Idee und deswegen leider keine Entschuldigung mehr, nicht mehr zu schreiben.

Das Gespräch führte Barbara Unterthurner