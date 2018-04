Von Judith Sam

Die Zahl der Tiroler, die in Hollywoodfilmen mitgewirkt haben, ist äußerst überschaubar. Günther Ettinger ist einer der wenigen. Im Jahr 2010 war der Fieberbrunner für den Film „Knight and Day“ gebucht: „Ich saß im Hotelfoyer, als Hauptdarstellerin Cameron Diaz nur knapp einen Meter an mir vorbeisauste. Diese Szene musste ein gutes Dutzend Mal wiederholt werden.“

Wer Ettinger im Film sucht, wird allerdings nicht fündig: „Man sieht nur meinen Ellbogen. Weiter reichte der Bildausschnitt nicht. Typisches Komparsenschicksal.“

Das stört den Mann mit dem „berühmten“ Ellbogen jedoch nicht. Im Gegenteil: „Als Statist hat man nur eine Aufgabe: Wir beleben das Bild. Und der Höhepunkt ist es, wenn man einmal durchs Bild gehen darf. Aber bitte unauffällig.“

In wie vielen Produktionen der 77-Jährige als „lebende Kulisse“, mitgewirkt hat, kann er nicht so genau sagen: „Schließlich begann alles schon 1953. Damals war ich Schüler, als mich eine Dame fragte, ob ich im Film ,Das fliegende Klassenzimmer‘ mitwirken will.“ Selbstverständlich! Kurzum winkte er am Kitzbüheler Bahnhof prominenten Film-Internatsschülern wie Peter Kraus zu: „20 Schilling habe ich dafür bekommen.“ Der Gage wegen tritt Ettinger jedoch nicht als Statist auf.

45 Euro netto pro Tag

Die liegt laut Ursula Keplinger-Forcher, Geschäftsführerin der Innsbrucker Schauspielagentur „Creative Creatures“, meist bei 45 Euro netto – pro Tag: „In selteneren Fällen werden Personen aus unserem Statistenpool ausgewählt, um in Werbeclips aufzutreten. 2014 erhielt z.B. jeder Darsteller einer Kampagne für die Olympischen Spiele mehrere tausend Euro.“ Die meisten der 20.000 Laiendarsteller in ihrer Kartei locken zwei Aspekte an: Abwechslung und der Wunsch, entdeckt zu werden. Zweiterer motivierte Johanna Daxl bereits im Alter von 13 Jahren, als Statistin aufzutreten. Heute, sechs Jahre später, kann sie auf viel Routine zurückblicken – eine große Rolle hat die Innsbruckerin allerdings noch nicht ergattert: „Ich hatte einmal eine Sprechrolle. Der Hauptdarsteller fragt im Film, ob er einen Anruf annehmen kann und ich sage: ,Ja, kein Problem.‘“

Meist sieht man die Literaturwissenschaftsstudentin bei Serien im Hintergrund, wo sie mit Kollegen plaudert oder isst. Wobei „essen“ relativ ist: „In der Probe wird essen angedeutet.

Während des Drehens isst man richtig.“ Aber ja nicht zu viel! Andernfalls bestehe die Gefahr der gefürchteten Sprung-Fehler: „Achten Sie mal darauf! In der einen Szene ist der Teller fast leer, in der nächsten, 20 Sekunden später, ist er voll.“ Eine Film-Sünde, die sich einschleichen kann, weil man eine Szene meist mehrfach filmt. Beim Schneiden der fertigen Serie werden diese Sequenzen dann aber nicht zwingend in derselben Reihenfolge eingefügt, wie sie gedreht wurden.

„Wo wir schon beim Thema Fehler sind“, ergänzt Ettinger: „Es gibt eine ,Soko Kitzbühel‘-Szene, in der ich gleichzeitig einen Gast im Casino darstelle und 100 Meter weit weg am Würstelstand stehe.“ Auch hier wurde beim Schnitt offenbar nicht darauf geachtet.

Um derartige Fehler zu vermeiden, gibt es vor jedem Dreh konkrete Anweisungen. „Da heißt es ,geh da entlang, warte zehn Sekunden und geh weiter‘“, schildert der pensionierte Volksschullehrer. An eine Szene erinnert er sich besonders gerne: „Ich sage nur ,Vernascht‘ – das war ein Prüfungsfilm von Salzburger Medien-Schülern. Da saß ich in weißem Feinripp, vor mir meine Film-Frau, und wir mussten möglichst obszön und lasziv Weißwürste essen. Mein Gott. Das war so schwierig. Ich musste mich zusammenreißen, nicht ständig zu lachen. Ich konnte meine Partnerin gar nicht anschauen – sonst wäre der Film heute noch nicht fertig.“

Doch keine Sorge – es steht jedem Komparsen frei, eine Rolle abzulehnen. Vor Beginn der Dreharbeiten erhält Keplinger-Forcher eine Anfrage, wie viele und welche Art von Statisten gesucht werden: „Alter, Geschlecht, teilweise sucht man Leute mit speziellen Fähigkeiten wie Kühe melken. Oft werden auch Krankenpfleger gesucht, die die Handgriffe beherrschen.“

Säugling wird gesucht

Bevorzugten Typ gebe es keinen. Betagte Frauen sind ebenso gefragt wie sportliche Buben. Je nach Produktion. „Es gibt sogar Anfragen nach Säuglingen, wenn es im Film eine Geburt gibt.“

Sind die passenden Komparsen aus der Kartei gefiltert, ruft einer der „Creative-Creatures“-Mitarbeiter sie an, um zu fragen, ob sie an den Drehtagen Zeit haben. Manchmal sei die Suche anspruchsvoll. Für den Film „Der stille Berg“ wurden etwa 1000 Männer gesucht, um die Kompanie darzustellen, die die Dolomitenfront halten soll.

Wetterprobleme im Gebirge

Zwölf Drehtage wurden dafür veranschlagt – eine lange Zeit, wenn man bedenkt, dass die Statisten dafür nicht besonders gut bezahlt wurden, sich aber Urlaub vom Alltagsjob nehmen mussten. Ganz abgesehen von Unvorhergesehenem: „Der Film wurde im Hochgebirge Südtirols gedreht. Bei schlechtem Wetter fiel ein Drehtag aus und wurde neu angesetzt.“

Eine spezielle Form von Statisten stört solche Probleme allerdings nicht: Fans. „Wir haben Holländer, Belgier und Norddeutsche in der Kartei, die anfragen, wann wieder ,Der Bergretter‘ gedreht wird. Werden sie dort als Komparsen gebucht, nehmen sie Urlaub, reisen nach Tirol und haben eine Riesengaudi, wenn sie am Set sein dürfen“, sagt Keplinger-Forcher.

Der Kontakt zu Prominenten am Set ist dabei nicht unwichtig. Eine der Statisten-Regeln lautet allerdings, sie während der Pausen nicht mit Autogramm-Wünschen zu belagern Die Innsbruckerin Daxl hat trotzdem durchwegs positive Erfahrungen gemacht: „Die meisten Promis sind sehr umgänglich. Sie tanzen während der Pausen oder machen ,Schmähs‘ mit uns.“ Nur James-Bond-Darsteller Daniel Craig traf die Studentin leider nicht – obwohl sie im Film „Spectre“ mitwirkte: „Ich war einer von 130 Komparsen, die an einer Sölder Gondelstation angestanden sind. Allerdings konnte ich einen Blick auf Bonds Gegenspieler Christoph Waltz werfen.“

Ettinger wiederum lernte eine der bekanntesten indischen Darstellerinnen am Set einer Serie etwas besser kennen. Eine Bollywood-Diva. „Sie hat in den Pausen nett mit mir geplaudert. Vermutlich habe ich sie unterhalten, weil ich einen Satz auf Indisch sagen musste: ,batschalia dumble‘, oder so ähnlich. Den habe ich so falsch ausgesprochen, dass sie sich vor Lachen den Bauch hielt.“

Derzeit bereitet sich der Pensionist auf eine Sprechrolle vor: „Wenn alles gut geht, werde ich in der Serie ,Soko Kitzbühel‘ demnächst ,Danke‘ sagen.“