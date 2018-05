Innsbruck – Kaum jemand kennt den Bestand der Bibliothek im Landesmuseum Ferdinandeum besser als der Historiker Roland Sila, der die Bibliothek schon seit über zehn Jahren leitet. Gemeinsam mit dem Schriftsteller Christoph W. Bauer hat er nun wieder eine neue Veranstaltungsreihe konzipiert, die sich „Aus der Zeit gefallen“ nennt.

„Aus der Zeit gefallen.“ Das klingt interessant. Was wird das Publikum bei diesem Veranstaltungsformat, das am 6. Mai startet, erwarten? Roland Sila: Wir haben in den Beständen der Bibliothek nach Persönlichkeiten gesucht, die im Laufe der Zeit in Vergessenheit geraten sind.

Wer waren die Menschen, die hier vorgestellt werden?

Sila: Das möchten wir im Vorfeld bewusst nicht verraten. Das Publikum hat damit die Gelegenheit, sich auf etwas ganz Neues einzulassen. Es soll ihnen so ergehen wie uns: Wir stoßen hier bei der Recherche auch immer wieder auf Unerwartetes. Das ist eine Bereicherung. Diesen Moment der Erkenntnis wollen wir auch mit unseren Besuchern teilen.

Wie ist diese Bibliothek entstanden?

Sila: Die Bibliothek wurd­e mit dem Museum 1823 gegründet. Der Großteil des Bestands stammt von Schenkungen, das erklärt seine Vielfalt. Durch intensive Sammeltätigkeit wurden ca. 300.000 Bände zusammengetragen, die viele Aspekte der Tiroler Landeskunde, einschließlich Südtirol und Trentin­o, abdecken. Es gibt auch Handschriften, zum Beispiel jene von Oswald von Wolkenstein. Die umfassende Bibliothek von Andreas Alois di Pauli ist ebenso einsehbar. Er war Mitbegründer des Museums und hat vielfältige Dokumente über Tirol gesammelt.

Besteht die Bibliothek deshalb nicht nur aus Büchern?

Sila: Ganz genau, diese breit angelegte Sammelstrategie geht auf Di Paul­i zurück. Wir sammeln nicht nur Bücher, sondern alles, was aus Papier ist. Das heißt, man findet hier u. a. historische Speise­karten, Fotoalben, Briefe etc. Dokumente als­o, die den Alltag der Tiroler Bevölkerung abbilden. Im Freihandbereich kann man auch historische Zeitungen lesen. Wir besitzen die erste Ausgabe der Tiroler Tageszeitung vom 21. Juni 1945.

Wird die Bibliothek im neuen „Haus der Musik“ für Sie eine Konkurrenz?

Sila: Nein, weil hier der Fokus rein auf Musik liegen wird.

Wie gehen Sie mit dem Thema „Digitalisierung“ um?

Sila: Wir bauen das digitale Quellenangebot kontinuierlich aus. Dazu tauschen wir uns mit anderen Institutionen aus.

Welche Dokumente sprechen Sie persönlich am meisten an?

Sila: Ich schätze alltägliche Dokumente, denn hier werden in einem besonderen Maß Emotionen vermittelt. Eine schöne Schenkung umfasst zum Beispiel einen Liebesbriefwechsel aus dem 19. Jhd. (Anm. Sila liest die Handschrift mühelos.) Die Geschichte geht so: Ein Mann sieht eine Frau im Innsbrucker Hofgarten. Er schreibt ihr unbekannterweise einen Liebesbrief, den zunächst die Schwiegermutter in spe in Empfang nimmt. Die beiden kommen zusammen. Diese umfangreiche Korrespondenz, inklusive der Antworten der Frau, ist erhalten. Zauberhaft.

Das Interview führte Gerlinde Tamerl