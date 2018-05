Uderns – Kleine Lachfalten legen sich um die Augen von Martin Leutgeb. Er lehnt mit Hakon Hirzenberger gemütlich am Stehtisch. Sie besprechen letzte Details. Denn heute Abend ist Premiere. Leutgeb steht als Geist auf der Bühne. In Felix Mitterers Stück „Mein Ungeheuer“ unter der Regie von Hirzenberger geht es um ein Ehepaar und ihr Leben voller Entbehrungen, Armut, Krieg und Brutalität. Aber selbst der Tod trennt sie nicht. Leutgeb sucht als Geist seine Kollegin Susanne Altschul heim und es kommt zur Aussprache. Einer knallharten und zugleich erlösenden Aussprache.

Wie findet man in solch eine schwierige Rolle hinein? Martin Leutgeb: Für mich ist es schön, dass ich wieder einmal ein Stück spiele, das in Dialekt ist, in meiner Muttersprache. Ich finde, dass der Dialekt der Schlüssel zur Seele ist. Man spricht unmittelbarer, sucht keine Übersetzung für Gefühle und Worte. Ich habe schon mehrere Stücke von Mitterer gespielt und jetzt spiele ich etwas ganz Neues, nämlich einen Geist. Einen Toten, der zurückkommt, der sich nicht lösen kann von der Welt, weil er noch etwas gutzumachen hat. Das finde ich eine ganz tolle Auseinandersetzung. Es ist ein wunderbares Stück über Beziehungen, Konflikte, Trennung und Loslassen.

Wie spielt man denn einen Toten?

Leutgeb: Ich denke da gar nicht so viel nach. Man geht auf die Bühne, spielt und teilt die Geschichte mit. Ich habe leider noch mit keinem Toten gesprochen, wie er das lösen würde. Daher glaube ich, ich bin ein guter Toter.

Wie würdest du deine Rolle mit drei Worten beschreiben? Leutgeb: Einsam, liebeshungrig und gewalttätig.

Was war für dich die größte Hürde in diesem Stück?

Leutgeb: Nicht in diese Schwere zu verfallen. Nicht die Wortkaskaden vor mir herzutragen wie eine Mon­stranz. Sondern es einfach auszuspucken, es zu sagen. Den direkten Ton zu finden.

Man kann sich gut in die Figuren hineinfühlen, da man die Situationen kennt. Steckt auch von dir selbst ein Stück in der Figur? Leutgeb: Ja, man versucht natürlich immer Parallelen zu finden und die Rolle zu verstehen. Aber ich bezeichne das als Gast-Ich. Hakon hat als Regisseur das herausgeholt, was uns wichtig ist.

Du kennst die Steudltenn-Bühne zwar schon, aber wie ist es nun, selbst darauf zu spielen?

Leutgeb: Ich finde das ganz besonders. Für mich ist das überhaupt Theater. Ich bin lieber ein Schauspieler, der ganz nah beim Publikum ist, dass sie meinen Schweiß, meine Spucke mitbekommen. Ich genieße das selber, weil es so unmittelbar ist. Umso kleiner der Raum, umso intimer ist die ganze Sache.

Wie waren die Proben? Leutgeb: Wir konnten relativ früh auf der Bühne proben und hatten auch gleich die Requisiten und Gegenstände, die fürs Stück gebaut wurden. Ich hatte z. B. meinen Sarg von der ersten Probe an, der extra für mich abgemessen wurde. Die Bühne ist eigentlich leer. Ein Niemandsland, so beschreibt es Felix Mitterer. Wir haben ein Sofa, eine Puppe, ein offenes Grab und den Sarg. Und damit spielen wir.

Was ist das für ein Gefühl, wenn jemand Maß für den eigenen Sarg nimmt?

Leutgeb: Es kommt drauf an, wer das war und der Bühnenbildner Gerhard, der hat das sehr behutsam gemacht und versteht etwas davon.

Welche Szene liegt dir besonders?

Leutgeb: Ich genieße letztendlich besonders die Erlösung. Nach all den Vorwürfen, dem gegenseitigen Einfordern, Quälen und allem kommt diese freundschaftliche Berührung, die einen heilt.

Das Interview führte Eva-Maria Fankhauser