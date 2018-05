Herr Siessl, das Jahresprogramm der Akademie St. Blasius liegt vor, das Festkonzert zum 20-Jahr-Jubiläum steht vor der Tür. Da schaut man wohl zurück: Was geschah damals in Völs?

Karlheinz Siessl: Es war im Mai 1998. In der Musikschule wurde ein Orchester aus Schülern und Lehrern beschlossen. Zunächst haben wir im Kulturverein gespielt, das hat sich dann ausgeweitet.

Ihr hattet, in Anlehnung an die berühmte Academy of St. Martin in the Fields, benannt nach der gleichnamigen Londoner Kirche, zunächst einen selbstironischen Namen gewählt. Er hat mit der Wallfahrtskirche hoch über Völs zu tun, dem Wahrzeichen des Ortes.

Siessl: Unser Kammerorchester hieß zunächst Academy of St. Blasius in the Völs. Das haben wir später geändert. Wir sind ja erst seit 2006 ein Verein.

Was macht die Akademie St. Blasius heute aus? Siessl: Wir sind ein Projekt­orchester mit einem Pool an professionellen Nord-, Ost- und Südtiroler Künstlern, bei einem gleich bleibenden Kern, und haben auch einen Chor. Auffallend ist auch die Kontinuität mit Solisten. Unsere Konzertmeisterin Monika Grabowska ist Deutsche, schon seit 12 Jahren bei uns und ein guter Coach. Das findet man nicht leicht. So gibt es die Möglichkeit, miteinander zu reden und in Schritten etwas zu entwickeln.

Wie kommen Sie finanziell durch? Die öffentliche Unterstützung ist nicht eben üppig. Siessl: Wir haben Subventionen von Land Tirol und Stadt Innsbruck, wechselnde Sponsoren und schauen, dass wir noch woanders Geld zusammenklauben. Früher haben wir selbst gezahlt. Die Orchestermitglieder und die Chorsänger erhalten natürlich Gagen.

Aktuell proben Sie mit Chor und Orchester Joseph Haydns Oratorium „Die Schöpfung“. Solisten sind Susanne Langbein, Martha Senn, Patrik Reiter und Andreas Mattersberger. Aufführungen gibt es in Südtirol in St. Pauls (4. Mai), Schlanders (5. Mai), in Nordtirol in Götzens (6. Mai). Ihre Beziehung zu Südtirol?

Siessl: Ich stamme aus Brixen, komme aus keiner musikalischen Familie, habe aber in meiner Jugend in Südtirol in der Blasmusik Trompete gespielt. Die Akademie St. Blasius hat eine Kooperation mit dem Land Südtirol.

Sie sind vielseitig. Studierten Musikwissenschaft, Tuba, Chor- und Ensembleleitung, wurden Musikpädagoge und eben Orchestergründer. Sie sind der Bibliothekar des Tiroler Landesmuseums und im Gegensatz zu vielen Kollegen sehr oft in Konzerten zu sehen.

Siessl: Wenn ich selbst spiele, in Ensembles oder als Substitut im Tiroler Symphonieorchester Innsbruck, bin ich auf der anderen Seite, erlebe die Aufführung von innen und das hilft mir als Dirigent sehr. Schon in meiner Jugend habe ich mich musikalisch für alles interessiert. Natürlich würde ich zum Beispiel gerne ein altes Chorwerk der Renaissance machen, ich liebe auch die Oper, aber musikalischer Spezialist möchte ich keiner sein.

Das Repertoire von St. Blasius ist entsprechend breit gestreut, immer wieder mit Uraufführungen. Wie erstellen Sie es? Siessl: Es geht um Vielfalt, Aufbauarbeit und Regionalität im Positiven. Ich denke pausenlos an das Programm, das zur Entwicklung auch drei, vier Jahre braucht. Da kopft man schon auch einmal bis in die Morgenstunden, es kann schon auch belastend sein.

Sie gehören nicht zu den Musikern, die sich gern vermarkten, Sie sind kein Selbstdarsteller. Siessl: Der Musik dienen, sich der Musik unterordnen, aufbauen, darum geht es. Ich möchte auffallen, weil wir gute Projekte machen, alles andere ist mir fremd.

Und die Konkurrenz, die nicht schläft? Das Tiroler Kammerorchester InnStrumenti zum Beispiel? Siessl: Mit InnStrumenti haben wir ein kollegiales Verhältnis und sprechen uns ab. Wir schauen überhaupt, dass wir nicht mit anderen Terminen kollidieren. Ich bestehe auch noch immer darauf, dass wir nicht saisonal, sondern nach Kalenderjahren arbeiten.

Finden Sie genügend Nachwuchs für Ihre Ensembles? Siessl: Es wächst viel Qualität nach, man muss sie nur sammeln – und behutsam integrieren. Was generell fehlt, ist das Individuelle. Da bin ich für jedes Einbringen dankbar.

Die ersten zwanzig Jahre sind geschafft, was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Siessl: Ich möchte das Orchester und unsere Arbeit etablieren und helfen, dass Komponisten sich entwickeln können. Wichtig ist auch ein Publikum, das neugierig ist. Wir haben hier ja extrem viele Leute, die ins Konzert gehen.

Das Gespräch führte Ursula Strohal