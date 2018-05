Tirol liegt Ihnen als Baye­r schon geografisch nahe. Wie sehr hat sich das kleine Nachbarlandl in der langen Zeit Ihrer Karriere verändert? Gerhard Polt: Ich bin da vielleicht befangen, ich hab’ ja ganz viele Freunde in Tirol. Das hat vor langer Zeit schon mit dem fantastischen Kabarettisten Otto Grünmandl begonnen. Klar gibt es bei euch bei aller landschaftlichen Schönheit auch enorme Umweltprobleme, wie die fallweis­e Übererschließung und den Flächenverbrauch. Und der Lkw-Verkehr durch die Täler ist ein Wahnsinn.

Gerade die Regierung Bayerns wettert gegen die Tiroler Verkehrspolitik, so etwa gegen die Blockabfertigung des Lkw-Transits an der Kufsteiner Grenze an besonders kritischen Tagen. Polt: Ich verstehe sehr gut, dass sich die Tiroler wehren. Ich hege große Sympathien dafür. Ich verstehe gar nicht, warum der Brennerbasistunnel nicht schon längst gebaut ist. Die Schweiz, als kleines Land ohne EU-Mitgliedschaft, hat ihre Tunnellöcher fertig gebohrt. Die große EU hat das nicht geschafft.

Es klingt ganz so, als ob Ihre Themen weiterhin politisch durchwirkt bleiben? Polt: Ach Gott, ja, die Politik! Da gehen die Themen nie aus. Schon direkt vor meiner Haustür in Bayern. Da hat sich ein ehemaliger, hochrangiger Politiker eine Geburtstagsfeier um fast 120.000 Euro von einer Bank und aus öffentlichen Mitteln bezahlen lassen, ein Flascherl Wein um 900 Euro und so. Das schreit geradezu nach kabarettistischer Verwertung.

Ihre musikalischen Begleiter haben sich von „Biermösl Blosn“ in „Well-Brüder“ umbenannt. Sonst ist Ihr Konzept seit Jahrzehnten nahezu unverändert: erzählte Sketches, gesungene Gstanzln. Warum füllt das noch immer die Zuseher­reihen? Polt: Ich weiß auch nicht genau, warum. Es funktioniert an vielen Orten, neulich sogar im Wiener Burgtheater. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass sich der Mensch unterhalten will. Lachen ist gesund. Und Leute zum Lachen zu bringen, ist mein Ansporn. Man kann nicht irgendeinen Blödsinn verzapfen, das spürt das Publikum sofort. Das Programm soll echt sein und ungekünstelt, vielleicht geht so das Rezept.

Humor gilt auf der Bühne als ein schwieriges Fach. Wie kommen die Ideen und Pointen zu Ihnen?

Polt: Man muss Augen und Ohrwaschl offen halten. Das hat schon der Nestroy gewusst. „Der Mensch an sich ist gut, aber die Leut sind ein G’sindel“, hat er gesagt. Ein Schlitzohr steckt in jedem.

Gehen Sie viel unter die Leut’?

Polt: Ja, ich mag die Menschen. Ich bin nicht der Typ Künstler, der seine Ruhe haben will und sich am liebsten unter einer Käseglocke aufhält. So erfährt man ja nichts. Ich habe zum Beispiel ganz zufällig das folgende, aufschlussreiche Gespräch mit angehört. Es ging darum, wer an verunfallten Urlaubsgästen verdient. Da wird ja direkt um Patienten gestritten – nach dem Motto: Die gebrochenen Haxen können sie gerne im Ausland reparieren, um die Innereien kümmern wir uns aber lieber selber. Denn das bedeutet Spitzenmedizin, und da ist viel mehr Geld zu holen.

Sie haben ein eigenes Lexikon herausgegeben, „Der Große Polt“ genannt. Was hat es damit auf sich?

Polt: Das ist eigentlich ein ganz kleines Büchl zum Einstecken, eine Art satirisches Glossar. Sprachliche Betrachtungen haben mich ja immer schon sehr beschäftigt.

Haben Sie vielleicht eine Textprobe aus dem „Großen Polt“ zur Hand?

Polt: Sicher. Heutzutage befindet sich jeder, wenn irgendwo etwas passiert, „vor Ort“. Dabei ist das falsch. Es muss „am Ort“ heißen. „Vor Ort“ bedeutet ja, dass ich gar nicht direkt dort bin, sondern eben davor. Man sagt ja auch nicht Leck mich „vorm Arsch“, sondern „am Arsch“.

Sie werden am 7. Mai 76 Jahre alt und blicken mittlerweile auf 45 Jahre als Kabarettist und Schauspieler zurück. Was haben Sie noch vor im Leben?

Polt: Ein paar Mal noch frühstücken! Aber das soll keinesfalls 120.000 Euro kosten, wie im schon angesprochenen Fall des bayerischen Ex-Politikers. Im Ernst: Natürlich möchte ich gesund bleiben. Alles Weitere ergibt sich. Das wünsche ich auch Ihnen.