Ihr Roman „Niemand ist bei den Kälbern“ wurde und wird als „Anti-Heimat-Roman“ bezeichnet. Für Sie dürfte er allerdings auch ein Heimat-Roman sein, wie Ihre Protagonistin Christin verbrachten Sie den Großteil Ihres Lebens in einem Dorf im Norden Mecklenburg-Vorpommerns. Alina Herbing: An solche Kategorien habe ich beim Schreibe­n nicht gedacht. Heimat- bzw. Anti-Heimat-Roman waren Bezeichnungen, die erst im Nachhinein zur Beschreibung des Buches herangezogen wurden. Ich habe mich erst nachträglich mit ihnen auseinandergesetzt.

Dann war der Roman gar nicht als Versuch, gängige „Landlust“-Klischees zu zerlegen, geplant? Herbing: Nein. Am Anfang stand vor allem das Gefühl, dass ich an Texten, auch und gerade an solchen, die auf dem Land angesiedelt sind, wichtige, für mich essenzielle Aspekte vermisst habe. Sicherlich haben Erfahrungen, die ich gemacht habe, eine Rolle gespielt. Auch die wollte ich literarisch be- und verarbeiten.

Was fehlte Ihnen an Texten über das Leben auf dem Land? Herbing: Die Tristesse, die Einfachheit, die schwere Arbeit, der harte Alltag. Das wollte ich umgesetzt sehen, deshalb hab’ ich es aufgeschrieben.

Zu den stärksten Passagen des Textes gehören die betont unromantisierten Beschreibungen landwirtschaftlicher Arbeit. Herbing: Das lag mir am Herzen. Leben auf dem Land ist mehr als lange Spaziergänge über duftende Wiesen. Es heißt eben auch früh aufstehen, harte Arbeit, und es heißt auch, dass man sich täglich abstrampelt, obwohl man mitunter nicht weiß, wie man den Betrieb am Laufen hält. Und es heißt, ganz verkürzt gesagt, dass es manchmal furchtbar stinkt – und schon mal ein Tier zu Tode kommt.

Damit setzt der Roman ein: Ein Rehkitz kommt in einen Mähdrescher. Herbing: Tatsächlich war dieser Anfang das Erste, was ich für diesen Roman geschrieben habe. Und die Passage ist geblieben. Sie erschien mir immer als guter Einstieg in die Geschichte. Auch weil sie alles, was sich daraus entwickelt hat, gut vorbereitet hat, sowohl unter atmosphärischen wie unter charakterlichen Gesichtspunkten.

Schonungslos sind auch die folgenden Schilderungen im Roman. Man kann sie durchaus als Abrechnung lesen. Herbing: Abrechnen wollte ich mit nichts – und auch niemandem gewissermaßen im Weggehen noch etwas mitgeben. Mir ging es um Glaubwürdigkeit, um die Vielseitigkeit von Land und Leuten.

Trotzdem: Das Bild, das Sie vom Leben auf dem Land zeichnen, ist einigermaßen trostlos. Herbing: Das liegt an der Perspektive, aus der erzählt wird. Die Protagonistin will weg. Dieser Filter liegt über dem Text, der ja kein allumfassendes Bild des Landlebens sein will.

Inzwischen leben Sie in Berlin. Hat sich Ihr Blick auf das Leben am Land dadurch verändert? Herbing: Als ich nach dem Abitur wegging, wollte ich mit meiner Dorfvergangenheit nichts mehr zu tun haben. Erst als ich begann, kreatives Schreiben zu studieren, begann sich meine Perspektive darauf zu verändern. Und ich konnte noch mal neu, distanzierter undweniger emotional darauf blicken.

In „Niemand ist bei den Kälbern“ geht es um die Bedingungen von Landflucht, um Aussichtslosigkeit und Existenzängste, von denen nicht zuletzt rechtspopulistische Parteien wie die AfD profitieren. Haben Sie einen politischen Roman geschrieben? Herbing: Das war sicherlich nicht meine Intention, aber es hat sich ergeben. Diese Entwicklungen sind ein Teil der Atmosphäre, die den Text ausmachen. Es hätte keinen Sinn ergeben, diese politische Dimension der Geschichte auszusparen.

Im Rahmen von „Innsbruck liest“ versuchen gleich mehrere Veranstaltungen Parallelen zwischen dem norddeutschen Landleben, das Sie beschreiben, und dem bäuerlichen Alltag in Tirol zu ziehen. Sind solche Analogien legitim? Herbing: Ich bin darauf gespannt. Ich war mit dem Roman zuletzt viel unterwegs – und habe erlebt, dass immer wieder ganz ähnliche Aspekte zur Sprache kommen. Ich bin davon überzeugt, dass es Gemeinsamkeiten zwischen dörflichen Strukturen gibt. Aber auch mögliche Unterschiede können zu fruchtbaren Diskussionen führen.

Sie haben am Literatur­institut in Hildesheim studiert. Dort wurde im vergangenen Jahr intensiv über sexistische Strukturen an Schreibschulen diskutiert. Was ist genau passiert? Herbing: Der Ausgangspunkt war die Beschreibung einer für viele Studierende bedrückenden Situation: Lehrkräfte waren weitestgehend männlich, die Auswahl der Literatur, die behandelt wurde, wenig divers. Im Zentrum der Debatte stand auch die Frage, was diese männliche Prägung für Studierende bedeutet, die schriftstellerisch tätig sein wollen.

Der emotionale und bisweilen denunziatorische Furor, der ähnliche Debatten, etwa die #MeToo-Bewegung, begleitet, fehlte allerdings. Herbing: Wir haben uns auf die Vorgabe geeinigt, dass wir keine Namen nennen wollten, sondern den Fokus auf die Strukturen legen wollten. Das heißt nicht, dass es nicht einzelne Menschen gab, die diese Strukturen aufrechterhalten und für eigene Zwecke ausgenutzt haben.

Hat sich seither etwas geändert? Herbing: Es gibt Fortschritte. Wenigstens in Hildesheim und Leipzig gibt es inzwischen ein, zwei weibliche Lehrkräfte mehr. Vor allem aber ist das Bewusstsein für das Thema gewachsen und es wird offensiver über Veränderungen nachgedacht und diskutiert

Das Gespräch führte Joachim Leitner