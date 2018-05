Lissabon, Wien - Cesár Sampson hat es für Österreich mit „Nobody But You" ins Finale des 63. Eurovision Song Contest in Lissabon geschafft. Der 34-Jährige wurde am Ende seines 1. Halbfinales am Dienstag von den Moderatorinnen gleich als erster Kandidat zum Fixstarter für die Endrunde am Samstag gekürt. Auch wenn diese Reihenfolge zufällig bestimmt wird, vielleicht kein schlechtes Omen.

Der gebürtige Linzer konnte offensichtlich genügend Stimmen von den internationalen Expertenjurys sowie dem Publikum für seine Gospel-Powerballade auf sich vereinen. Der Lohn für eine fehlerfreie Performance.

Highlights der ersten Halbfinalrunde







"Langsam eingeölt für die Show"

Sampson ist auch nach seinem Einzug ins Finale zuversichtlich. „Da ist noch ein einiges im Tank", stellte er nach seinem erfolgreichen Halbfinale Dienstagnacht vor Journalisten klar: „Jetzt bin ich schon langsam eingeölt für die Show."

Druck habe er dabei nie verspürt: „Wenn ich etwas mache, mache ich das, weil ich eine innerliche Leidenschaft spüre." Er sei grundsätzlich ein Typ, der sich langsam steigere: „Es wird einfach jedes Mal besser - so bin ich nun mal." Alles in allem sei es für ihn ein perfekter Abend gewesen: „Ich konnte noch mal ein Scheibchen drauflegen." Insofern sei der Aufstieg ins Finale ein erster wichtiger Schritt, den er nun am liebsten mit anderen Länderdelegationen feiere.



Das Programm der nächsten Tage bis zum Finale am Samstag stehe jedenfalls schon: „Wir werden uns ein paar Stunden abschneiden und raus aufs Meer fahren - und dann geht es wieder in den Rhythmus hinein."

Cesárs Halbfinal-Auftritt im Video: