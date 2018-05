Innsbruck – Self-Publishing bedeutet, dass ein Autor sein Buch in Eigenregie produziert und es mithilfe einer Vertriebsplattform selbst vermarktet. Dabei wird gänzlich auf das Netzwerk eines Buchverlages verzichtet, der ansonsten für die Entstehung und den Verkauf eines Buches zuständig ist. Hanni Münzer ist auf diese Weise zu einer erfolgreichen Schriftstellerin geworden. Mit ihrem ersten Buch „Die Seelenfischer“, das 2013 erschien, erreichte sie im Nu ein großes Publikum. Heute arbeitet Münzer mit dem Piper-Verlag zusammen. Die TT hat mit der Autorin über ihren Werdegang gesprochen.

Auf Ihrer Homepage schreiben Sie, dass Sie schon seit frühester Jugend leidenschaftlich gerne gelesen haben. Aus dieser Leidenschaft entwickelte sich auch Ihre Liebe zum Schreiben. Wie ist Ihr erstes Buch entstanden? Hanni Münzer: Mein allererstes Buch ist bis jetzt noch nicht veröffentlicht worden (lacht). Es handelt sich um eine Geschichte für Kinder. Ich habe sie oft meinem kleinen Neffen erzählt. Meine Schwester hat mich deshalb damals zum Schreiben ermutigt. So kam ich überhaupt erst auf die Idee, Bücher zu schreiben. Mein erstes Buch, das ich dann tatsächlich 2013 auch veröffentlicht habe, heißt „Die Seelenfischer“. Es ist ein Thriller.

Erzählen Sie doch mal, wie es zur Veröffentlichung kam. Münzer: Ich hatte schon im Jahr 2000 mit dem Schreiben begonnen. Es hat deshalb so viele Jahre gedauert, weil ich damals Vollzeit beschäftigt war und deshalb nur nachts oder am Wochenende schrei­ben konnte. Dann habe ich das Manuskript einigen Verlagen angeboten und nur Absagen bekommen. Deswegen habe ich mir eine Agentin gesucht. Lianne Kolf hat mich schließlich 2006 in ihr Portfolio aufgenommen, allerdings war es zunächst nicht möglich, mich als unbekannte Thriller-Autorin zu vermitteln.

Also haben Sie sich für Self-Publishing entschieden. Münzer: Die Idee, mein Buch selbst zu vermarkten, war nur ein Plan B, denn ich wollte ja immer zu einem Verlag. Eine bekannte Autorin machte mich im Dezember 2012 auf die Möglichkeit aufmerksam, ein Buch als digitale Datei bei Amazon hochzuladen. Das habe ich 2013 mit „Die Seelenfischer“ getan. Plötzlich hat sich eine unglaubliche Eigendynamik entwickelt. Innerhalb weniger Wochen wurde der Thriller zu einem Bestseller.

Amazon wird von der Buchbranche sehr kritisiert. Wie stehen Sie dazu? Münzer: Ich persönlich kaufe Bücher lieber in meiner Buchhandlung um die Ecke, aber man muss schon sagen, dass das Self-Publishing über Amazon eine Art Talentschmiede ist. Darauf sind mittlerweile auch Verlage aufmerksam geworden. Sie können anhand der Verkäufe sehen, welche Bücher beim Publikum gut ankommen. Wenn sie dann einen solchen Autor ins Programm holen, dann minimiert sich für den Verlag das Risiko, sich einen Flop einzuhandeln.

Konnten Ihre Leser dann „Die Seelenfischer“ auf Amazon nur digital erwerben? Münzer: Nein, sie konnten das Buch auch in gedruckter Form bestellen, als „Book on Demand“. Das bedeutet, dass ein Buch nur auf Anfrage produziert wird. Es gibt in diesem Sinn keine Auflage wie bei einem Verlag.

Seit 2013 sind Sie beim Piper-Verlag. Was hat sich für Sie als Autorin damit verändert? Münzer: Die Zusammenarbeit hat für mich große Vorteile. Ein Verlag verfügt über ein professionelles Netzwerk. Die Bücher kommen in die Buchhandlungen, es gibt gezieltes Marketing. Mein Buch „Honigtot“, zum Beispiel, wurde in 15 Sprachen übersetzt und eine Verfilmung ist in Vorbereitung. Außerdem kam es auf die Bestseller-Listen. Diesen Erfolg habe ich auch meinem Verlag zu verdanken.

Das Gespräch führte Gerlinde Tamerl