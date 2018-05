Von Gerlinde Tamerl

Innsbruck – Wer hätte das gedacht? Schon die Neandertaler vor mehr als 50.000 Jahren haben ihre Körper mit rötlichen Mineralfarben bemalt und kunstvolle Schmuckstücke aus Muschelschalen erzeugt. Das belegen archäologische Funde aus dem heutigen Spanien, wie das neue Buch „Eva’s Beauty Case. Schmuck und Styling im Spiegel der Zeiten“ (Hirmer Verlag) eindrucksvoll schildert. Der reich bebilderte Band widmet sich dem Schönheitsempfinden aller Epochen. Besonders erkenntnisreich ist, dass manche Schönheitsrituale der alten Ägypter, Griechen und Römer jenen der Gegenwart sehr ähnlich sind, allerdings mit einem wesentlichen Unterschied: In der Antike war es üblich, dass auch Männer sich im Alltag schminkten. Sie machten sich die kleinen Tricks der dekorativen Kosmetik zunutze, betonten ihre Augen mit schwarzem Kajal oder bemalten ihre Lippen, um sie stärker zur Geltung zu bringen. Die Modefarben im Bereich des Augen-Make-ups waren schon damals Schwarz, Grün und Blau. So entwickelte sich die Kosmetikindustrie bereits in der Antike, der Handel mit ätherischen Ölen und mit Farbpigmenten florierte. Nicht nur das Schminken war in der Antike ein wichtiges Bestätigungsfeld, auch der Haarpracht schenkte man große Aufmerksamkeit. Am Körper wurden Härchen mit Hilfe von Harzen entfernt, das Haupthaar hingegen fiel wallend aus. Während der Frühzeit der griechischen Antike trugen Frauen und Männer ihre Haare schulterlang. In ägyptischen Gräbern fanden Archäologen sogar Lockenwickler und aufwändige Echthaarperücken.

Sogar die Zahnpflege war damals ein wichtiges Thema. Die Römer reinigten ihre Zähne mit Zahnstochern, eine Zahnbürste im heutigen Sinn besaßen sie allerdings nicht. Die Griechen betonten ihre Schönheitskultur so sehr, dass sie sogar ihre Götterstatuen schminkten oder ihre Haustiere einparfümierten. Dafür verwendeten sie ätherische Öle. Ein glänzendes Gesicht galt deshalb als besonders gepflegt. Der Schönheitskult hatte aber auch Schattenseiten: Griechische Frauen hellten ihren Teint mit giftigem Bleiweiß auf, was zu Gliederlähmung, ja sogar zu Blindheit führte.

Der neue Band zeigt auch, wie Menschen ihre Individualität durch Schmuckstücke zur Geltung brachten. Die Goldschmiedearbeiten der Römer, Griechen und Ägypter beeindrucken durch ihre zeitlose Ästhetik. Diese Kostbarkeiten wurden dem Träger oft als Grabbeigabe beigelegt. Die Antike setzte maßgebliche Trends hinsichtlich des Schönheitsempfindens. Dieses Buch zeigt, wie sehr sie auch unsere Gegenwart prägen.