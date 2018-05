Von Tamara Stocker

Lissabon – Ginge es nach den Wettbüros, hätte Irland heuer (wiedereinmal) eine untergeordnete Rolle beim Eurovision Song Contest gespielt. Doch nach vier Halbfinal-Pleiten infolge, hat sich die grüne Insel erstmals wieder für das Finale qualifiziert. Noch Anfang der Woche rangierte Ryan O‘Shaughnessy mit seinem Beitrag „Together“ in den Wettquoten auf einem der hintersten Plätze.

Einen Tag vor dem großen Finale muss man in der Tabelle nicht mehr weit nach unten scrollen – der 25-Jährige belegt aktuell Platz drei, hat somit durchaus Chancen auf den Sieg. Der Sprung „from zero to hero“ dürfte weniger seiner Leistung, sondern mehr der Solidarität der Zuschauer geschuldet sein.

Denn die zwei turtelnden männlichen Tänzer, die sich sowohl im Musikvideo als auch auf der ESC-Bühne in liebevoller Zweisamkeit zeigen, riefen nicht nur in Teilen Europas die selbst ernannten Sittenwächtern auf den Plan. Während Russland zum Boykott des Clips aufrief, hat der chinesische Streaminganbieter Mango TV gleich den gesamten Auftritt Irlands gestrichen. Die Regierung in China verbietet TV-Sendern das Zeigen von „abnormalen sexuellen Beziehungen und Verhaltensweisen“ – gleichgeschlechtliche Beziehungen werden hier in einem Atemzug mit sexuellem Missbrauch genannt. Auch der Albanier Eugent Bushpepa fiel der Zensur zum Opfer – wegen seiner Tattoos. Eine im Jänner eingeführte Regelung verbietet es nämlich, dass „ungesunde Elemente“ aus Subkulturen im TV gezeigt werden dürfen.

Zwischen Pop und Politik

Die European Broadcast Union (EBU), die sich für den ESC verantwortlich zeigt, hat die Zusammenarbeit mit dem Sender mit sofortiger Wirkung beendet. „Das steht nicht im Einklang mit den Werten der EBU, zu denen ein weiter Horizont und Inklusion sowie unsere stolze Tradition, Vielfalt durch Musik zu feiern, gehören.“

Dass politische Querelen und Proteste oft auf dem Rücken des Song Contests ausgetragen werden, ist nichts Neues. Dabei sind politische Statements, ob in geschriebener, beweglicher oder gesprochener Form, gemäß den Regularien der EBU untersagt. Und dennoch vergeht kein Jahr, ohne versteckte oder offene Botschaften.

Mit Frankreich, Italien und Israel sind heuer gar drei Beiträge dabei, die aktuelle Polit-Themen aufgreifen. Das französische Duo Madame Monsieur hat das Schicksal des Flüchtlingsmädchens „Mercy“, das auf einem Boot im Mittelmeer zur Welt kam, in einen Song verpackt. Die Italiener Ermal Meta und Fabrizio Moro nehmen in ihrer Anti-Terror-Hymne „Non mi avete fatto niente“ kritisch Stellung zum Zustand der Welt. Und die schrille Israelin Netta sieht sich als Stimme der #MeToo-Bewegung. Ihr fröhlich, frech anmutendes Lied „Toy“ richtet sich mit Textzeilen wie „Ich bin nicht dein Spielzeug, du dummer Junge“ an chauvinistische Männer, deren Zeit nun abgelaufen ist – und an Frauen, die sich nicht unterkriegen lassen, sondern stolz auf sich sein sollen.

Konflikte zogen Regelverschärfungen nach sich

Nicht unterkriegen lassen – davon sang am Donnerstag im 2. Halbfinale auch die russische Kandidatin Julia Samoilowa in ihrem Song „I Won‘t Break“. Der im Rollstuhl sitzenden Sängerin wurde im letzten Jahr von den ukrainischen Behörden die Einreise ins Land zum ESC verweigert – weil sie zuvor auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim aufgetreten war. Heuer nominierte sie Russland erneut – belohnt wurde Samoilowa aber nicht; erstmals in 20 Jahren war für den Vielvölkerstaat im Halbfinale Endstation.

Die Politik ließen Russland und die Ukraine heuer außen vor, dafür macht Spanien mit der Katalonien-Krise von sich reden. Die konservativ-katholische Organisation „Hazte Oir“ wirft den spanischen Kandidaten Alfred (21) und Amaia (19) eine landesfeindliche Haltung vor. Sie seien „keine würdigen Vertreter“. Der Katalane Alfred sei ein bekennender Separatist, hieß es. Die Bürgerinitiative rief die TV-Zuschauer zum Boykott des ESC-Finales am Samstag auf – binnen einer Woche unterzeichneten den Aufruf bereits rund 40.000 Unterstützer.

Der Eklat zwischen der Ukraine und Russland bewog die EBU dazu, hinsichtlich einer möglichen politischen Instrumentalisierung des ESC klare Grenzen zu ziehen. Das Regelwerk wurde daher 2018 um einen Abschnitt erweitert, in dem es klipp und klar heißt: „Der ESC ist eine unpolitische Veranstaltung.“ Die Rundfunkanstalten hätten mitunter dafür Sorge zu tragen, dass die Einreise eines Künstlers nicht gefährdet wird. Wer sich nicht daran hält, wird disqualifiziert.

Die Botschaft der EBU ist klar: Der ESC will kein Politikum sein. Vergangene Wettbewerbe zeigen aber, dass Politisches bei den Zuschauern immer wieder gut ankommt. Erst 2016 holte sich die Ukrainerin Jamala den Sieg in Schweden. In ihrem Song „1944“ erinnerte sie an die stalinistischen Vertreibungen der Krimtataren.