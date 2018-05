Von Tamara Stocker

Lissabon — Eines lässt sich schon vor dem großen Finale des Eurovision Song Contests sagen: Gewinnen wird Österreich in Lissabon nicht. In den Wettbüros führen das Feld der möglichen Sieger die zypriotische Shakira-Apologetin Eleni Foureira mit ihrer durchgestylten Strandpartyhymne „Fuego" und die schrille Israelin Netta mit ihrem humorvoll-feministischen und bunt inszenierten „Toy" an.

Europa könnte sich allerdings durchaus auch wieder für ruhigeres Liedgut entscheiden. So hat etwa der Überraschungsaufsteiger Ryan O'Shaughnessy aus Irland mit „Together" gute Chancen. Mit seinem an Sam Smith gemahnenden Song hat der 25-Jährige zuletzt einen wahren Durchmarsch in die Spitzengruppe der Favoriten hingelegt — war er Anfang der Woche noch auf einem der letzten Plätze gereiht, ist er seit seinem Halbfinal-Auftritt von Rang drei nicht mehr wegzubekommen.

Andi Knoll prophezeit „spannendstes Finale seit Jahren"

In den vergangenen vier Jahren hat Irland nie den Sprung ins Finale geschafft; und auch Deutschland kann von seiner Negativserie mit zwei letzten und einem vorletzten Platz ein Lied singen. Doch auch die deutsche Schmach könnte heuer ein Ende haben: Michael Schulte stieg mit seiner Ballade „You Let Me Walk Alone" in der Gunst der Buchmacher, am Freitag lag er zwischenzeitlich gar auf Platz fünf. Wenige Stunden vor dem großen Finale ist er zwar wieder auf den achten Rang abgerutscht, ein Platz in den Top Ten scheint für unsere Nachbarn aber in greifbarer Nähe. Das ist das letzte Mal 2012 gelungen, als Roman Lob mit „Standing Still" Achter wurde. Ebenfalls noch ein Wörtchen mitzureden in diesem Jahr haben Frankreich, Litauen und Schweden.

Für „Mr. Song Contest" Andi Knoll wird es in jedem Fall „das spannendste Finale seit Jahren". „Das Rennen ist heuer wirklich völlig offen. Ich halte zehn Songs für potenzielle Sieger", ist der Tiroler Moderator und ESC-Kommentator überzeugt. Für Österreich sagt der ESC-Veteran eine Platzierung zwischen acht und zwölf von 26 voraus.

Damit konform gehen die Wettbüros zwar nicht — aktuell belegt Cesár Sampson dort den 19. Rang — dass sich die Auguren des ESC aber auch irren können, beweist sich immer wieder. So wäre etwa 2017 für Nathan Trent nicht mehr als Platz 21 dringewesen; am Ende sprang ein passabler 16. Platz heraus. Es ist anzunehmen, dass Cesár Sampson mit seinem Gospelpopsong „Nobody But You" vor allem bei den internationalen Jurys punkten wird. Ob der 34-Jährige aber auch genügend Sympathiepunkte bei der ESC-Gemeinde gesammelt hat, bleibt abzuwarten. Vor einem Jahr war Nathan Trent im Publikumsvoting leer ausgegangen. Seit 2016 werden Jury- und Zuschauerstimmen getrennt gewertet.

Zudem ist der ESC immer für Überraschungen gut: 2017 wurde Italien lange als Top-Anwärter auf den Sieg gehandelt und landete am Ende auf Rang 6. Es ist also durchaus möglich, dass am Ende jemand ganz anderer als Eleni Foureira aus Zypern oder die Israelin Netta die begehrte Trophäe in seinen Händen hält.

Google: 2. Sieg für Rybak, Tschechien als Österreichs Liebling?

Zum zweiten Mal will dies jedenfalls der Norweger Alexander Rybak schaffen. 2009 sang er sich mit Geige bewaffnet und der Nummer „Fairytale" an die Spitze. Wenn es nach Google geht, gelingt dem 31-jährigen Charmebolzen das auch heuer wieder.

Zum wiederholten Mal hat sich der Suchmaschinen-Riese nämlich gefragt: Was wäre, wenn Google-Suchanfragen zu ESC-Punkten umgewandelt würden? Dann würde Norwegen (derzeit Platz zehn in den Quoten) die Favoriten aus Israel und Zypern auf die Plätze zwei und drei verweisen. Und Österreich würde auf Platz 13 landen. Eine Unglückszahl, über sie sich sicher viele freuen würden.