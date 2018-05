Von Tamara Stocker

Lissabon – „And twelve points go to...!“ Dieser Satz ist Kult beim Eurovision Song Contest. Und über die Höchstwertung durfte Österreich am vergangenen Samstag nicht nur einmal, sondern ganze neun Mal jubeln – so oft wie kein anderes Land. Das alles aber dank der internationalen Expertenjurys, die Cesár Sampson und seine Gospelpopnummer „Nobody But You“ auf Platz eins von 26 wählten.

Denn das Publikum zu Hause hatte da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Beim Telefonvoting sind sie für die zweite Hälfte der Stimmen verantwortlich. Und da gab es kein einziges Mal 12 Punkte für Österreich. Mehr als ein 13. Platz, was 71 zusätzlichen Punkten gleichkommt, schaute da nicht heraus.

Nur sieben Länder gaben Österreich keine Punkte

Publikumsliebling war die Israelin Netta, die sich mit 317 Bonuspunkten schließlich den Sieg holte und Cesár vom Thron zurück auf den dritten Platz verwies. Addiert man Jury- und Publikumswertung kommt Netta auf 13 Mal zwölf Punkte. Zum Vergleich: Vorjahressieger Salvador Sobral wurde insgesamt 30 Mal mit der Höchstwertung belohnt.

Seine am Ende 342 Punkte hat Cesár Sampson aus 35 von möglichen 42 Ländern bekommen. Gar keine Punkte gab es für uns aus Aserbaidschan, Griechenland, Kroatien, Mazedonien, Russland, Montenegro und San Marino.

Televoting ließ große Unterschiede und Überraschungen zu

Ganz bitter endete das Telefonvoting für Schweden, die sich im Juryvoting die Silbermedaille hinter Cesár holten. Benjamin Ingrosso wurde mit nur 21 Punkten abgestraft; da war am Ende „nur“ noch Platz sieben drin. An dieser Stelle sei erwähnt: Wäre Cesár wie Nathan Trent im Vorjahr mit null (!) Punkten aus dem Zuschauervoting ausgestiegen, hätte immer noch ein hervorragender 8. Platz herausgeschaut.

Ganz allgemein taten sich bei der Abstimmung zwischen Jury und TV-Publikum große Lücken auf. Die Ukraine war nach Jurymeinung das schlechteste Lied im Bewerb. Die Zuschauer sahen das aber anders. Mélovin erhielt die siebtmeisten Anrufe, was am Ende Platz 17 bedeutete. Auf ebenjenen war Italien von den Jurys gereiht worden – aber die Zuschauer katapultierten das Duo auf einen sensationellen 5. Endplatz vor. Dahinter landete schlussendlich Tschechien, das dank Publikumsstimmen neun Plätze gut machte. Den größten Sprung machten aber die Wickinger aus Dänemark. Sie wurden fünfter im Televoting (+188 Punkte) und segelten von Platz 20 auf 8 vor.

Österreich und Israel bewerteten ex aequo

Nichts veränderte sich hingegen für Deutschland – sie starteten als Vierter in die Verkündung der Publikumsstimmen und blieben es trotz eines Bonus‘ von 136 Punkten auch. Am Ende fehlten Michael Schulte nur zwei Zähler, um Cesár vom Stockerl zu schubsen.

Apropos Nachbarländer: Jurypunkte gab es von allen. Besonders großzügig waren die Deutschen heuer zu uns. Zehn Punkte steuerten die Experten bei, fünf die Televoter. Die Tschechen griffen für uns nicht zum Hörer (0 Punkte) – dafür haben Österreichs Anrufer 12 Punkte nach Tschechien geschickt. Weitere zwölf Punkte gab es für unser Nachbarland nur aus Israel. Und auch die heimischen und israelischen Jurys steckten sich gegenseitig zwölf Punkte zu.

„Punkteschieberei“ passé

Stichwort „Punkte zustecken“: Dass sich Nachbarländer, vor allem im Norden und im Balkan, gegenseitig die zwölf Punkte zuschieben, ist dank des neuen Abstimmungsprozederes, wo Jury- und Zuschauerstimmen getrennt gewertet und vorgetragen werden, deutlich weniger geworden.

Lediglich Griechenland und Montenegro bewerteten ihre Nachbarn Zypern und Serbien mit je zwölf Punkten. Das rumänische Publikum schickte die Höchstpunktzahl nach Moldau, während die Spanier weder im Jury- noch im Telefonvoting Punkte für ihre Nachbarn aus Portugal übrig hatten. Die Portugiesen ereilte zudem dasselbe Schicksal wie einst die Makemakes in Wien – als ESC-Gastgeberland Letzter werden.