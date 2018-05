Sie kommen gerade aus Venedig. Wird alles so, wie Sie es sich vorgestellt haben? Verena Konrad: Ja, ich bin sehr glücklich mit dem Ergebnis. Und sehr aufgeregt. Hoffentlich finden die anderen unseren Pavillon auch so fabelhaft wie wir.

Bei der vergangenen Architekturbiennale war nicht nur der österreichische Beitrag durch die Flüchtlingskrise sehr politisch aufgeladen. Heuer scheint das anders zu sein. Konrad: Das glaube ich nicht. Das diesjährige Generalthema „Freespace“ orientiert sich sehr stark an Begrifflichkeiten wie Open Space und Demokratie. Allerdings werden die damit auftretenden Fragen heuer weniger konkret als poetisch und atmosphärisch umkreist, um dadurch aber nichts von ihrer politischen Aussagekraft zu verlieren. Geht es uns doch nicht nur darum, Denkräume rund um Gebautes und Ungebautes aufzumachen. Was die heurige Biennale höchst spannend machen dürfte, indem man dadurch ständig auf sich selbst zurückgeworfen wird. Wobei es uns sehr wichtig war, dass unser Pavillon von allen Menschen verstanden wird, egal, ob sie aus Hongkong, Buenos Aires, dem Kongo oder aus Helsinki kommen. Dafür mussten wir eine Ebene finden, die allein sinnlich rezipierbar ist und eine Form der Versprachlichung nicht braucht.

Worauf kann man sich im Österreich-Pavillon freuen? Konrad: Jedenfalls auf ein sehr intensives Raumerlebnis. Erzeugt durch die Arbeiten von drei Teams, deren methodische Ansätze ganz unterschiedlich sind. Nicht zuletzt deshalb, weil Henke Schreieck und LAAC von der Architektur, Sagmeister & Walsh vom Grafikdesign herkommen.

Was waren Ihre Vorgaben an die drei Teams? Konrad: Einmal die Auseinandersetzung mit dem Generalthema „Freespace“. Und das in einem sehr politischen Sinn. Müssen wir uns doch klar sein, dass neben der Mobilität das Bauen der größte CO2-Produzent auf der Welt ist. Und das zu hinterfragen, ist uns, glaube ich, wirklich sehr gut gelungen. Es geht aber auch um die Auseinandersetzung mit dem Ausstellungsort, dem historischen Pavillon genauso wie mit den Nachbarn und der Naturlandschaft rundum. Und nicht zuletzt um Verschränkungen miteinander. Ob diese räumlicher oder inhaltlicher Art sind, habe ich den drei Teams überlassen, passiert aber auf vielfältige Art und Weise.

Hat das problemlos funktioniert, obwohl die Akteure doch so komplett unterschiedlich ticken? Konrad: Ja, die Kommunikation hat unter den Vorzeichen gegenseitiger Wertschätzung wunderbar funktioniert. Jeder hat aus der eigenen Werkzeugkiste heraus gearbeitet, ist es mir doch wichtig, dass alle diese Plattform für sich nutzen können, um sich zu zeigen, wie sie gesehen werden wollen.

Kathrin Aste und Frank Ludin vom Innsbrucker Architekturbüro LAAC haben ihren Beitrag unter das Motto „The Earth Is Our Client“ gestellt. Was kann man sich da vorstellen? Konrad: Die LAACs arbeiten ja immer sehr landschaftsbezogen (man denke an den von ihnen als künstliche Landschaft gestalteten Innsbrucker Landhausplatz, Anm.). Sie haben für Venedig einen begehbaren Bodenkörper gebaut, der ein Fragment von Welt ist. Um sich Fragen zu stellen: Was tu’ ich, warum glaube ich, etwas zu brauchen? Die Wahrnehmung passiert intuitiv und aktiviert tiefste Schichten der Wahrnehmung. Besitzt ihr Bodenkörper doch ein starkes Reflektionselement, und das in einem sehr realen Sinn, indem er verspiegelt ist.

Aber auch das in Wien lebende Tiroler Architektenduo Dieter Henke und Marta Schreieck hat eine skulpturale Intervention in den Österreichpavillon gebaut. Konrad: Ja, und auch sie ist haptisch erlebbar. Bei ihrer aus 20 Tonnen Holz gebauten Raumintervention ist unübersehbar, dass die beiden vom Städtebau herkommen, in dem das Atmosphärische ja eine zentrale Rolle spielt. Sie bespielen die zwei identischen vorderen Räume des Pavillons mit Gegensatzpaaren von Licht und Farbe, um durch die Verschiebung von Proportionen und Maßstäblichem bzw. den Einsatz unterschiedlicher Materialien komplett unterschiedliche Qualitäten von Raum zu erzeugen. Die man sich erwandern muss, denn ist man nicht in jedem Winkel gewesen, erkennt man sie nicht. Stefan Sagmeister und Jessica Walsh haben dagegen ihre zwei Räume mit Sofas möbliert. Um in der Form von zwei Projektionen mit dem Begriff der Schönheit zu spielen. Formuliert in einem Text und stimuliert durch Bilder.

Glauben Sie an die Sinnhaftigkeit bzw. Nachhaltigkeit von Monsterveranstaltungen, wie es Biennalen sind? Konrad: Vor meiner Zeit als Kommissärin hatte ich auch so meine Probleme, besonders mit der Sinnhaftigkeit der Länderpavillons in unserer globalisierten Welt. Wenn man allerdings bedenkt, dass kein kuratorisches Gehirn der Welt diese Vielheit zu einem Thema sich ausdenken könnte, schaut die Sache schon anders aus.

Sie sind die letzte Österreich-Kommissärin, in Zukunft gibt es „nur“ noch KuratorInnen. Ist das gut so? Konrad: Nachdem, was ich gehört habe, wird sich nicht viel ändern. Und das ist enttäuschend. Ich hatte gehofft, dass endlich ein stabiles Biennalebüro installiert wird. Denn es ist eine völlig unnötige Belastung, eine Vergeudung unbezahlter Zeit, jedes Jahr eine Ausstellungsorganisation komplett neu aufzubauen. Das ist ein typisch österreichisches Gewurstel, ist gerade so, als wenn man in einem Unternehmen die Verwaltung jährlich austauschen würde. Wir mussten für die Dauer der Biennale eine GmbH gründen, deren finanzielles Risiko ich privat tragen muss. Und das ist extrem unprofessionell. Man kann die Leute nicht damit zu korrumpieren versuchen, dass sie ihre Ideen verwirklichen dürfen. Kulturarbeit muss für die Kulturpolitik einen Wert haben oder hat ihn eben nicht.

Und die Dotierung ist ja auch chronisch zu gering. Konrad: Ja, für das, was von uns verlangt wird, eindeutig. Das Budget ist durch die Fixkosten bereits verplant, bevor man überhaupt mit dem Inhaltlichen anfangen kann. Gott sei Dank sind wir dank privater Sponsoren einigermaßen im Trockenen.

Das Interview führte Edith Schlocker