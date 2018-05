Mit „Ich vs. Wir“ liegt ein nicht mehr ganz neues, aber sehr konkretes Kettcar-Album vor, das klar Stellung bezieht. Was wollen Sie herüberbringen?

Erik Langer: Die neue Platte wurde deutlich, klar und sehr politisch, weil uns der aktuelle Zeitgeist, die aktuellen Diskussionen beschäftigt haben. Die Welt befindet sich heute in einer Phase des Umbruchs, die wir so wohl noch nicht erlebt haben. Es brannte also in uns allen.

Welche Message steckt hinter dem Titel?

Langer: Wir haben uns geeinigt, dass der Titel diese gegenwärtige Phase ganz gut zusammenfasst. Wo wollen wir hin mit unserer Gesellschaft? Wie wollen wir Menschen miteinander leben? Wollen wir das Ich zelebrieren und uns abschotten oder wollen wir mit anderen Menschen eine Gemeinschaft aufbauen? Diese Fragen haben wir uns gestellt. Die Welt steuert in eine „Ich-Richtung“, wir glauben aber, dass es nur über ein „Wir“ funktioniert.

Bezieht „Sommer’89“ Stellung zur Flüchtlingskrise?

Langer: Diese Thematik anzusprechen, war ein klarer Wunsch der Band. Wir haben viel darüber nachgedacht, wie man das angehen könnte, ohne dass es aufgesetzt oder sogar peinlich wirkt. Irgendwann kam Marcus (Wiebusch, Leadsänger, Anm.) dann mit diesem Song um die Ecke und wir haben uns dazu entschieden, dass es ein Weg ist, wie man die Problematik verhandeln könnte. Sofern das in einem Fünf-Minuten-Song geht.

Woher rührt dieses Stellungnehmen über die Musik?

Langer: Naja, unsere Wurzeln liegen im Punkrock. Das heißt, sich mit klaren Worten auszudrücken, ist uns nicht fremd. Wir haben uns auch auf älteren Platten immer mal wieder politisch geäußert. Vielleicht nicht ganz so klar und deutlich wie an einigen Stellen des aktuellen Albums. Das Konkret-Sein hat sich aber auch gut angefühlt. So lange es etwas gibt, das in uns brennt, wird diese Herangehensweise weitergeführt. Auch im nächsten Album.

Es gibt bereits Planungen für ein nächstes Album? Ihre Band ist ja gerade erst aus der Versenkung zurück.

Langer: Und diese Pause hat uns auch gutgetan. Sie hat uns sozusagen neues Leben eingehaucht. So, dass wir aktuell glauben, dass es noch ein weiteres Album geben wird. Aber gut Ding will Weile haben. Ich persönlich habe das Schreiben und das Live-Spielen auch sehr vermisst. In der Band herrscht aktuell eine sehr gute Stimmung, mit unserem neuen Album vor Publikum zu treten macht sehr viel Spaß.

Nochmal zurück zu den Texten: Finden Sie, dass ein guter Song heute politisch sein muss?

Langer: Nein, absolut nicht. Ich finde auch nicht, dass jeder politische Musik machen muss. Wir hatten bei der neuen Platte das Gefühl, wir können das und sollten das auch machen. Gisbert zu Knyphausen wurde neulich in einem Interview gefragt, warum er denn keine politischen Texte schreibe. Er antwortete darauf: „Das machen Kettcar schon so gut.“ Von vielen Musikern, auch von ihm, brauche ich gar keine politische Musik. Obwohl es natürlich ein Knaller wäre, wenn Helene Fischer irgendwann einen politischen Song machen würde.

Immerhin hat sich die Sängerin in der aktuellen Echo-Debatte geäußert. Wie haben Sie das Thema erlebt?

Langer: Ich fand es sehr positiv, dass die Diskussion doch so große Wellen geschlagen hat. Und dass selbst Politiker meinten, sich dazu äußern zu müssen. Ich finde es auch gut, dass es den Echo so wohl nicht mehr geben wird. Und dass einige Musiker ihre Preise auch gleich zurückgegeben haben. Es ist gut, wenn ein Ruck – wenn auch nur ein kleiner – durch die Leute gegangen ist. Ich kann das, was Campino bei der Rede gesagt hat, außerdem unterschreiben und finde toll, dass er sich geäußert hat.

Verdient er dafür das Bundesverdienstkreuz?

Langer: Nein. Ich würde in erster Linie sagen, dass er darauf auch keine Lust hat. Er hat zwar die richtigen Worte gefunden, dafür muss man aber noch kein Bundesverdienstkreuz erhalten. Das wäre auch wieder ein falsches Zeichen. Was ich mir wünschen würde, ist, dass viel mehr Leute die richtigen Worte finden und sich trauen, den Mund aufzumachen.

Gibt es eine Grenze des guten Geschmacks bei Songtexten?

Langer: Ich denke, ja. Man müsste mir schon sehr genau erklären, warum Texte, die andere Menschen verletzen, veröffentlicht werden sollten.

Wie lief das Schreiben für die neue Platte ab?

Langer: Das Schreiben ist eigentlich immer unterschiedlich und hat sich über die Jahre hinweg entwickelt. Die erste Platte war sehr stark von Marcus geprägt. Reimer, unser Bassist hat auch schon immer Texte beigesteuert und macht das auch immer mehr. Musikalisch liefern unser Schlagzeuger und ich die Beiträge. Diese einzelnen Teile fügen sich dann zusammen, das entwickelt sich also langsam. So war es auch bei „Ich vs. Wir“.

Weil wir schon über ein nächstes Album sprachen – wird es auch stilistisch eine Entwicklung geben, oder will sich die Band treu bleiben?

Langer: Wenn wir das irgendwie hinkriegen, gerne auch ein neuer Stil. Aber das ist nicht ganz einfach. Allein, weil wir nicht die allerbesten Musiker sind, die einfach so ein Free-Jazz-Album raushauen können.

Da ihr im eigenen Label „Grand Hotel van Cleef“ produziert, wäre es theoretisch möglich.

Langer: Das stimmt. Und diese Freiheit eines eigenen Labels wollen wir auch weiterhin bewahren. Ich bin zwar an der Labelarbeit nicht direkt beteiligt, aber Marcus und Reimer machen sehr gute Arbeit in der Förderung von befreundeten Künstlern wie Olli Schulz, Tomte oder jüngeren Bands wie Fjørt. Übrigens auch mit sperrigen Sachen, bei denen man im Vornherein weiß, dass nicht viel Geld verdient wird; wenn es dem „Grand Hotel“ gefällt, wird es einfach gemacht.

Das Gespräch führte Barbara Unterthurner