Von Markus Schramek und Joachim Leitner

Erl, Innsbruck – Wenn sich Landeshauptmann Günther Platter (VP) in ein Thema einklinkt, für das nicht er primär zuständig ist, bedeutet das eines: Es ist Feuer am Dach. Die Causa Erl ist ein solcher Fall. Hier ist die Geduld des Regierungschefs am Ende. Platter will, dass endlich Ruhe einkehrt im Umfeld der vom Land hoch subventionierten Festspiele mit deren Künstlerischem Leiter Gustav Kuhn.

Der 72-jährige „Maestro“ sieht sich seit Monaten mit Vorwürfen konfrontiert: schlechte Bezahlung von Musikern, sexuelles Fehlverhalten, despotisches Auftreten Künstlern gegenüber.

Zu letzterem Vorwurf haben sich kürzlich fünf ehemalige Erl-Musiker geäußert – per offenem Brief und namentlich gezeichnet. Kuhn habe sich immer wieder im Ton vergriffen, schreiben die fünf. Sie seien mit Kraftausdrücken bedacht worden, ihr Spiel sei gar als „nicht festspieltauglich“ abgekanzelt worden. Mit ihrem Schritt an die Öffentlichkeit wollen die Briefschreiber dem Eindruck entgegentreten, die Vorwürfe gegen Kuhn seien bloß Ausdruck einer anonymen Frustration. Die Musiker sind allesamt für angesehene Einrichtungen tätig, vom Tiroler Landeskonservatorium über das Mozarteum bis zu den Wiener Philharmonikern.

LH Platter soll beim Lesen dieser Zeilen der Kragen geplatzt sein. Offenbar hat sich das auch bis Erl herumgesprochen. Denn nun hat Kuhn ein Antwortschreiben aufgesetzt, adressiert an die fünf Musiker. Der Erl-Chef entschuldigt sich darin für die Verbalinjurien. Die Vorfälle würden allerdings schon 15 Jahre zurückliegen.

Kuhns Schreiben liegt der TT vor. Hier einige Auszüge daraus. „Sehr geehrte Herren, mein Temperament und meine Neigung – insbesondere in angespannten Probenzeiten – Kraftausdrücke zu gebrauchen, entgleiten bedauerlicherweise nicht oft, aber manchmal doch meiner Kontrolle“, beginnt Kuhn.

Er möchte sich daher „spät, aber doch bei Ihnen und allen KollegInnen, die das gegebenenfalls auch so empfunden haben, hiermit in aller Form entschuldigen“. Und weiter: „Die vollumfängliche Aufklärung aller gegen mich und die Tiroler Festspiele Erl erhobenen Vorwürfe liegt – soweit nicht bereits erfolgt – auch in meinem größten Interesse.“

Was die Künstler-Gagen anbelangt, könne „eine vergleichsweise kleine Kulturveranstaltung“ wie Erl mit beispielsweise den Salzburger Festspielen aber nicht mithalten. Dem „Wunsch nach menschenwürdiger Behandlung der KünstlerInnen gilt in Zukunft mein größtes Augenmerk“, schließt Kuhn.

Ob dieses Schreiben Platters Zorn besänftigen kann, wird sich zeigen. Der LH wollte jedenfalls gegenüber der TT nicht Stellung beziehen zum aktuellen Briefwechsel zwischen Kuhn und seinen Kritikern.

Kulturlandesrätin Beate Palfrader (VP) zeigt sich da schon gesprächiger. Sie verlange „volle Transparenz und Aufklärung aller Vorwürfe“, betont die Landesrätin gegenüber der TT. Sollten sich die Vorwürfe gegen Kuhn als richtig erweisen, würde sie „nicht zögern und Konsequenzen ziehen“, so Palfrader. Bisher sei allerdings noch nichts bewiesen. Für Kuhn gelte die Unschuldsvermutung. Gefragt, ob Kuhn weiterhin ihr Vertrauen genieße, antwortet die Politikerin ausweichend: „Wichtig ist, dass der Ruf der Festspiele keinen Schaden nimmt.“

Palfrader hat die frühere grüne Landesrätin Christine Baur als Ombudsfrau in Erl eingesetzt, für allfällige Beschwerden der Mitarbeiter. Baur darf über ihre Arbeit allerdings keinerlei Auskunft geben, also auch nicht darüber, ob und welche Beschwerden bisher vorgebracht wurden. Palfrader würde es jedenfalls begrüßen, wenn beim Vorsingen und Vorsprechen in Erl künftig mehrere Personen anwesend wären.

Die Causa Erl ist gerichtsanhängig. Kuhn und Festspielpräsident Hans Peter Haselsteiner haben Klagen gegen einen Ötztaler Blogger eingebracht, der die Vorwürfe publik gemacht hatte. Einen Teil der Klagen hat Kuhn zurückgezogen. Das zivilrechtliche Verfahren läuft aber noch.

Kuhns Vertrag endet im Herbst 2020. Die Ausschreibung seiner Nachfolge läuft bereits seit Mitte Mai. Im Landhaus ist zu hören, dass Kuhn aber schon Ende 2018 den Hut nehmen könnte.