Innsbruck – Kultur hat in Innsbruck viele Gesichter. Vor allem im Sommer präsentiert sie sich jedes Jahr aufs Neue bunt. Es wird erzählt, musiziert, zum Tanzen und Singen motiviert, in Filmwelten entführt, gemalt und gezeigt. Ein Überblick.

IFFI - Internationales Filmfestival (29. Mai bis 3. Juni)

Eröffnet wird das 27. Internationale Filmfestival Innsbruck am Dienstagabend mit dem kubanischen Film „Últimos días en La Habana“. Gezeigt werden in den sechs Tagen über 60 Filme aus mehr als 30 Ländern. Georgien spielt heuer ebenso eine Hauptrolle wie die 1968er-Generation und das Werk des argentinischen Regisseurs Fernando Birri. Zur IFFI-Eröffnung reist Regisseur Fernando Pérez extra aus Kuba an. Neben weiteren Gästen stellt auch der serbische Filmemacher Želimir Žilnik persönlich seine vier Filme (u.a. „Rani Radovi“, 1969) vor.

Heart of Noise Festival (30. Mai bis 2. Juni)

Seit 2011 ein Highlight im Frühsommer, sucht das Heart of Noise auch heuer „nach Regionen außerhalb der Ästhetik des Kulturmainstreams“ – wie das Team selbst sagt. Dabei wird die Stadt zum lebendigen Klangraum für das experimentelle Musik- und Kunstfestival: Den Musikpavillon im Hofgarten etwa bringt der Komponist und Kontrabassist Amna aka Andreas Mangweth am Samstagnachmittag um 16 Uhr mit seinem Projekt „Surrounded by Silence“ zum Klingen.

Mit der Kitzbüheler Künstlerin Lissie Rettenwander geht es am gleichen Tag ab 14 Uhr im „Tramatic Ride“ mit experimentellen Klängen in der Straßenbahn durch Innsbruck. Bespielt werden außerdem das Treibhaus, Die Bäckerei, das Cinematograph, der Musikpavillon Hofgarten, das .aut und der Rooftoop 13 im Adlers.

Sonderausstellungen im Tiroler Landesmuseum

Es brennt im Volkskunstmuseum – zumindest in der neuen Ausstellung. Die dreht sich um Feuer und seine Kulturgeschichte. Das Zeughaus hingegen widmet sich anlässlich der Rad-WM dem Fahrradfahren. Aus technikgeschichtlicher, kultureller und sozialpolitischer Perspektive.

Im Ferdinandeum geht‘s um Musik: Die Ausstellung „Stereo-Typen. Gegen eine musikalische Mono-Kultur“ hinterfragt musikalische Rituale und Konventionen. Im Musikunterrichtszimmer, der Werkstatt, dem Salon und dem Konzertsaal können fast wöchentlich Musik-Stereotypen in Aktion erlebt werden: Nächster Termin dafür ist Mittwoch, 30. Mai, um 15.30 Uhr.

Daneben gibt es eine Ausstellung über Lucas Cranach den Älteren, neben Albrecht Dürer der bedeutendste Maler seiner Zeit.

Wiltener Kultursommer

An zehn Tagen wird im Juni das Wiltener Platzl an verschiedenen Thementagen zur Bühne: Von „Foodporn“ über Skate Contests, „Silent Disco“, Flohmarkt und Open Air Konzert ist für jede Stimmung das passende Event in gemütlicher Atmosphäre dabei. Los geht‘s am Freitag, 1. Juni, mit „Latin Flavors“: Südamerikanische Rhythmen, Pisco Sour und Empanadas versprechen Latino-Flair mitten in Innsbruck.

Jugendland-Zirkuszelt (3., 22., 23. und 24. Juni)

Im Zirkuszelt des Vereins Jugendland in der Bernhard-Höfel-Straße stehen Kinder mit ihrer Kunst im Mittelpunkt. Akrobatik, Artistik, Jonglieren, Balancieren, auf dem Drahtseil tanzen, mit dem Trapez schweben: Das haben die kleinen Akteure in den Workshops gelernt. In der Manege lassen sie an vier Tagen das Publikum staunen.

Innsbruck singt (9. Juni)

„Wer reden kann, kann singen, wer gehen kann, kann tanzen“ – so das Motto des von der Stadt initiierten „Mitsing-Erlebnis“. Jeder, der Lust hat, kann aus Leibeskräften seine Stimme klingen lassen – in der Innenstadt, auf der Umbrüggler Alm, im Treibhaus sowie in Wohn- und Pflegeheimen. Das Mitsing-Programm, das erfahrene Musikpädagogen zusammengestellt haben, umfasst Pop, Rock, Klassik und Volksmusik.

Ausstellung im Schloss Ambras (14. Juni bis 17. Oktober)

Die diesjährige Ausstellung „Frauen. Kunst und Macht“ im Schloss Ambras widmet sich drei Frauen aus dem Hause Habsburg: Erzherzogin Margarete, Statthalterin der burgundischen Niederlande (1480-1530), Erzherzogin Maria, Königin von Ungarn (1505-1558) und Erzherzogin Katharina, Königin von Portugal (1507-1578). Mit den drei Kunstförderinnen wird erstmals gezeigt, dass auch Frauen Teil des Mäzenentums in der Renaissance waren.

Barocke Knabenstimmen (16. und 17. Juni)

Der Kammerchor der Wiltener Sängerknaben und das Orchester KonsBarock präsentieren zusammen Johann Sebastian Bachs „Nach dir, Herr, verlanget mich“ und Georg Friedrich Händels „Messiah“. Das Konzert gehört zu den Feierlichkeiten anlässlich des 200-jährigen Jubiläums des Tiroler Landeskonservatoriums. Es findet am Samstag, 16. Juni, in der Basilika Wilten und am Sonntag dann in der Basilika Stams statt.

Orgelmatineen (25. bis 30. Juni)

In der letzten Juniwoche begeistern sechs europäische Meisterorganisten mit ihrer Kunst in der Domkirche St. Jakob. Jeweils um 12.15 Uhr spielen die Musiker Orgelwerke der berühmtesten Komponisten der Musikgeschichte – von Bach bis Ligeti.

Klassik am Berg (30. Juni)

InnStrumenti wagen sich auf den Patscherkofel: Das Tiroler Kammerorchester gibt auf 1965 Metern Höhe über Innsbruck ein Klassik-Konzert Open Air. Unter der Leitung von Gerhard Sammer spielt das Ensemble unter anderem Ausschnitte aus Mozarts „Kleinen Nachtmusik, aus der „Morgenstimmung“ von Grieg und den Strauss-Walzer „Aus den Bergen“. (anl)