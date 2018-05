Sie sind seit gut drei Jahren Operndirektorin am Tiroler Landestheater. Sucht man Sie auf der Homepage des Theaters, findet man den Eintrag „Bio folgt“. Angelika Wolff: (lacht) Ja. Ich wurde schon öfter daran erinnert, die Kurzbio endlich nachzutragen, aber, wie sag’ ich es am besten, es gibt immer etwas, das dringender, das im Moment wichtiger ist. Ich stamme aus einer Sängerfamilie. Mein Vater war Intendant in Karlsruhe. Schon mit fünf, sechs Jahren saß ich im Theater und hatte also früh die Chance, den Betrieb kennen zu lernen. Sowohl das, was auf der Bühne passiert, als auch das, was sich hinter den Kulissen abspielt.

Trotzdem haben Sie, wie man so schön sagt, einen „anständigen Beruf“ gelernt. Wolff: Ja. Ich machte eine Ausbildung zur technisch-medizinischen Assistentin und habe in Karlsruhe in der Nuklearmedizin gearbeitet. Daneben studierte ich Gesang. Nach dem Studium habe ich 20 Jahre lang als Sängerin an verschiedenen Häusern gearbeitet. Da ich nicht als alternde Sängerin enden wollte, die sich unter zentimeterdickem Make-up durch Rollen kämpft, für die sie eigentlich zu alt ist, habe ich mit 50 Schluss gemacht. Danach habe ich Kulturmanagement studiert und an verschiedenen Theatern gearbeitet. Johannes Reitmeier hat mich schließlich nach Innsbruck geholt, zunächst als Künstlerische Betriebsdirektorin. Nach dem viel zu frühen Tod von Roger Boggasch wurde ich dann zur Operndirektorin.

Das Musiktheater steht in Innsbruck im Schaufenster: Intendanten wie Dominique Mentha, Brigitte Fassbaender oder aktuell Johannes Reitmeier sind ausgewiesene Fachleute. Wolff: Musiktheater aus Innsbruck hat einen guten Ruf – aber darauf kann man sich nicht ausruhen. Gerade die Oper hat lange Vorlaufzeiten, ich stecke derzeit schon mitten in der Planung für die Spielzeit 2019/20. Und so ein Spielplan hängt an verschiedenen Faktoren: Natürlich gibt es Stücke, die ich, aus verschiedensten Gründen, gerne machen würde. Aber ich muss auch an die Sängerinnen und Sänger im Ensemble denken. Ich will ja auch, dass es gute Rollen für sie gibt. Ich kann ja nicht verantworten, dass gute Leute plötzlich drei Monate spazieren gehen müssen, weil es nichts für sie zu tun gibt. Es ist mir wichtig, dass meine Sänger die Chance kriegen, sich weiterzuentwickeln.

Auch auf die Gefahr hin, dass sie dann auch für andere Häuser interessant werden. Michael Hauenstein, der im Vorjahr mit dem Österreichischen Musiktheaterpreis ausgezeichnet wurde, singt inzwischen in Oper Zürich. Wolff: Und das ist gut so. Ich sehe es als große Auszeichnung, wenn unsere Sänger anderswo auffallen. Sophia Theodorides sprang zuletzt an der Wiener Volksoper ein – und bewies, dass sie es kann. Mein Ziel ist es, dass ich Sänger am Haus habe, die auch an der Staatsoper singen könnten. Dann darf man sich nicht wundern, wenn sich auch große Häuser für diese Sänger interessieren. Vielleicht liegt es an meiner Sänger-Vergangenheit, aber ich sehe mich da ganz auf der Seite der Künstler. Mir ist es wichtig, dass sich Sängerinnen und Sänger weiterentwickeln und zu Persönlichkeiten werden können. Was wäre die opulenteste Operninszenierung ohne gute, charismatische Sänger? Eine herbe Enttäuschung.

Sie haben die langen Vorlaufzeiten angesprochen. Was passiert, wenn sich nach so viel Planung während der Probenzeit herausstellt, dass etwas nicht funktioniert? Wolff: Diese Gefahr gibt es immer: Es kann immer passieren, dass sich ein Sänger, der vor einem Jahr wunderbar war, abbaut. Oder dass ein Regisseur oder eine Regisseurin auf einer Idee beharrt, die wenig zielführend ist. Manchmal kann man mit etwas Charme und Geschick noch eingreifen. Manchmal nicht.

Gibt es Zielvorgaben, eine bestimmte Auslastungszahl zum Beispiel? Wolff: Man wünscht sich natürlich immer ein volles Haus. Aber man muss auch realistisch bleiben. Ein Spielplan ist immer eine Mischkalkulation. Es gibt Stücke, von denen man sich guten Zuspruch erhofft, auch weil es die Aufgabe eines subventionierten Hauses ist, ein möglichst breites Publikum zu erreichen. Und es gibt Stücke, die riskanter sind. Es wäre leicht, die Auslastung auf 90 Prozent hochzuschrauben. Aber befriedigend ist es nicht, wenn man, sagen wir „La Bohème“ nur ansetzt, weil man weiß, dass sie gut läuft.

Mit „Carmen“ starten Sie die nächste Saison mit einer der meistgespielten Opern. Wolff: Ja. Aber in Innsbruck war sie zuletzt vor 14 Jahren zu sehen. Es gibt die Faustregel, dass ein Stück mindestens zehn Jahre liegen sollte, bevor man sich wieder rantraut. Was die „Carmen“ betrifft, habe ich großes Vertrauen in das Regieteam, dass es keine Touristen-Carmen wird. Es wird eher in Richtung Goya gehen – ohne rotes Kleid und fette Folklore. Mit dem Musikalischen Leiter der Carmen, Andrea Sanguineti, habe ich übrigens kürzlich telefoniert. Er dirigiert gerade den „Konsul“ in Görlitz – und fragte, wie denn unser „Konsul“ läuft. Die Auslastung liegt bei etwa 65 Prozent. Er war begeistert – in Görlitz sei sie bei knapp 20 Prozent. Will heißen, selbst wenn es Grund zum Jammern gäbe, wäre es Jammern auf hohem Niveau.

Kommenden Sonntag geht in den Kammerspielen die Premiere von „Souvenir“ über die Bühne, eine Komödie über den Musikbetrieb, in deren Mittelpunkt Florence Foster Jenkins steht, die als „Diva der falschen Töne“ in die Geschichte einging. Wolff: Sie sagen Komödie, aber im Grunde ist es eine tragische Geschichte. Man muss die Tragik hinter den falschen Tönen zeigen. Für sie waren es ja keine falschen Töne, sie war, wohl wegen einer Krankheit, davon überzeugt, richtig zu singen. Dass dieser Widerspruch zu komischen Situationen führt, ist klar – aber wie jede gute Komödie ist ihr Kern ganz ernst. Es geht nicht zuletzt um unerschütterliche Hingabe.

Die Hauptrolle wird Susanna von der Burg singen. Wie bereitet man eine hochgeachtete Sängerin darauf vor, dass sie das komplette Gegenteil verkörpern soll? Wolff: Frau von der Burg ist eine großartige Sängerin und eine gute Schauspielerin. Vor allem aber ist sie eine Künstlerin, der es nicht darum geht, in Schönheit zu sterben. Vielmehr ist sie zu allen Schandtaten bereit. Ich habe ihr YouTube-Videos von Florence Foster Jenkins gezeigt – und sie begann sofort falsch herumzuträllern. Man muss sehr gut in einer Sache sein, um sie glaubhaft falsch machen zu können.

Die Geschichte von Florence Foster Jenkins wurde 2016 mit Meryl Streep verfilmt. Wolff: Leider ist „Souvenir“ ein ziemlich irreführender, um nicht zu sagen ein ziemlich blöder Titel. Dass der Stoff durch den Film beim Publikum bekannter ist, wäre sicherlich eine Chance. Aber leider heißt das Stück nicht „Florence Foster Jenkins“. Bei „Souvenir“, befürchte ich, denken die Leute eher an Bill Ramseys Schlager als an die großartige Meryl Streep.

Das Gespräch führte Joachim Leitner