Auswahlrunde: Vervollständigen Sie die englischen Ordnungszahlen: 1..., 2..., 3... und 4...! A: rd, B: th, C: nd, D: s

100 Euro: Was haben verliebte Menschen redensartlich in den Augen? A: Pickerl, B: Fleckerl, C: Herzerl, D: Mascherl

200 Euro: Worum handelt es sich, wenn man eine Ware direkt bei Übergabe des Pakets bezahlt? A: Vornahme, B: Nachnahme, C: Kosenahme, D: Taufnahme

300 Euro: Womit werden Eisenbahnwaggons professionell abgebremst? A: Riemchensandale, B: Lederstiefel, C: Badeschlapfen, D: Hemmschuh

400 Euro: Der 24. Juni ist traditionell das Ende der ...? A: Fastenzeit, B: Badesaison, C: Weidezeit, D: Spargelsaison

500 Euro: Ein Verlierer bei den Tennis-French-Open hat das Spiel nicht nur sprichwörtlich ...? A: an den Nagel gehängt, B: in den Wind geschossen, C: in den Sand gesetzt, D: auf die hohe Kante gelegt

1.000 Euro: Wien wurde laut einer Studie heuer bereits zum neunten Mal in Folge gekürt zur weltweit ...? A: ältesten Stadt, B: lebenswertesten Stadt, C: teuersten Stadt, D: grünsten Stadt

2.000 Euro: Welche britische Band gilt als Inbegriff des Synthiepop? A: Bon Jovi, B: U2, C: Depeche Mode, D: Metallica

5.000 Euro: Nach mehrjähriger Pause radelte Erwin Steinhauer ein letztes Mal durchs Weinviertel als Kult-Gendarm ...? A: Simon Polt, B: Richard Moser, C: Simon Brenner, D: Moritz Eisner (Kandidat setzt Publikumsjoker)

10.000 Euro: Welcher der 360 Längengrade der Erde ist für die Mitteleuropäische Zeit maßgeblich? A: 5° West, B: 15° Ost, C: 50° West, D: 150° Ost (richtig: B)

15.000 Euro: Wer den Roman „Deutschstunde“ des Autors mit Vornamen Siegfried geliefert bekommt, kann korrekterweise sagen „...“? A: Endlich Mai!, B: Der Lenz ist da!, C: Der Frühling ist nah!, D: Welch laues Lüftchen!

30.000 Euro: Die Paukentreppe findet man im ...? A: Uhrwerk, B: Schloss Hellbrunn, C: menschlichen Innenohr, D: Viertaktmotor (Kandidat setzt Telefonjoker)

75.000 Euro: Welcher Staat protestierte im März 1938 offiziell mit einer Note an den Völkerbund gegen den „Anschluss“ Österreichs? A: Mexiko, B: Neuseeland, C: Tunesien, D: Vietnam

150.000 Euro: Welcher weltberühmte Komponist und Geigenlehrer wurde „roter Priester“ genannt und starb verarmt in Wien? A: Gaetano Donizetti, B: Niccolò Paganini, C: Antonio Vivaldi, D: Giuseppe Verdi (Kandidat setzt 50/50-Joker)

300.000 Euro: Der Begründer des Method Acting, Lee Strasberg, spielte eine seiner wenigen Filmrollen im Oscar-prämierten 2. Teil von „...“? A: Indiana Jones, B: Star Wars, C: Das Omen, D: Der Pate

1.000.000 Euro: Wem wurde in jener Stadt der Nobelpreis überreicht, die damals noch Kristiania hieß? A: Max Planck, B: Albert Schweitzer, C: Bertha von Suttner, D: Marie Curie

LÖSUNGEN: (DCAB, C, B, D, D, C, B, C, A, B, B, C, A, C, D, C)