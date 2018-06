Herr Meighörner, Kulturlandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) hat überraschend mitgeteilt, dass Sie möglichst bald einen zweiten Geschäftsführer zur Seite gestellt bekommen werden. Was ist der Hintergrund? Wolfgang Meighörner: Es gibt den Beschluss der Museumsgesellschafter, von Land Tirol und des Museumsvereins, einen zweiten Geschäftsführer zu bestellen. Die Verteilung der Aufgaben ist noch offen. Ich habe die fünf Häuser der Landesmuseen GesmbH fast zwölf Jahre lang allein geleitet. Mir wurde gute Arbeit attestiert. Alle Projekte wurden rechtzeitig und unter Einhaltung des Budgets umgesetzt.

Das klingt nicht gerade so, als wären Sie mit der Bestellung eines Co-Geschäftsführers glücklich? Meighörner: Ich werde nicht primär dafür bezahlt, glücklich zu sein. Es wäre auch alleine vorstellbar gewesen. Doch es ist wenig sinnvoll, sich in einen „Krieg“ zu stürzen, den man nicht gewinnen kann. Ein zweiter Geschäftsführer wird auch eine Verstärkung sein, vorausgesetzt, die Chemie zwischen uns beiden passt. Deshalb habe ich angeregt, bei der Personalentscheidung eingebunden zu sein. Das ist mir zumindest zugesagt worden.

Ihr Vertrag läuft Ende 2019 aus. Er soll verlängert werden, hat Landesrätin Palfrader angekündigt. Ist er das schon? Meighörner: Die Vertragsverlängerung liegt mir noch nicht vor, ist also noch nicht unterschrieben. Ich habe von der Verlängerung aus den Medien erfahren und verlasse mich darauf, dass man Wort hält. Auch mein Berufsleben wird ein Ende haben. Ich bin 60, Ende 2023 ist mein Pensionsantritt. So bietet sich mit der Verstärkung der Direktion die seltene Möglichkeit für den Neuen, in den Betrieb hineinzuwachsen. Ich musste 2007 aus dem Stand die ganze Neuorganisation übernehmen.

2023, im Jahr Ihres Abschieds, wird das Landesmuseum 200 Jahre alt. Bis dahin soll das Haus umgestaltet und auch baulich verändert werden. Wird das noch Ihr Job sein? Meighörner: Das wird wohl die Zuständigkeit des oder der Neuen sein. Besagte Neuaufstellung des Ferdinandeums im Hinblick auf 2023 steht ja in der Koalitionsvereinbarung der schwarz-grünen Landesregierung. In welcher Form diese Neuausrichtung erfolgt, steht noch nicht fest.

Das überrascht. Gibt es gar keine fertigen Konzepte? Meighörner: Doch, natürlich gibt es wichtige strukturelle Überlegungen, aber wenn die Neugestaltung schon fix wäre, warum sollte dann ein erfahrener Museumsmanager nach Innsbruck wechseln wollen? Wir brauchen also die neue Vorstandsperson, die Beschlüsse der Gesellschafter und das Budget. Mit dem normalen Budget von elf Millionen Euro jährlich kann man keinen Umbau bestreiten.

Landesrätin Palfrader will das Ferdinandeum in Richtung „Haus der Kunst“ umgestalten. Halten Sie das für umsetzbar? Meighörner: Das ist eine strategische Entscheidung der Gesellschafter, die politisch abgesegnet sein muss. Wir werden fachlich dazu beitragen. Das Ferdinandeum ist seit 200 Jahren ein Vielspartenhaus, ein großer, alter musealer „Supertanker“. Das sehe ich als Vorteil gegenüber Spezialmuseen, weil wir interdisziplinär und nicht eingleisig arbeiten können. Wir haben einen wunderbaren Bestand und sind keine Ausstellungshalle, die ständig neu gefüllt werden muss.

Kann ein Landesmuseum jemals so „cool“ sein, dass junge Menschen freiwillig, ohne sanften Druck durch Schulen oder Eltern, dorthin gehen? Meighörner: Natürlich müssen wir neue, auch jüngere Besucherschichten ansprechen wie etwa heuer im Winter mit dem „Forum Migration“. Doch die Zahl der Museumsbesucher ist einfach enden wollend. Mit 310.000 Eintritten im Jahr, in allen fünf Museen im Eigentum des Landes, liegen wir im Österreichvergleich auf den vorderen Plätzen. Heuer verzeichnen wir durch Sonderausstellungen wie Lucas Cranach bisher ein Plus von 30 Prozent.

Frau Palfrader hat sich gegenüber der TT dafür ausgesprochen, die Eintrittspreise in den Museen des Landes sozial zu staffeln. Was halten Sie davon? Meighörner: 100.000 Eintritte pro Jahr, also etwa ein Drittel, sind schon jetzt gratis, weitere 40 Prozent reduziert. Der Vollzahleranteil ist also der kleinste. Ich hätte aber kein Problem damit, wenn der Eintritt in unsere Museen generell gratis wäre. Jene Million Euro, die uns im Budget dann an Eintrittserlösen entgeht, müsste natürlich von der öffentlichen Hand ersetzt werden. Und hier wird es sich spießen. Die Qualität eines Museums definiert sich aber nicht über die Zahl der Besucher. Wir verstehen uns als das Gedächtnis der Region und sind somit schwer betriebswirtschaftlich zu führen. Wir haben 163 Mitarbeiter, viele davon in Teilzeit. Nur 52 Prozent unseres Budgets sind Personalkosten. Auch mit dieser Quote liegen wir sehr gut.

Das Gespräch führte Markus Schramek