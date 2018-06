Das Literaturfestival WeinLESEN findet im Kloster Neustift statt. Wie kam es dazu, dass das Festival an diesem geschichtsträchtigen Ort veranstaltet wird? Sabine Gruber: Kloster Neustift ist einer meiner Lieblingsorte in Südtirol; es war immer schon ein kulturelles und spirituelles Zentrum. Der Minnesänger Oswald v. Wolkenstein erhielt 1411 das Wohnrecht und ist in der Kirche begraben. Pasolini hat in Neustift Szenen für den Film „Decameron“ gedreht, außerdem gibt es im Brixner Raum eine jahrtausendealte Weinkultur. Man hat 2500 Jahre alte Fässer gefunden.

WeinLESEN. Das klingt verlockend. Welche Weine werden präsentiert? Gruber: Es sind auch jetzt, bei der 3. Auflage des Festivals, vor allem Eisacktaler Weißweine; das Gebiet im nördlichen Eisacktal ist berühmt für sehr elegante Weine, die aufgrund der hohen Temperaturschwankungen über pfeffrige Gewürznoten und über eine besondere Mineralik verfügen. Es gibt aber auch Rotweine zum Verkosten.

Was verbindet denn Weingenuss und Buchlektüre? Gruber: Wein und Bücher sind Kulturgüter, die auf eine lange Tradition blicken dürfen. Ohne fundiertes Wissen und Geduld bei der Entstehung sind beide nicht denkbar.

Heute wird der Schweizer Schriftsteller Paul Nizon, der extra aus Paris anreist, das Festival mit einer Lesung eröffnen. Warum ist die Wahl in diesem Jahr auf ihn gefallen? Gruber: In Frankreich ist Paul Nizon längst Kult. Im deutschsprachigen Sprachraum wurde er, weil er seit Jahrzehnten in Paris lebt, in meinen Augen zu wenig gewürdigt. Ich lese gerade „Sehblitz“, seine poetischen Kunstvermittlungstexte über Maler wie Ferdinand Hod­ler, Francisco de Goya, Emil Nolde usw. – das Beste, was ich über Kunst gelesen habe! Er ist einer der größten Dichter der Gegenwart.

Am Samstag werden Olga Flor und Angelika Klüssendorf folgende Frage diskutieren: „Taugt Liebe noch als Erzählung der Freiheit? Über Leidenschaften und Beziehungen.“ Gibt es denn überhaupt eine Freiheitserzählung ohne Liebe?

Gruber: Liebe kann beides sein: einerseits große Freiheit bedeuten, aber andererseits auch Restriktionen nach sich ziehen. Flor hat mit „Klar­traum“ eine brillant analysierte Amour-fou-Geschichte zweier Verheirateter geschrieben, Klüssendorf erzählt das Scheitern einer Ehe auf feinpsychologischer Ebene. Der Freiheitsgewinn geht halt meistens auf Kosten der Betrogenen oder Verlassenen.

Lesen werden auch die Schriftsteller Klaus Merz, Raphael Urweider, Mirko Bonné und Sepp Mall. All diese Autoren sind auch Lyriker. Inwiefern wird die Lyrik bei diesen Lesungen eine Rolle spielen? Gruber: Für mich sind die Lyriklesungen in der Stiftsbibliothek einer der Höhepunkte und mit den Genannten haben wir großartige Dichter im Freitagnachmittagsprogramm. Außerdem ist die Rokoko-Bibliothek von 1772 eine der schönsten in Europa.

Womit beschäftigen Sie sich denn gerade als Schriftstellerin? Arbeiten Sie an einem neuen Roman?

Gruber: Ich habe jetzt mehrere Essays und Gedichte beendet und werde mich nach dem Festival wieder meinem Roman zuwenden, der erst in den Anfängen steckt. Im Herbst erscheint bei Haymon ein bibliophiles Lyrikbändchen, „Am Abgrund und im Himmel zuhause“, das sich mit Trauer und Tod befasst. Im August 2016 habe ich unerwartet meinen Lebensgefährten verloren, mit dem ich 20 Jahre zusammen war; so etwas geht nicht spurlos an einem vorüber.