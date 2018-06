Innsbruck – Seine ersten sieben Lebensjahre verbrachte Tirols bekanntester Kabarettist Markus Koschuh im Olympischen Dorf, dem jüngsten Stadtteil Innsbrucks. Noch heute erinnern ihn Narben am Kopf an den wilden Ruf, den das Viertel einst hatte, und der immer noch nicht ganz verschwunden ist.

Was es mit diesem Ruf auf sich hat und wie wild das „O-Dorf“ heute noch ist, hat Koschuh in eingehenden Recherchen versucht, herauszufinden. Wie der Autor selbst sagt, hat er dafür nicht nur Statistiken studiert, sondern ist in allen olympischen Straßen, Gassen und Hinterhöfen „herumstrawanzt“, und hat vor allem sehr viel mit den Menschen, die heute im Olympischen Dorf leben, geredet.

Herausgekommen ist ein Buch über die Geschichte und viele Geschichten des berüchtigten Stadtteils, in dem aktuell circa 9000 Menschen leben.

Markus Koschuh stellt sein Buch „Olympisches Dorf. Kleinstadt im Weltdorf“ am 7. Juni um 19.30 Uhr in der Wagner‘schen Universitätsbuchhandlung in Innsbruck vor. (anl)