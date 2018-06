Wien – Peter Simonischeks Film „Dolmetscher“ beginnt damit, dass der in Bratislava lebende Dolmetscher Ali Ungár nach Wien reist, um Rache am mutmaßlichen Mörder seiner Eltern zu üben. Er sucht das ehemalige SS-Ungeheuer Karl Graubner, trifft aber nur dessen Sohn Georg an. Der erklärt, der Vater sei tot (ist er jedoch nicht). Georg, pensionierter Schwerenöter und Bonvivant, bekommt aber Lust, die Familiengeschichte, die er nicht wirklich kennt, aufzuarbeiten. Er reist mit Ali in die Slowakei, spricht dort mit Zeitzeugen und kommt der schrecklichen Wahrheit immer näher. Georg steht vor einer dramatischen Entscheidung.

Welche Kriegsschicksale gab es in Ihrer Familie?

Peter Simonischek: Es war zum Beispiel schlimm genug, was mit dem Vater meiner Frau passiert ist. Er war 17, als er in Monte Casino von einem Granatsplitter getroffen wurde und erblindete. Er konnte seine Frau und seine hübsche Tochter nie sehen.

Und wie überstand Ihr Vater den Krieg?

Simonischek: Kurz vor Kriegsende erkrankte er an Scharlach. Damals eine gefährliche Krankheit, weil es keine Antibiotika gab. Er kam ins Lazarett in Quarantäne. Daher hat er das „letzte Aufgebot“ überlebt. Davor war er sechs Jahre lang normaler Landser, als studierter Dentist und Zahntechniker war er jedoch in Zahnstationen hinter der Front und somit nicht in brandgefährlichen Regionen.

Als alles vorbei war, was hat er Ihnen erzählt?

Simonischek: Er hat oft gesagt: „Merk dir eines, Bub, Krieg ist das Allerletzte. Mich hat er die ganze Jugend gekostet.“ Wichtig aber war vor allem: Er war sechs Jahre beim Barras und trotzdem kein Parteigänger. Das entsprach seinem Naturell. Er war nie fanatisch oder fundamentalistisch. Sein großes Hobby war die Jagd, aber auch die hat er nie verbissen betrieben. Da war dann noch mein Großvater. Der hat mich, als ich zehn war, an der Hand genommen und in ein Kino gebracht, in dem Filme zu sehen waren, die die Amis über die Befreiung von Auschwitz gedreht hatten.

Erinnern Sie sich noch gut daran?

Simonischek: Und ob! Die Bilder, wie die Leichen über Holzrutschen in die Massengräber verfrachtet wurden, die Fuhrwerke mit Leichen über Leichen, das habe ich nie vergessen können. Die Familie war zwar empört und hat den Großvater beschimpft. Er verteidigte sich: „Es kann nie früh genug sein, dass er das weiß!“ Und er hat Recht gehabt.

Es ist auch wichtig und notwendig, den heutigen jungen Menschen die Ereignisse von damals zu vermitteln, denn für die ist diese Vergangenheit so, als ob wir, meine Generation, über Metternich und den Wiener Kongress referieren müssten. Die Demokratie braucht mündige Bürger, das ist eins zu eins die Qualität unserer Gesellschaftsordnung. Demokratie kann nur so gut sein, wie das Volk informiert ist. Ich betrachte es daher als große Gefahr, wenn an der Bildung gespart wird. Das ist nie und nimmer gerechtfertigt. Aufklärung hat oberste Priorität. Zu sagen: „Ich schaue nicht zurück, nur nach vorn!“, ist unverantwortlich. Bei solchen Aussagen stehen mir die Haare zu Berge.

Haben Sie momentan Angst um die Welt?

Simonischek: Ich habe Angst davor, dass einer wie Donald Trump vieles, was ungut ist, in Bewegung bringt. Und ich habe, bei seinen Anlagen, den Eindruck: Wenn er einen Krieg anfängt, wird er wiedergewählt. Alle amerikanischen Kriegspräsidenten wurden wiedergewählt. Heute sehen wir, was sie angerichtet haben. Ich halte Trump für einen sehr kurzsichtigen und populistischen Menschen und glaube nicht, dass er den Überblick hat.

Sie waren bei den Benediktinern in St. Paul im Lavanttal in der Schule. Ist Ihnen dort Geschichte ordentlich beigebracht worden?

Simonischek: Naaa! Das war nicht im Lehrplan vorgesehen, der endete mit dem Ende des Ersten Weltkrieges. Doch dafür habe ich heute Verständnis. Es gab zu jener Zeit viele unterschiedliche Gesinnungen. Man wollte die Auslegung nicht den Lehrern überlassen.

Österreich hat eine neue Regierung, eine neue Koalition. Manche äußern sich bange. Sie auch?

Simonischek: Bange wird mir, wenn ich an die Türkei, Ungarn, Polen und neuerdings Italien denke. Vor nationalistischen Tendenzen habe ich große Angst. Die Situation in Österreich sehe ich im moderaten Bereich. Dass da von manchen Seiten, vor allem von der Opposition, Hiebe kommen, ist klar. Aber muss man überlegen, ob Kritik an den Provokationen eines Mannes wie Herrn Erdogan wirklich so empörend ist?

Ich habe mir übrigens gerade ein tolles Buch bestellt, „Der Glanz der Vergangenheit“ von Mark Lilla. Da geht es um die historisch-politische Figur des Reaktionärs. Ich finde es unglaublich, dass Leute, die „America First!“ verkünden, solche Gefolgschaft finden. Das Rad der Geschichte dreht sich nicht zurück.

Wie beurteilen Sie die bisherige Arbeit von Sebastian Kurz?

Simonischek: So weit ich es beobachtet habe, beherrscht er die Kunst der Pragmatik perfekt. Er ist immer gut informiert, in der Materie gut drin, und man kann ihm kaum Fragen stellen, die ihn in Verlegenheit bringen. Ich glaube, Kurz hat die Zügel in der Hand, und wenn man auf gewisse „Umtriebe“ des Koalitionspartners hinweist – siehe Zeitschrift Aula, aber das scheint ja mittlerweile bereinigt –, kann er sich auf den Koalitionsvertrag berufen. Es ist ja nicht anzunehmen, dass manche Leute über Nacht Kreide gefressen haben. Ob wirklich ein Gesinnungswandel stattgefunden hat, wird zu beobachten sein.

Über den Schauspieler Peter Simonischek sollten wir auch noch reden. Bahnt sich da nicht, ob der zahlreichen interessanten Filmangebote, ein Auszug aus dem Burgtheater an? Gab es schon ein Gespräch mit dem nächsten Direktor Martin Kusej?

Simonischek: Noch nicht. Angst, keine Arbeit zu kriegen, habe ich sicherlich nicht. Aber eines steht fest: Ohne Theater will ich nicht leben. In den letzten fünf Jahrzehnten gab es kein einziges Jahr, in dem ich nicht auf der Bühne stand. Schauen wir einmal, was Kusej mit mir anfangen will. Mal sehen, ob sich unsere Vorstellungen treffen.

Wann kommt Thomas Vinterbergs U-Boot-Drama „Kursk“, in dem Colin Firth und Lea Seydoux Ihre Partner sind, endlich in die Kinos?

Simonischek: Gut, dass Sie mich dran erinnern. Weiß ich nicht. Ich werd’ Thomas gleich anrufen.

Und was steht aktuell bei Ihnen an? Kino? Fernsehen? Simonischek: Kino. „Crescendo“ heißt das Projekt. Dror Zahavi aus Tel Aviv, der schon mehrere Fernsehpreise gewonnen hat, inszeniert. Wir drehen in Hessen, Israel und Südtirol. Ich spiel’ einen Dirigenten.

Keine einfache Aufgabe. Haben Sie schon einen Maestro, der Ihnen das Dirigieren ein bisschen beibringen wird?

Simonischek: Habe ich.

Einen sehr bekannten Mann?

Simonischek: Ja.

Und wen?

Simonischek: Sag i net.

Das Interview führte Ludwig Heinrich