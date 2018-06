Innsbruck, Hall in Tirol – Der junge Musiker Julian le Play arbeitet derzeit an seinem nächsten Album und das vor der Tiroler Bergkulisse. Am kommenden Samstag wird er in der Burg Hasegg in Hall ein Open-Air-Konzert geben. Die TT hat mit ihm im Vorfeld gesprochen und herausgefunden, dass Julian le Play in den vergangenen Monaten ein Tirol-Fan geworden ist.

Der Musiker Julian le Play möchte gerne geduzt werden. Also, dein bürgerlicher Name ist Julian Heidrich. Wie ist denn der Künstlername Julian le Play entstanden? Weil das viel cooler klingt? Julian le Play: Die musikalische Seite meiner Persönlichkeit ist für mich wie eine eigene Welt. Ich wollte diesem Universum einen Namen geben. Deshalb habe ich mir einen Künstlernamen zugelegt.

Wie bist du auf den Nachnamen le Play gekommen? Le Play: Ich hab’ mal eine Zeit lang Politikwissenschaften studiert. Morgens kam ich in den Hörsaal und da stand auf der Tafel der Name des Soziologen Frederic Le Play. Das Schriftbild von „le Play“ hat mich nicht mehr losgelassen. Ich schrieb also „Julian le Play“ auf ein Blatt Papier und das hat sich einfach total richtig angefühlt. Ich bin also auf der Uni nicht zum Politikwissenschafter, sondern zum Künstler geworden. (lacht)

Dein Video „Hand in Hand“ ist wie ein Roadmovie konzipiert, auch der Song „Rollercoaster“. Wohin geht deine musikalische Reise derzeit? Arbeitest du an einem neuen Album? Le Play: Ja, ich arbeite mit meinen Kollegen an einem neuen Album. Vielleicht freut es euch, zu hören, dass ich derzeit ganz viel in Tirol bin. Ich gebe am Samstag in Hall ein Konzert. Auf diese Weise bin ich auf diese Region aufmerksam geworden. Wir haben uns eine kleine Berghütte mit einer zauberhaften Aussicht gemietet. In ganz Österreich habe ich einen solchen Rückzugsort zum Komponieren gesucht und bin dann schließlich in Tirol fündig geworden.

Die Bergwelt ist für dich also neuerdings eine wichtige Inspirationsquelle? Wie kommt das? Le Play: Ich kannte die Berge eigentlich eher vom Skifahren, aber dass dieses Umfeld auch ein guter Ort für die kreative Arbeit ist, war mir so nicht bewusst. Vor allem ist es sensationell, von oben runterschauen zu können. Es beruhigt mich, in die Ferne zu schweifen. Gleichzeitig sieht man aber auch sehr viel, zum Beispiel die unglaublichen Landeanflüge der Flugzeuge ins Inntal. Außerdem gibt es einen ständigen Wechsel der Lichtstimmung. Grandios.

Fehlt dir während dieser Aufenthalte das urbane Leben gar nicht? Le Play: In Schreib- und Komponierphasen geht mir das urbane Leben tatsächlich nicht ab, da brauche ich wirklich meine Ruhe. Sonst bin ich aber gerne in Städten unterwegs.

Gab es Momente, die so schön waren, dass du sofort einen Song geschrieben hast? Le Play: Das fände ich total unromantisch. Stell dir vor, da sitzt jemand neben mir und ich sage: „Herrlich, ist das ein schöner Moment, aber jetzt muss ich einen Song schreiben.“ Ich bin ein Mensch, der den Moment genießt. Die wirklich großen Augenblicke bleiben ohnehin in der Erinnerung erhalten. Sicherlich, hin und wieder fällt mir spontan eine Melodie ein. Die nehme ich dann schnell mit dem Handy auf. Wenn ich Songs schreibe, dann spiele ich zuerst etwas am Klavier und mit der Musik kehrt auch die Erinnerung an diese inspirierenden Augenblicke zurück.

In deinem Song „Hand in Hand“ (Album Zugvögel) singst du: „Ich frag’ dich, ob du bleibst, ich bin nicht gern allein.“ Wie ist das bei dir? Gern allein oder immer in Gesellschaft unterwegs? Le Play: Ich möchte nicht ständig Leute um mich haben, aber ich bin an sich ein geselliger Mensch. Als Musiker muss man Menschen mögen. Ich genieße es aber auch, allein unterwegs zu sein. Die Songtexte des Albums „Zugvögel“ habe ich allein in unterschiedlichen Städten dieser Welt geschrieben.

Und in diesem Song heißt es auch „Ab heut’ sind wir zu zweit, ab jetzt gehen wir Hand in Hand.“ Mit wem gehst du derzeit Hand in Hand? Le Play: Ja, es gibt da jemanden, aber mehr möchte ich nicht verraten.

Braucht man als Musiker in einer Beziehung sehr viel mehr Freiraum? Le Play: Na ja, bei einem Fulltime-Job hat man auch nicht wirklich viel Spielraum. Bei mir gibt es intensive Arbeitsphasen, aber dann gibt es wieder Monate, wo ich das Leben in vollen Zügen genießen kann. Und ganz ehrlich: Ich bin ja auch nicht Robbie Williams. Zumindest noch nicht. (lacht)

Wie wird dein neues Album denn heißen? Le Play: Es gibt noch keinen Titel für mein neues Album, und es ist auch noch nicht ganz klar, wann es erscheinen wird. Sicherlich irgendwann im nächsten Jahr.

Werden die Musikvideos zu diesem Album auch in Tirol gedreht? Le Play: Es gibt tatsächlich ein Lied, das von dieser Tiroler Berghütte inspiriert ist. Diese Hütte wird in dem besagten Song zu einem Zufluchtsort. Es kann also gut sein, dass es in naher Zukunft ein Musikvideo mit der Tiroler Bergkulisse geben wird.

Das Gespräch führte Gerlinde Tamerl