Von Ursula Strohal

Innsbruck – Gustav Klimt, Claude Debussy und Frank Wedekind, Peter Rosegger, Egon Schiele und Ott­o Wagner starben vor 100 Jahren. Geboren wurden Leonard Bernstein, Ingmar Bergmann, Alexander Solschenizyn und die Republik Österreich.

Jahresregenten und Jahresereignisse zu feiern, macht Sinn, weil damit die Erinnerung präzisiert und gegen das Vergessen gearbeitet wird. In der Gesamtübersicht ergeben sich für das individuell­e Bewusstsein mitunter überraschende Zeitbilder. Und notwendig ist es auch, die prägenden Personen und Ereignisse in wissenschaftlich erneuertem Zugang auf die Höhe der Gegenwart zu heben.

Eine Jubiläumsflut überschwemmt 2018 Tirol. Dabei geht es zwischen Erzherzog Ferdinand II. 2017 und Kaiser Maximilian 2019 weniger um historische Persönlichkeiten als um Institutionen und ihre Gründer in kürzeren Zeitspannen. Erfinder und Werk sind da nicht zu trennen. Klassisch fallen Jubiläen alle 25, 50, 75, 100 usw. Jahre an. Allerdings erweisen sich die Nullen als zu verlockend für die Signale der Bedeutung. Und wenn es diverse Vereinigungen und Personen nicht mehr erwarten können, wird durchaus auch ein „35-jähriges Jubiläum“ begangen, unbeirrt davon, dass nicht das Jubiläum, sondern die Institution Geburtstag hat. Genützt wird auch die Möglichkeit, doppelt zu feiern: Im neunten Jahr des Bestehens findet das Ereignis ja bereits zum 10. Mal statt.

Querschnitt durch wahre Jubiläen: Folgenreiche Tradition bis heute hat der Innsbrucker Musikverein, aus dem das heutige Tiroler Landeskonservatorium und die Innsbrucker Musikschul­e hervorgegangen sind. Auch das Tiroler Symphonieorchester Innsbruck sieht das Gründungsdatum am 2. Juni vor 200 Jahren als Markstein seiner Institutionalisierung an. 100 Jahre alt ist die Musikschule Hall, 130 das Schwazer Orchester.

Seit 70 Jahren gibt es die sommerlichen Schwazer Serenaden im Kreuzgang des Franziskanerklosters. Und seit einem halben Jahrhundert prägt die Galerie St. Barbara das Kulturleben Tirols und weit darüber hinaus. Vor 50 Jahren ist nach langem Umbau das Tiroler Landestheater in eine neue, gefestigtere Ära gegangen. Der Kitzbüheler Sommer ist heuer schon 40 Jahre alt.

Was geschah – auch großzügiger zu bemessen – in den 15 Jahren zwischen 1988 und 2003? Was prägte diese Zeit, in der so vieles möglich wurde? „über-leben“ war das sinnreiche Motto des heuer 30. Osterfestivals. Seit 30 Jahren gibt es die Innsbrucker Abendmusik und die Academia vocalis in Wörgl. Vor 25 Jahren gegründet wurden das Festival Klangspuren, Musik Kultur St. Johann, die Musikbanda Franui, das Landesjugendtheater, der Richard Wagner Verband Innsbruck-Bozen, das Augustinermuseum Rattenberg und zum Beispiel auch die Selbsthilfe Tirol. Im Jahr davor waren das Tiroler Musikschulwerk, Cine Tirol, das Innsbrucker Filmfestival und Outreach in Schwaz entstanden. Das 20-Jahr-Jubiläum begehen heuer die Tiroler Festspiel­e Erl, das Bläserensemble Windkraft, Cultura sacra Götzens sowie die Kammerorchester Akademie St. Blasius und, ein Jahr verspätet, InnStrumenti.

Wie kam es zu diesen Aufbruch-Jahren um die Jahrtausendwende? Jedenfalls wollten kreative Köpfe ihr Eigenes machen, zeigen, was sie für wichtig hielten und Lücken füllen. Finanziell sah es auch noch besser aus. Und es ging ja weiter. 15-Jahr-Jubiläum hatten und haben heuer Musik im Riesen in Wattens, das Tschirgart Festival in Imst, der Bläserherbst Kufstein. Seit zehn Jahren gibt es die Musiktage Seefeld und den Burgsommer Hall.