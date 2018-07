Innsbruck — Der Sommer ist da und mit ihm viele Möglichkeiten, ihn zu genießen. Ob auf Kulturveranstaltungen am Abend oder auf Festen untertags, ob allein, zu zweit, mit Freunden oder der ganzen Familie - für jeden ist was dabei. Eine Auswahl der schönsten Juli-Events in Tirol im Überblick.

Innsbrucker Promenadenkonzerte (2. bis 29. Juli)

Die Werke der Kunstmusik einem breiten Publikum näherzubringen, sehen die Organisatoren der Innsbrucker Promenadenkonzerte als zentrale Aufgabe. Die vierwöchige Konzertreihe im Innenhof der Kaiserlichen Hofburg wird 2018 von 38 verschiedenen Orchestern und Ensembles bestritten und spricht unterschiedlichste Vorlieben an: Klassik- wie Volksmusik-Freunde, Jazz- und Brass-Fans. Die 350 aufgeführten Werke entstammen allen Epochen der Musikgeschichte. Die Konzerte finden bei jedem Wetter statt, Eintritt sind freiwillige Spenden.

Art Didacta - Sommerakademie für bildende Kunst und Musik (7. bis 13. Juli)

Die Kurse variieren von Aktzeichnen über Ölmalerei, Japanischen Farbholzschnitt, Kalligraphie, Schmuckgestaltung und Fototechnik und finden in der HTL Bau & Design in der Trenkwalderstraße statt. Die Anmeldung erfolgt direkt bei den einzelnen Kursen auf der Website.

Feuermond - 7 Abende Erzählkunst und mehr (20. Juli bis 29. Juli)

,,Möge meine Geschichte schön sein und sich entwickeln wie ein langer Faden" ist das Motto von Frau Wolle, die seit 1995 Märchen aus Leidenschaft erzählt. ,,Feuermond" ist dabei eine sommerliche Veranstaltungsreihe, die die Erzählerin seit 20 Jahren organisiert. Von Nomaden-Märchen über ,,Ohrakel"-Geschichten wird von 20. bis 22. und von 26. bis 29. Juli jeden Abend ab 19.30 Uhr vorgelesen. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter im Kreuzgang des Volkskunstmuseums Innsbruck in der Universitätsstraße 2 unter statt.

Ambraser Schlosskonzerte (17. Juli bis 7. August)

Im Rahmen der Festwochen der Alten Musik finden vier Konzerte im Schloss Ambras statt: ,,Windspiele" (17.7.), das den Klang der Instrumente des verstorbenen Instrumentenbauers Rudolf Tutz weitertragen soll; ,,Nordkette und Vesuv" (24.7.), gespielt von der Prager Flötistin und Geigerin Anna Fusek und ihrem Ensemble Kavka; ,,Traumland Arkadien" (31.7.) mit der ungarischen Sängerin Emoke Baráth, begleitet von der Tiroler Harfenistin Margret Köll und dem italiensichen Lautenisten Michele Pasotti. Im ,,Vivaldi-Fieber" (7.8.) ist das italiensiche Ensemble Armoniosa, das extravagante und harmonische Vivaldi-Concerti adaptiert und mit Musik von Bach-Sohn Johann Christoph Friedrich und norditalienischen Komponisten der Vivaldi-Nachfolgegeneration verbindet.

,,Volpone" bei den Haller Gassenspielen

In doppelter Hinischt kehren die Haller Gassenspiele 2018 zurück in die Burg Hasegg: Zum einen nutzt das alljährliche Open Air-Theater nach 2014 heuer das erste Mal wieder das besondere Ambiente der mittelalterlichen Festung, zum anderen wurde ,,Volpone" genau vor 30 Jahren ebenfalls in der Burg aufgeführt. Die rasante Komödie von Stefan Zweig hat vergangenen Samstag erfolgreich Premiere gefeiert und kann noch an 14 Terminen im Juli besucht werden.

Spieltermine:

5., 6., 8.,11., 12., 13., 14., 19., 20., 22., 25., 26., 27. und 28. Juli.

Schlossbergspiele Rattenberg: ,,Der Glöckner von Notre Dame"

Die Figur des Quasimodo hat sich Felix Mitterer ausgesucht, um ein historisches Drama für den Rattenberger Schlossberg zu schaffen. Die Inszenierung ist frei an den Roman von Victor Hugo angelehnt und wird in romantischer Schlossberg-Kulisse vom Volksschauspielverein uraufgeführt — gewissermaßen als Geschenk zum 70. Geburtstag, das sich Mitterer selbst macht. Die Premiere fand am 29. Juni statt, im Juli gibt es 15 Termine.

Spieltermine:

3., 6., 7., 8., 9., 10., 17., 18., 19., 20., 24., 25., 26., 27. und 31. Juli.

Die Tiroler Festspiele Erl (5. bis 29. Juli)

2018 feiern die Tiroler Festspiele Erl ihr 20-jähriges Bestehen — mit Schwerpunkt auf England. Eröffnet wird mit dem ,,englischen Debussy" Cyril Scott. Außerdem zu hören sind William Walton und Benjamin Britten, dargeboten von Ljubka Biagioni und den Sofia Symphonics. Auch Rossini und Verdi spielen eine Rolle, und auch Richard Wagner nimmt unter den zahlreichen Opernaufführungen und Konzerten seinen prominenten Platz ein: Mit der beliebten Erler Fassung des „Ring des Nibelungen", die an vier Tagen in Folge aufgeführt wird, und einer erneuten „Tannhäuser"-Inszenierung — nach sechs Jahren Pause.

Stummer Schrei Kulturfestival (3. bis 31. Juli)

Die Bandbreite des Zillertaler Festivals reicht von (Volks)theater über Alte Musik bis hin zu zeitgenössischen Spielarten populärer Musik. Ein paar der Highlights sind die französische Band The Les Clöchards (12. Juli um 20 Uhr im Festival Stadl in Stumm), die schottische Sängerin Susan Hamilton mit dem Organisten Paul Stubbings (am 22. Juli um 11 Uhr) und das Tiroler Ensemble ,,Die Knödel" (27. Juli um 20 Uhr).

Lang & Klang-Nacht in St. Johann (ab 4. Juli)

Mit Musik und Spaß durch die Straßen von St. Johann schlendern: Im Sommer wird die Stadt in den Kitzbüheler Alpen jeden Mittwoch zum Erlebnisort. Gaukler und Jongleure, kulinarische Gerichte aus der Region und Live-Musik locken Gäste zu den „Lang & Klang-Nächten". Die 30 Geschäfte haben bis 21 Uhr geöffnet, und wechselnde Musikgruppen wie Abba 99 oder Gail Anderson & Band sorgen für Stimmung.

Erlebnisnacht Fiss (3., 17. und 31. Juli)

Alle zwei Wochen steigt im Juli und August auf der Möseralm in Fiss am Dienstag ab 18 Uhr das abendliche „Familienfest am Berg". Mutige können dort eine Runde mit dem Fisser Flieger oder dem Skyswing drehen oder rodeln mit dem Fisser Flitzer ins Tal. Wer's gemütlicher mag, genießt Tiroler Schmankerl im Bergrestaurant Möseralm. Um 18.30 Uhr startet die „Welcome Show", dann können die jungen Besucher bei Breakdance- und Zirkus-Workshops teilnehmen, um 19.30 Uhr beginnt die Aufführung mit den Stars vom Mitmachzirkus. Um 20 Uhr gibt's die Tanz-Mix-Final-Show, um 20.15 Uhr beginnt das Sommernachtskonzert der Musikkapelle Fiss.

Nivea-Familienfest in Oetz (21. bis 22. Juli)

Das Nivea-Familienfest gastiert auch 2018 wieder zwei Tage lang auf dem Zentrumsplatz in Oetz im Ötztal und bringt eine ganze Reihe Musik- und Kinder-Stars auf die Showbühne. Die kleinen Besucher können außerdem viele Sportarten ausprobieren oder ein buntes Bällebad nehmen. Der 1000 Quadratmeter große Bewegungsbereich des Festes bietet Stationen zum Ausprobieren — von Sportarten wie Fußballspielen, Klettern, Surfen am Simulator, Trainieren in der Hindernis-Laufbahn bis hin zum Austoben in der großen Hüpfburg. Die Erlöse kommen dem SOS-Kinderdorf zugute. Beginn ist jeweils um 10 Uhr.

Women's Summer Festival in Ischgl (26. bis 29. Juli)

Turnschuhe eingepackt und auf nach Ischgl: Ende Juli startet dort das zweite Women's Summer-Festival mit jeder Menge Sport-, Outdoor- und Entspannungsangeboten. Das Festival besteht aus einem dreitägigen Programm mit Sport-, Wander-, Entspannungs- und Partyangeboten. In verschiedenen Gruppen gehen die Teilnehmerinnen im Paznaun Biken, Laufen, Klettern, Bouldern und Stand-Up-Paddeln. Relaxt wird beim Hütten-Yoga und Pilates.

Ritterspiele Ehrenberg in Reutte (27. bis 29. Juli)

„Willkommen im Mittelalter" lautet das Motto der Ritterspiele Ehrenberg, die auch 2018 ihre Besucher auf eine Reise in längst vergangene Zeiten entführen. Zum 15. Mal wird Europas größtes historisches Spektakel dieser Art auf der Burg Ehrenberg in Reutte ausgetragen. Mehr als 2000 faszinierende, abenteuerliche und edle Gestalten in historischen Gewändern, spannend inszenierte Römervorführungen, ein spektakuläres Ritterturnier, tolle Konzerte, viele Kinderattraktionen und der große Mittelaltermarkt werden für Begeisterung sorgen. (anl)