„Candelaria – Ein kubanischer Sommer“ ist Ihre erste internationale Filmproduktion. Philipp Hochmair: Ja, das war mein erster internationaler Film, auch in einer anderen Sprache. Und das war natürlich mein Traum, im Ausland zu arbeiten. Beim Film ist es natürlich noch schöner, weil der dann unabhängig von mir auf Reisen geht und man sich das dann einfach in Ruhe anschauen kann.

Wie ist es zu diesem Projekt gekommen? Hochmair: Völlig überraschend! Ich wurde empfohlen und dann lag das Drehbuch auf einmal auf dem Tisch, keiner hat mich gecastet. Es war auch schwer einzuschätzen. Ich hatte dann fünf Drehtage in Kuba. Es ist toll, dass das jetzt so ein wunderschöner, feiner, kleiner, zarter Film geworden ist und dass der so weite Reisen machen darf, von Kuba bis zum Filmfestival in Venedig letztes Jahr und jetzt nach Österreich.

Wollen Sie auch in Zukunft mehr international spielen? Hochmair: Gerade wenn ich seh’, wie die Grenzen geschlossen werden, sehne ich mich nach internationalem Austausch. Ich will jetzt nicht nur in meinem „Oasch dahoam sein“. Ich hab’ ja auch in Paris studiert, spreche mehrere Sprachen und will einfach auch international arbeiten, in einer anderen Kultur und Sprache. Keine Ahnung, ob so was wie James Bond mein Ziel ist, aber so was wie „Candelaria“ absolut, also so feine, schöne Filme aus anderen Kulturen.

Sie sind ja allgemein als mutiger Schauspieler bekannt. Können Sie das nachvollziehen? Hochmair: Ja, ich hab’ mich ja dem Beruf voll und ganz verschrieben und das bringt einen gewissen Mut mit sich. Ich warte eigentlich eher wie so ein Spezialkrieger auf den nächsten Einsatz. Das ist vielleicht mit Mut verbunden, weil ich auch nicht einen bestimmten Komfort haben muss und wenn der nicht geboten ist, mach’ ich nicht mit. Einfach so nach Kuba zu gehen, das war auch für mich ein Risiko. Ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ich hatte Lust auf das Land, aber ich wusste nicht, wer der Regisseur ist. Das war total spannend, einfach in ein fremdes Land zu fremden Leuten zu fahren und dann im Nachhinein feststellen zu dürfen, ich hab’ was ganz, ganz Tolles erlebt.

Filme wie „Kater“ oder „Glanz des Tages“ waren ja auch schon sehr mutige Projekte. Gehört das für Sie dazu, sich auf so was einzulassen? Hochmair: Ja, die Mischung aus danach suchen und sich dem hingeben ist die Devise. Bei „Kater“ wusste ja auch keiner, was das wird. Es stand im Vertrag, man darf kein Problem haben, nackt zu sein. Das wird wahrscheinlich dann auch als Mut wahrgenommen. Dass so was wie „Kater“ so um die Welt geht oder dass „Vorstadtweiber“ so eine verrückte Serie wird, das kann ja vorher keiner wissen. Man stellst sich da zur Verfügung und dann passiert was. Das kann man nur positiv beatmen, aber es wäre vermessen zu sagen, dass man das in der Hand hat.

Wie wählen Sie Ihre Rollen aus? Hochmair: Es gibt da keine Strategie. Der Ruhm oder das Geld ist am wenigsten ausschlaggebend, sondern vielmehr die Atmosphäre und die Herzensqualität.

In „Candelaria“ spielen Sie keinen Touristen. Das finde ich interessant. Wer ist dieser „Carpintero“? Hochmair: Der „Carpintero“ ist eine Art Krisengewinnler. Er könnte aus der DDR nach Havanna geraten sein. Und weil er eben aus dem Ausland kommt, sieht er das System klarer und nutzt es aus. Ich hab’ lang überlegt, warum die mich gefragt haben. Schräge Typen gibt’s ja genug in Havanna, warum muss da ein Wiener einfliegen? Aber dann ist die Figur, die ich spiele, wirklich auf mich zugekommen im Gewusel von Havanna: ein Italiener, der dort gestrandet ist, so ein kleiner Zuhälter mit Inter-Mailand-Tattoos, der ein paar Mädchen am Laufen hat. Und da ist mir auf einmal aufgegangen, was ich da soll. Es geht um die subtile Energie, der muss von außen sein.

Wie war Ihr Eindruck von Kuba? Hochmair: Kuba ist ja für viele Leute ein Sehnsuchtsort. Ich war dankbar, dass ich mich über den Film dem Land nähern konnte. Ich bin zwei Tage nach dem Begräbnis von Fidel Castro hingekommen. Es war eine spezielle Atmosphäre und sehr spannend, in dieser Trauerzeit dort zu sein. Da öffnet sich eine Kultur ganz anders. Und mit der Künstlercommunity ist man ja seelenverwandt, da spricht man eine Sprache, und es ist wurscht, ob man sich von der Grammatik her versteht, die Herzensgrammatik ist dieselbe. Die Grammatik der Kunst.

Und die zwei älteren Kollegen in den Hauptrollen, wie war es, mit Ihnen zu spielen? Hochmair: Die waren extrem lebendig und offen, wahnsinnig unkompliziert und super sympathisch. Der Film war für sie glaub’ ich auch ein ganz großer, spannender Schritt. Ähnlich wie ich bei „Kater“, aber in einem ganz anderen Lebensabschnitt zu sagen, okay, ich geb’ jetzt alles und schenk’ mich nochmal so her.

Mit Ihrer Band „Die Elektrohand Gottes“ treten Sie im Herbst auch in Südtirol auf, mit einem „Schiller-Balladen-Rave“? Was kann man sich da drunter vorstellen? Hochmair: Ja, auf dem Transart-Festival. Mit Die Elektrohand Gottes verbinden wir Schiller-Balladen mit Techno. Ich benutz’ die Energie dieser Balladen als Startpunkt. Dieses Crossover, dieses Interdisziplinäre interessiert mich total, das ist für mich so spannend wie in Kuba einen Film drehen.

Was steht filmisch als Nächstes an? Hochmair: „Blind ermittelt“ geht weiter, da spiele ich ja einen blinden Kommissar. Das war auch etwas Neues, da weiß man ja auch nicht, wie das geht. Zum Glück hat es geklappt, der Test ist bestanden und es gibt eine Fortsetzung. Dann hab’ ich letztes Jahr in Kapstadt die Serie „Deutschland ’86“ für Amazon gedreht, die in Südafrika spielt und 2018 rauskommen soll. Außerdem nimmt Die Elektrohand Gottes ihre erste Platte auf.

Im Herbst kommen Sie mit Ihrem „Jedermann“-Solo auch ans Burgtheater. Hochmair: Ja. So toll es ist, fix an einem Theater zu arbeiten, so schwer ist es, dass man da so angebunden ist. Da musste man doch sehr brav sein in diesem System. Diese Ketten hab’ ich inzwischen gesprengt und das genieße ich natürlich sehr. Im Moment ist absolute Flexibilität im Vordergrund.

Das Gespräch führte Marian Wilhelm