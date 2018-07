In den Notizen zu Ihrem neuen Album „Nine In One“ findet sich eine gewagte These: Da sich das Hören radikal verändert habe, müsse man auch Klassik kürzen. Wie das klingt, machen Sie auf Ihrem neuen Album „Nine In One“ vor. Alle neun Beethoven-Symphonien verdichtet auf knapp 60 Minuten.

Wolfgang Mitterer: Ich weiß nicht, ob das jetzt besonders gewagt ist. Für mich ist es klar, dass es im Klassischen Passagen gibt, die man weglassen kann. Nicht nur bei Beethoven. Nehmen Sie Richard Strauss’ „Also sprach Zarathustra“, da hört man nur das Intro, dann wird’s schnell langweilig.

Das heißt, Sie plädieren dafür, dass man Klassik entstaubt?

Mitterer: So würde ich es nicht nennen, aber man würde sich beschneiden, wenn man bestimmte Entwicklungen ignoriert: Der Instrumentenbau zum Beispiel hat sich in der Zeit seit Beethoven verändert, also kann man Beethoven jetzt auch anders spielen. Nach hundert oder zweihundert Jahren darf man auch sagen, dass nicht alles so super ist, was irgendwann komponiert wurde.

Also keinen falschen Respekt?

Mitterer: Nein, wozu auch? Man muss sich seine Sachen anschauen, sie genau studieren – und sich das Beste rausziehen. Wie immer, wenn man weiterkommen will. Die Mathematik ist ja auch nicht bei Pythagoras stehen geblieben. Sie hat sich weiterentwickelt. Sie musste sich weiterentwickeln. Als Komponist kann ich mich auch nicht nur mit der Retrowelle beschäftigen. Man lernt etwas kennen, studiert es, geht ihm auf den Grund – und dann geht man weiter.

Und warum haben Sie ausgerechnet Beethovens symphonisches Werk als Ausgangspunkt gewählt?

Mitterer: Ehrlicherweise hängt das mit dem Plattenlabel col legno zusammen. Gustav Kuhn hat die neun Symphonien 2006 mit dem Haydn Orchester eingespielt und dort veröffentlicht. Für diese Aufnahmen gab es also die Rechte. Ich kann ja nicht irgendwelche Aufnahmen hernehmen und remixen. Man hätte das Projekt aber auch mit Tschaikowski oder Bruckner machen können.

Wie kann man sich den Arbeitsprozess vorstellen?

Mitterer: Ich hab’ die Aufnahmen 2006 bekommen, auf meinen Rechner überspielt – und geschaut, wie das ganze Zeug zusammengeht. Das heißt, ich habe alle ersten, zweiten, dritten und vierten Sätze der Symphonien übereinandergelegt. Es galt ja herauszufinden, ob es überhaupt funktioniert. Dann kam der Zweifel: Das, was ich mir vorgenommen hatte, war nichts für Beethoven-Freunde – und für einen Nicht-Beethoven-Kenner ist es eigentlich auch nichts. Also hab’ ich es liegen lassen. Wird ja eh nichts. Ein Jahr später hab’ ich mir das Zeug wieder angeschaut und gedacht: Na ja, vielleicht doch. So ging es dann weiter. Irgendwann habe ich angefangen, mit dem Keyboard dazu zu spielen und Samples einzuflechten. So haben sich die Stücke sukzessive verändert, das lässt sich vielleicht mit Übermalungen vergleichen.

Das Ordnungsprinzip ist im Grunde einfach: Alle ersten Sätze werden zu Ihrem ersten Satz, alle zweiten zum zweiten und so weiter.

Mitterer: Genau. Natürlich muss man bei den Harmonien aufpassen, beim Rhythmus. Einiges hätte ich technisch anpassen können. Aber ich wollte das Orchestermaterial nicht verändern. Hätte ich zum Beispiel die Tonhöhen angepasst, wären so seltsame unschöne Derivate rausgekommen.

Andreas Schett von der Musicbanda Franui nennt „Nine In One“ eine „Achterbahnfahrt“ und einen „Orchesterauffahrunfall“. Wie würden Sie es nennen?

Mitterer: Für mich ist es Musik. Punkt. Ich finde, wenn man eine gute Stereoanlage hat, kann man sich das schon mal geben. Es wirft einen anderen Blick auf Beethoven, weil noch immer genug Beethoven drin ist. In früheren Fassungen war ich noch viel wilder, da gab es stärkere Brüche, härtere Akzente.

Hat sich Ihr Blick auf das Ursprungsmaterial verändert? Mitterer: Ich hoffe, dass ich einen schärferen Blick auf Beethoven gewonnen habe, wo schaut er in die Zukunft, in Richtung Bruckner zum Beispiel? Wo ist er antiquiert? Das Projekt war eine intensive Form des Studiums. Aber damit hat es sich jetzt auch.

Das heißt, Beethoven kommt Ihnen so schnell nicht mehr unter?

Mitterer: Ich kann mir gut vorstellen, dass sich das Produkt für die Bühne eignet, für ein Tanzstück vielleicht.

Apropos Bühne: Sie komponieren gerade die neue Bühnenmusik für den nicht ganz neuen „Jedermann“, der am Sonntag bei den Salzburger Festspielen Premiere hat.

Mitterer: Ich bin damit gerade fertig geworden. Es war ein sehr angenehmes Arbeiten, weil die Inszenierung ja schon seit dem Vorjahr steht. Ich konnte wie ein Filmkomponist arbeiten.

Wie viele Freiheiten darf sich ein Komponist in einer solchen Produktion nehmen?

Mitterer: Bei Film und Theater ist der Komponist immer Erfüllungsgehilfe. Man muss sich nach dem richten, was da ist.

Gab es eine besondere Auseinandersetzung mit dem „Jedermann“-Stoff?

Mitterer: Na ja, wenn man das, was ich seit vierzig Jahren mache, kennt, ist der Schritt zum „Jedermann“ nicht unbedingt der logischste. Obwohl es mich sehr freut, dass ich als Tiroler Komponist ausgerechnet für den Tiroler „Jedermann“ Tobias Moretti komponieren darf. Aber letztlich muss man sich im Klaren darüber sein, was für die Inszenierung gebraucht wird.

Und was wird gebraucht?

Mitterer: Ganz praktisch gesprochen: Das Stück beginnt mit den Dom-Glocken, die sind schon ziemlich laut, da muss man einiges auffahren, um überhaupt gehört zu werden. Ansonsten ist die vorrangige Aufgabe, die Schauspieler durch die Vorführung zu tragen. Es ist ziemlich einfach und genau deshalb so schwer: Man muss im richtigen Moment das Richtige tun. Natürlich könnte man auch alles ganz anders machen. Das ist ja das Schöne am „Jedermann“: Es gab schon so viele Ansätze – und keiner hat das Stück umgebracht. Oder sagen wir so: Die Themen, Geld, Lust, Tod, diese Kulisse – die, die sich das ausgedacht haben, waren viel, aber nicht ungeschickt.

Das Gespräch führte Joachim Leitner Zur Person Wolfgang Mitterer, geboren 1958 in Lienz, studierte Orgel und Komposition in Wien und Stockholm. Er gilt als einer der wichtigsten zeitgenössischen Komponisten Öster­reichs und als Pionier auf dem Gebiet der elektroakustischen Musik. Sein Œuvre ist breit, es reicht von Elektro-Collagen über Kammermusik bis zur Oper.