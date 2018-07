Innsbruck – „303“ sei ein „Anti-­Tinder-Film“, sagt Regisseur Hans Weingartner: „Statt drei Sekunden Wisch-und-Weg“ geh­e es um „die langsame Annäherung zweier Seelen“. Dafür nimmt sich der Filmemacher viel Zeit. „303“ ist zärtlich-präzises Sommerkino – und dabei hochpolitisch. Die TT traf Hans Weingartner zum Interview.

„303“ ist ein Roadmovie. Es geht um zwei junge Menschen, die sich unterwegs näher­kommen. Hans Weingartner: Die Idee war, einen Film zu machen mit zwei jungen Leuten, die sich über das Leben und die Liebe und die Gesellschaft unterhalten. Ich hab’ damals in meiner Zeit in Wien bei Richard Link­laters „Before Sunrise“ mitgearbeitet und das Originaldrehbuch in die Hände bekommen. Das hat mich extrem begeistert und ich hab’ gedacht, so was will ich auch mal machen. Das war vor über 20 Jahren. Seitdem hab’ ich immer wieder an diesen Dialogen gearbeitet, damit das natürlich klingt und nicht langweilig und trocken wird, sondern auch Humor hat. Einiges ist dann auch in „Die fetten Jahre sind vorbei“ geflossen, wie etwa diese Dialoge auf dem Dach, wo sie darüber reden, dass die Menschen keine Zeit haben für Revolution, weil sie alle vor der Glotze sitzen. Und deswegen heißen die Figuren jetzt auch wieder Jan und Jule.

Also sind diese politischen Gespräche das gemeinsame Herz der beiden Filme? Weingartner: Ich habe halt immer schon Theorien geliebt, die die Welt fassbar machen. Bei „Die fetten Jahre“ wollten die Redakteure immer, dass ich diese Gespräche komplett rausschneide. Aber genau dies­e Dialoge geben dem Film seine Eigenart, und wenn dann junge Leute aus Sibirien oder Kolumbien genau diese Szenen auf YouTube stellen, dann weißt du, dass sie einen Nerv getroffen haben. Die Jungen sind nicht so blöd, wie wir immer tun. Die haben schon auch Bock auf intelligentere Unterhaltungen. Wir kennen das ja alle selber aus unserer Jugendzeit, wie wir uns nächtelang die Köpfe heißgeredet haben. Es ging dabei immer ums Ganz­e. Das wird aber im Kino nur sehr wenig widergespiegelt. Im Gegenteil: Wenn du das Kinoprogramm anschaust, das für Anfang 20-Jährige gemacht wird, denkst du, die müssen alle hirntot sein. Mit dem Ergebnis, dass sich die Jugend mittlerweile komplett aus dem Arthouse verabschiedet hat.

Wie haben Sie mit den Darstellern gearbeitet, die ja über die Dialoge den ganzen Film tragen? Weingartner: In den sechs Wochen Probenzeit haben wir die Dialoge erstmal inhaltlich besprochen und die Charaktere psychologisch erarbeitet. Und dann wird geübt, tagelang, wochenlang. Das ist, wie wenn du ein Klavierstück übst: Irgendwann kannst du es im Schlaf, aber dann ist es natürlich tot. Die Kür ist sozusagen, dass die Schauspieler wieder diese Frische, die Lebendigkeit reinbringen, diese Zwischentöne und kleinen Momente, die Gesprochenes lebendig machen, die Zögerer, die Stotterer, das Lachen. Der Trick ist das Zuhören. Das ist bei der Schauspielerei wirklich 50 Prozent des Geheimnisses. Wenn du den Text so intus hast, dass du dem anderen beim Reden zuhören kannst, statt zu überlegen, wann das Stichwort kommt. Dann erreichst du diese Lebendigkeit. Wenn der andere merkt, du hörst ihm zu, dann vergisst er auch, dass er grad gefilmt wird, und taucht in die Situation ein, ist „im Moment“, wir wir beim Film sagen.

Mit einer Laufzeit von mehr als zwei Stunden ist „303“ ziemlich lang geworden. Weingartner: Ich hab’ es ja erstmal als 6-teilige Fernsehserie geschnitten und dann haben wir fast ein Jahr lang eine 2-stündige Kinofassung probiert. Aber das ist einfach nicht gelungen. Du hast beim Kinofilm oft das Problem, dass die Figuren die ganze Zeit etwas tun müssen und sich alles auf den Plot fokussiert – und du alles andere rausschneiden musst. Aber was „303“ eben zu einer richtigen Reise macht, sind genau die Momente, wo sie Kaffee kocht oder er auf sie wartet, diese Echtzeit-Momente. Wenn du allein bist mit der Figur, erreichst du diese vollkommene Identifikation. Du verschmilzt mit ihr, du bist sie, du bist im Film. Du tauchst hinein in die Leinwand, Dein Ich löst sich auf, du gehst auf die Reise nach Portugal, du springst ins Meer, du verliebst dich.

Diese Längendiskussion ist echt anstrengend. Du diskutierst ja mit einem Maler auch nicht, wie groß sein Bild ist. Aber die Kinos wollen halt möglichst viele Filme pro Tag spielen. Ich find’ ja „Toni Erdmann“ auch zu lang, aber wenn ich den selber geschnitten hätte, wär’s wahrscheinlich was anderes. Manche Filme fordern von sich aus eine Zeit ein, ganz so, als wären sie organische Lebewesen. Sie verweigern sich aktiv der Kürzung.

Jan und Jule reisen quer durch Europa. Landesgrenzen spielen keine Rolle. Das gibt dem Film dieser Tage eine spannende Aktualität. Weingartner: Auf jeden Fall fand ich’s toll, den Film zu drehen, ohne jemals irgendeine Grenzkontrolle zu haben. Wir haben fast zwei Monate überhaupt keinen Kontakt gehabt mit irgendwelchen Menschen mit Uniformen oder Trillerpfeifen. Wir haben wirklich das Gefühl gehabt, wir sind in einem großen, wunderschönen, vereinten und freien Land. Wenn man so herumreist, begreift man erst, wie groß und berücken­d schön Europa ist – und wie menschenleer in vielen Gegenden.

Im Zentrum des Films steht das Verhältnis von Liebe und Kapitalismus. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Weingartner: In dem Alter gibt es halt zwei große Fragen: Wie kann ich diese Welt verändern und mit wem? Das eine findet doch ohne das andere nicht statt. Jule sagt im Film: „Das System will, dass wir allein und unglücklich sind, damit wir mehr konsumieren.“ Und genau so ist es, wenn du in der Liebe unglücklich bist, suchst du Ersatzbefriedigung. Unsere Beziehungen haben ja eine extreme Auswirkung darauf, wie wir leben. Stell dir vor, wenn wir alle in Tribes leben würden von 100 Leuten statt in Klein­familien! Der Staat hätte ja überhaupt keine Kontrolle mehr über uns. Deswegen werden solche Gruppen immer aufs Schärfste verfolgt als Sekten oder Linksradikale. Der Staat will unser Geld, und er will die totale Kontrolle, und die kriegt er nur, wenn wir in kleinen überschaubaren Units leben.

Wollen Sie die Geschichte von Jan und Jule fortsetzen? Weingartner: Wenn ich ein­e Fortsetzung mach’, dann geht’s auf jeden Fall noch mehr um Gemeinschaft und Polyamorie. Für die Recherche zu „303“ haben wir viele Video-Interviews mit jungen Leuten auf der Straße gemacht. Da ist mir aufgefallen, dass sie sehr realistisch sind. Keiner hat sich irgendwelchen Illusionen über Monogamie hingegeben, keiner. Das Wort Kommune ist ja verbrannt, aber über eine moderne Form des Zusammen­lebens wollte ich immer schon in einem Film erzählen.

Das Gespräch führte Marian Wilhelm