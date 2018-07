Herr Dienz, nach fast dreißig Jahren in Wien kehren Sie als international anerkannter Komponist und Musiker nach Tirol zurück. Endgültig? Christof Dienz: Nichts ist endgültig. Im Moment werden wir, meine Frau Alexandra und ich, in Tirol gebraucht, daher die Übersiedlung. Intern verwenden wir das wording: Wir eröffnen einen zweiten Wohnsitz, damit dieser doch große Schritt sich etwas weniger groß anfühlt. Wir freuen uns aber auf die Veränderung und den neuen Lebensabschnitt, nachdem jetzt zwei von unseren drei Buben hinaus in die weite Welt wollen und unsere elterlichen Aufgaben doch deutlich weniger werden.

Dass Sie das 1992 gegründete, legendäre Ensemble Die Knödel beinahe in Originalbesetzung auferstehen lassen, ist eine Sensation. Wie brachten Sie das zustande? Dienz: Ich hatte seit letztem Jahr wieder Lust, kurze, prägnante Stücke zu komponieren, wie damals mit den Knödeln. Dann habe ich mal in die Runde gefragt, wer denn wieder dabei wäre und (fast) alle waren sofort und mit Begeisterung dabei. Als Ersatz für die Geigerin Julia Fiegl, die lieber nicht mehr mitmacht, haben wir Charlie Fischer gefunden, einen der interessantesten und vielseitigsten Schlagwerker, die ich kenne.

Wie traf man einander musikalisch wieder? Was ist zu erwarten? Dienz: Musikalisch haben sich die einzelnen Mitglieder des Ensembles sehr unterschiedlich entwickelt, hauptsächlich in Richtung ganz alter und ganz neuer Musik. Diesen riesigen Erfahrungsschatz versuche ich in die Musik zu integrieren, jeder soll seine großen Qualitäten ausspielen können. Außerdem haben wir durch das Schlagwerk jetzt ein etwas anderes Klangbild, wodurch es auch für uns interessanter ist, die alten Stücke neu instrumentiert wieder zu spielen. Neu sind auch Zither, Tripelharfe und das Charliephon – was das ist, muss man sich live anschauen.

Haben Improvisation und Humor Anteil in der Knödel-Musik? Dienz: Bei den Knödeln gibt es so gut wie keine Improvisation, wir spielen auskomponierte Musik. Wie erwähnt, versuche ich die Stärken der einzelnen Musiker hervorzuholen. Humor ist jedoch sehr wichtig, so wie immer im Leben.

Ist die nächste Zukunft schon durchgeplant? Die jetzt prominenten Knödel-Mitglieder sind ja vielbeschäftigt. Dienz: Wir haben eine intensive Probephase hinter uns und werden morgen beim Kremser Festival Glatt&Verkehrt unser Comeback geben. Unsere Tirol-Premiere wird am 27. und 29. Juli beim „Stummen Schrei“ in Stumm im Zillertal sein. Anfang Oktober gehen wir ins Studio und nehmen eine neue CD auf, die dann Anfang 2019 erscheinen wird. Im Winter kommt ein Spielfilm mit ebenfalls neuem Knödel-Soundtrack über den Wörgler Schwundgroschen namens „Das Wunder von Wörgl“ mit Karl Markovics in der Hauptrolle ins Fernsehen. Ab 2019 wollen wir unsere neue CD möglichst viel live präsentieren.

Wie kam es zu Ihren Filmmusik-Beiträgen zu Händl Klaus’ „Kater“? Dienz: Händl Klaus hat mich gebeten, in seinem Spielfilm „Kater“, der im Orchestermilieu spielt, das musikalische Consulting zu übernehmen. Dazu gehörte, ein Orchester zu organisieren, das bereit war, zum Teil auch Sprechrollen zu übernehmen (das RSO machte das wunderbar) und Orchesterstücke auszuwählen, die das Orchester in den Probeszenen probiert. Die wohl größte Herausforderung war, den Schauspielern binnen weniger Wochen ein Instrument so weit beizubringen, dass sie möglichst authentisch so tun konnten, als würden sie dieses Instrument wirklich spielen.

Was sind Ihre nächsten Vorhaben abseits der Knödel? Dienz: Ich werde bei den heurigen Klangspuren am 15. September im Treibhaus in Innsbruck ein abendfüllendes Programm namens „Laute Bilder“ uraufführen. Zusammen mit Lukas Koenig an den drums und vocals, dem Tiroler Ensemble für Neue Musik, dem Projektionskünstler Pepi Öttl, der mit seinen ebenfalls elektronisch verstärkten alten Dia-, Superacht- und 16mm-Projektoren rattert und knattert und Bilder und Filmschleifen an die Wände wirft, werde ich mit meinem ebenfalls verstärkten Fagott hoffentlich laute Bilder in den Köpfen des Publikums erzeugen.

Heuer ist das Jahr Ihres 50. Geburtstages. Nehmen Sie die Tatsache wahr? Dienz: Diese Tatsache nehme ich dann hoffentlich wahr, ich werde ja noch nicht 100, ohne dass ich 100-Jährigen automatisch Demenz unterstellen möchte. Außerdem bin ich der jüngste Mann bei den Knödeln, daher fühle ich mich immer jung. Wenn Sie meinen, ob ich meinen Geburtstag feiere? Ja, vielleicht etwas größer als sonst.

Auf dem Coverfoto Ihrer Homepage stehen Sie in einer überfüllten Werkstatt und verschließen die Augen. Wovor? Dienz: Als Künstler lebt man in einer ständigen Überforderung, die dann immer, wenn man wieder ein Werk vollbracht hat, punktuell zu kurzer, großer Genugtuung führt, um gleich wieder in die große Not abzugleiten. Manchmal würde man gern die Augen schließen und so auf unbestimmte Zeit verharren.

Ihre Musik ist stets durchdrungen von Leben. Können Sie den Ursprung benennen? Dienz: Ich liebe das Leben und ich interessiere mich für sehr viel. Musikalisch suche ich ständig nach neuen Tönen, nichts fadisiert mich mehr als das Begehen abgetretener Pfade, und das steht hoffentlich nicht im Widerspruch zu unserem Knödel-Comeback.

Das Gespräch führte Ursula Strohal