Salzburg – Seit der Ouverture spirituelle – Kent Nagano brachte Pendereckis „Lukaspassion“ zur Aufführung – und dem ersten „Jedermann“ am Wochenende herrscht in Salzburg Festspielstimmung.

Offiziell eröffnet wurden die Salzburger Festspiele gestern Mittag in der Felsenreitschule. Den musikalischen Rahmen verantwortete erneut Kent Nagano. Gespielt wurden Werke der Jahresregenten Leonard Bernstein und Gottfried von Einem.

Die Eröffnungsrede hielt der Wiener Historiker Philipp Blom, der das heuer emotional gehaltene Festspielmotto „Passion, Ekstase, Leidenschaft“ mit Überlegungen zur Aufklärung verband.

Die vermeintliche Selbstverständlichkeit, mit der sich der Westen als „Kind der Aufklärung“ begreife, entlarve sich derzeit, so Blom. Seit dem Ende des Totalitarismus habe es „keinen so mächtigen Angriff auf die Aufklärung gegeben wie heute“. Der Respekt vor Fakten gerate gegenüber Meinungen, Gefühlen und Vorurteilen in die Defensive. „Auch die universellen Menschenrechte sind längst zu einer rhetorischen Beschwichtigung zusammengeschnurrt“, sagte Blom mit Verweis auf aktuelle Debatten über die so genannte Flüchtlingskrise: Universelles Denken wurde abgelöst „vom Rückzug auf das Eigene, auf die Nation, die Grenze“. Freiheit, Gleichheit und Solidarität seien nur noch durchsetzbar, „wenn sie von hohen Mauern und Stacheldraht geschützt werden“. Hier mutiere der Begriff der Aufklärung zum Kampfbegriff der Abgrenzung.

Daher sein Appell für eine „neue Aufklärung unter anderen Parametern“: „Was wäre, wenn eine neue, dringend gebrauchte Aufklärung mit einer Rehabilitierung der Leidenschaft beginnen würde?“, fragte Blom. Der Mensch müsse sich wieder als leidenschaftliches Wesen begreifen, das 98 Prozent seines Erbgutes mit dem Schimpansen teilt: Dann würde er erkennen, „dass wir nicht erhaben sind über die Natur, sondern mitten in ihr“.

Stattdessen weise der Mensch eine erstaunliche Nähe zum Hefepilz auf: „Auf individuellem Niveau haben Hefepilze zwar keinen Mozart hervorgebracht; kollektiv scheinen Menschen über Jahrmillionen der Evolution wenig mehr gelernt zu haben als die Hefe. Wir fressen uns dem eigenen Ersticken entgegen.“

Die politischen Einlassungen zum Festspielstart wurden indes vom Thema Europa bestimmt: Bundespräsident Alexander Van der Bellen forderte Leidenschaft für Europa ohne Theaterdonner: „In der Politik möchte ich auf Blitz und Wahnsinn nicht ungern verzichten.“ „Vertreter des alten Kirchturm-Nationalismus spüren Aufwind“, warnte er: Die alte nationale Souveränität gebe es in einer globalisierten Welt nicht mehr, das Beharren darauf sei „die politische Illusion“ schlechthin.

Auch Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) stellte bei seiner ersten Festspieleröffnung in Salzburg Europa ins Zentrum seiner Rede. Es fehle an „Zusammengehörigkeitsgefühl“, konstatierte er. Diese Bindung sei vor allem durch die Kultur zu erreichen. „Das beste Mittel gegen Europa­skepsis und Krisenbeschwörer wäre wohl, wenn sich alle Pessimisten auf die Salzburger Festspiele einlassen würden“, erklärte Blom vor Österreichs geballter Politprominenz und internationalen Gästen. Bundespräsident Van der Bellen etwa hatte seinen portugiesischen Amtskollegen Rebelo de Sousa nach Salzburg eingeladen, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) den estnischen Premier Jüri Ratas und Andrej Babis aus Tschechien. Die abendliche Premiere von Mozarts Zauberflöte besuchte Kurz gemeinsam mit Großbritanniens Premierministerin Theresa May, die er davor zu bilateralen Gesprächen traf. (TT)