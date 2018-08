Ich habe versucht, mich in „Didone abbandonata“, die erste Oper der heurigen Innsbrucker Festwochen, einzuarbeiten. Viel gefunden hab’ ich nicht. Nur dass die Uraufführung 1823 begeistert aufgenommen wurde – und Komponist Saverio Mercadante nicht der Erste war, der sich des Librettos von Pietro Metastasio annahm. Alessandro De Marchi: Richtig. Mercandante ist einer von 60 Komponisten, der das Libretto vertonte. Metastasio, Hofdichter am Wiener Kaiserhof von Karl VI., schrieb es in den 1720er-Jahren. Die erste, 1724 aufgeführte Vertonung stammt von Domenico Sarro. Dass das Libretto so oft vertont wurde, ist der vielleicht offensichtlichste Ausweis seiner Qualität. Dass auch namhafte Komponisten bereits bekannte Libretti verwendeten, ist keine Seltenheit. Gerade in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es in Italien diese restaurative Tendenz: Ältere, bereits bewährte Texte waren wieder gefragt – nur die Musik dazu sollte neu und zeitgenössisch sein. Aber das gab es bereits vorher: Als Mozart „La Clemenza di Tito“ vorbereitete, bearbeitete sein Librettist Caterino Mazzolà ein Text Metastasios so, dass es der neuen Musik dienen konnte. Mercadante hat aus dem „Didone“-Libretto eine Belcanto-Oper gemacht.

Was macht diese Oper aus? De Marchi: Es ist ein Stück ganz auf der Höhe seiner Zeit. Mercadante nützt alle Mittel seiner Epoche, um die Dramatik des Stoffes herauszukitzeln. Und es gibt Ohrwürmer ohne Ende. Nach jeder Arie könnte man summend nach Hause gehen. Die Musik ist aber sehr anspruchsvoll und für die Sängerinnen und Sänger ist „Didone“ eine große Herausforderung. Jemand, der Rossini oder Donizetti liebt, wird bei Mercadante einiges wiedererkennen. Nicht etwa weil Mercadante kopiert hätte, sondern weil er wie seine derzeit bekannteren Kollegen auf denselben Traditionen aufbaute. Leider ist Mercadante in Vergessenheit geraten. Es gibt zwei alte „Didone“-Aufnahmen. Sie sind kaum zu ertragen.

Die Aufgabe von Festivals ist es auch, Raritäten auf die Bühne zu bringen, auf die der reguläre Opernbetrieb vergessen hat. De Marchi: Das muss man sich trauen. Mir ist es wichtig, Stücke zur Diskussion zu stellen. Auch bekannte. Als ich „La Clemenza di Tito“ machte, interessierte mich das Weiterleben des Stückes nach Mozarts Tod. Die Oper wurde viel gespielt. Überall in Europa, in Wien, Dresden und an der Mailänder Scala. Aber die Arien wurden in den Belcanto-Stil übertragen. Diese Monster brachte ich auf die Bühne, in der Hoffnung, dass sie diskutiert werden. Aber dazu kam es nicht. Ich wurde gefragt, warum ich diese „Fälschungen“ spiele – und nicht den Urtext. Dabei gibt es keinen Urtext. Und auch keine Endfassung. Es gibt nur Komponisten, die sterben – und andere Komponisten, die das Stück weitertragen. Musik ist immer in Bewegung.

Das heißt, Stücke schreiben sich immer weiter? De Marchi: Auch für die „Didone“ haben Regisseur Jürgen Flimm und ich die Rezitative bearbeitet und den Chor versetzt. Aber das ist noch nichts im Vergleich zu unseren Vorläufern. Man darf nicht vergessen, dass bis weit ins 19. Jahrhundert hinein die Spielpraxis von enormer Bedeutung war. Nicht alles wurde notiert. Und je weiter wir in der Zeit zurückgehen, desto unpräziser werden die Partituren.

Das, befürchte ich, müssen Sie mir genauer erklären. De Marchi: Es ist das, was ich experimentelle Archäologie nenne. Es gibt die Partitur – und das, was durch die Praktiker im Orchester dazukommt. Diese Praxis steht nicht auf dem Papier. Wenn ich heute mit einer alten Handschrift arbeite, muss ich das wissen. Ich muss das, von dem ich glaube, dass es fehlt, ergänzen. Und meine Ergänzungen mit den Musikern und Sängern weiter bearbeiten. Für die „Didone“ habe ich einen echten Schatz entdeckt: eine Fassung für Klavier, die etwa 1830 für Amateure geschrieben wurde. Wenn ein Profi eine Melodie sieht, sieht er, was fehlt: da eine Appoggiatura, da eine Kadenz. Für den Amateur wurde alles ausformuliert. Da habe ich viel gefunden, das ich sonst erfinden müsste.

Sie haben Jürgen Flimm bereits angesprochen. Das Engagement eines so namhaften Regisseurs ist ein Coup für die Festwochen. De Marchi: Er ist ein großer Regisseur. Ein Geschenk.

Wie läuft die Arbeit? De Marchi: Wunderbar.

Das müssen Sie jetzt sagen. De Marchi: Wir würden uns Flimm gar nicht leisten können, wenn es keine gemeinsame Basis, Freundschaft und Vertrauen gäbe. Wir kennen und schätzen einander sehr. Ursprünglich hatte ich die Idee, Jürgen nach Innsbruck zu holen, um bei der Barock­oper: Jung mitzuhelfen. Die Idee hat ihn begeistert. Doch meine Mitarbeiter haben zu Recht darauf hingewiesen, dass man einem Star die größtmögliche Bühne bieten sollte.

Festivals müssen inzwischen auch als Event funktionieren. Im Vergleich zu Salzburg oder Bregenz ... De Marchi: Sind wir wohl etwas zurückhaltender. Aber ja, es ist wichtig, dass die Zahlen stimmen. Auslastung ist ein Wort, das ich in Innsbruck gelernt habe. Aber die Auslastung ist ja bombastisch. Selbst wenn wir unbekannte Stücke ansetzen, liegt sie bei mehr als 90 Prozent. Das Publikum vertraut uns – und es teilt unsere Entdeckerlust. Aber es bleibt trotzdem nach wie vor schwierig, internationale Koproduzenten zu finden. Sobald nicht Händel oder Vivaldi angesetzt wird, wird es schwierig. Viele Häuser gehen auf Nummer sicher. Aber ich kann nicht nur durchschnittlich planen, damit sich Koproduzenten finden. Das würde die Mission verraten.

Wie würden Sie diese Mission umschreiben? De Marchi: Wir sind Musiker. Theatermenschen. Wenn Sie mich fragen, was mein Job ist, sage ich: nichtverbale Kommunikation. Am Pult darf ich nicht sprechen, aber ich muss mich ausdrücken, für das Orchester, die Sänger und das Publikum. Mir geht es um diese gemeinsame Erfahrung – um das Gefühl größtmöglicher Verbundenheit. Das ist inzwischen auch wissenschaftlich erwiesen. Wir wissen mittlerweile, dass unsere Emotionen auch über Spiegelneuronen gesteuert werden. Ohne Spiegelneuronen gäbe es keine Empathie, keinen Rhythmus, kein Tanzen – vielleicht auch keine Liebe. Oper ist für mich ein Fest für Spiegelneuronen. Ein ganz großes Erlebnis.

Das Gespräch führte Joachim Leitner