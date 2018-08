Für Ihre Sendung „kulTour“ haben Sie die ersten Tage der Innsbrucker Festwochen der Alten Musik begleitet. Welchen Eindruck haben Sie von dem Festival?

Ioan Holender: Einen sehr guten, sowohl musikalisch wie auch organisatorisch. Die Vielfalt des Programms, die Spielstätten, das finde ich anregend. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich Barockmusik bisweilen gewöhnungsbedürftig finde, gerade die Opern. Trotzdem: Das ist schon beeindruckend, was hier geleistet wird, diese Pflege des Originalklangs, der für unsere Ohren oft ungewohnt klingt.

Bei der Premiere der „Didone“ gab es Buh-Rufe.

Holender: Es gab Ablehnung für die Regie, ja. Das Publikum ist selbstbewusst und zeigt Haltung.

Als Direktor der Staatsoper haben Sie auch mit Unmutsbekundungen umgehen müssen.

Holender: Wir machen Theater aus Überzeugung und nicht, um allen zu gefallen. Nach Peter Konwitschnys „Don Carlos“-Inszenierung wurde ich sogar angespuckt. Heute ist es eine Kultinszenierung geworden. Es gibt kein konservativeres Publikum als in Wien. Ich habe nie Theater für die gemacht, die vergleichen wollen. Wenn man ein Stück kennt und es in einer neuen Produktion sieht, hört man Bekanntes und sie Neues. Das, was man gern hat, erkennt man nicht wieder – und ist einigermaßen derangiert. Das sind die Fans, das Stammpublikum. Mir ging es immer um die, die das erste Mal kommen. Die muss man packen. Und dafür darf man fast alles außer langweilen. Wenn es langweilig ist, kommt keiner wieder.

Zuletzt ist die Klassikwelt von Skandalen erschüttert worden: Dirigenten wie Daniele Gatti oder Gustav Kuhn werden sexuelle Übergriffe vorgeworfen. James Lewin soll jahrzehntelang Minderjährige missbraucht haben.

Holender: Für Straftaten gibt es das Strafrecht.

Sie haben Theater einmal als Autokratien bezeichnet.

Holender: Autokratisch heißt, dass notwendige Entscheidungen vom Direktor getroffen werden müssen. Künstler sind überzeugt, die besten zu sein. Das ist der Imperativ des Schaffens und das ist gut so. Aber als Theaterleiter geht es mir um die Qualität und das Publikum, nicht um die Begehrlichkeiten der Angestellten. Es ist meine Aufgabe, zu sagen: „Du bist nicht gut genug.“ Und das gilt nicht nur für die Stimme, auch um die Optik. Eine alternde, dicke Sängerin als jugendliche Liebhaberin geht nicht mehr. Man muss entscheiden. Und es wäre naiv, zu glauben, dass dabei Sympathien, vielleicht auch Erotik, keine Rolle spielt. Aber es wäre auch naiv zu glauben, dass es ausgerechnet im Theater keine Versuche gäbe, sich bei Entscheidungsträgern besonders beliebt zu machen.

Als Operdirektor hat man große Macht. Macht, die man missbrauchen kann.

Holender: Ich habe in meinen 19 Jahren an der Staatsoper immer gesagt: „Ich komme früh und gehe früh.“ Ich war um Distanz bemüht, war mit keinem per Du. Diese Fraternisierung ist eine Gefahr. Man feiert zusammen, trinkt, verspricht etwas, was man dann nicht halten will.

Also: keine Premierenfeiern für Intendanten?

Holender: Es war meine Überzeugung, keine Vorschrift. Trotzdem gab es Mitarbeiter, die mir sympathischer waren als andere. Wenn zwei gleich gute Sängerinnen vorgesungen haben und eine davon aus Rumänien kam, hab’ ich die engagiert, die wie ich aus Rumänien kam. Aber weil Sie Premierenfeiern gesagt haben: Da sollten die feiern, die die Produktion ermöglicht haben, die Künstler, das technische Personal – und nicht die bessere Gesellschaft oder Sponsoren.

Zuletzt haben Sie bei den Salzburger Festspielen den Einfluss von Sponsoren auf das Programm kritisiert. Intendant Markus Hinterhäuser hat widersprochen.

Holender: Ich schätze Markus Hinterhäusers künstlerische Leitung außerordentlich. Die Bedeutung der Sponsoren in Salzburg kritisiere ich trotzdem. In den Programmheften findet man Sponsorenlogos. Nur der maßgebliche Geldgeber fehlt: der Steuerzahler. Sponsorengelder sind nur das Trinkgeld. Die Festspiele werden von der öffentlichen Hand finanziert – und nicht von einer Handvoll Unternehmern, die auf den Premierenfeiern mit den Künstlern anstoßen dürfen.

Sie haben auch beklagt, dass Produktionen nicht wiederaufgenommen werden.

Holender: Das finde ich schade. Nehmen Sie die heurige „Pique Dame“, allein Ausstattung und Kostüme kosten schon sehr viel. Ich habe aber jetzt gehört, dass Hinterhäuser durchaus beabsichtigt, erfolgreiche Produktionen zu wiederholen. Castelluccis „Salome“-Produktion nicht mehr zu spielen, wäre ja jammerschade!

Dafür werden Festspielproduktionen inzwischen im Fernsehen ausgestrahlt.

Holender: Diese Übertragungen sind nicht nur ein Segen. Rede ich über die „Salome“, höre ich: „Die hab’ ich schon im Fernsehen gesehen.“ Das, was sich im Saal abspielt, das Zusammenspiel von Künstlern und Publikum, lässt sich über das Fernsehen nicht vermitteln. Wenn ich aus der Oper komme, bin ich mitgenommen, hingerissen, verärgert, was auch immer. Sehe ich die Oper im Fernsehen, gehe ich danach einfach ins Bett.

Auch Sie machen inzwischen seit Jahren Fernsehen.

Holender: Ich will Neugier wecken bei jenen, die nicht an Klassik interessiert sind. Und den Interessierten Neues, Unbekanntes zeigen. Wir bekommen viele positive Zuschriften, die unser Zielvorhaben bestätigen.

Das klingt nach einer Form von Bildungsauftrag.

Holender: Ich glaube nicht, dass man über das Fernsehen echte Bildung vermitteln kann. Wie gesagt, man kann dadurch neugierig machen, Interesse wecken. Der öffentlich-rechtliche Bildungsauftrag bedeutet ja im Grunde auch nicht mehr als Minuten zählen. Gezählt werden die Minuten, bis man endlich etwas anderes, leichteres zeigen kann. Dass der ORF in Österreich nach wie vor ein gebührenfinanziertes Quasimonopol hat, halte ich für problematisch. Das ist schade, aber es ist reparabel. Die jüngsten politischen Absichtserklärungen deuten darauf hin, dass diese Schieflage auch anderswo erkannt wurde.

Das Gespräch führte Joachim Leitner