Mister Lee, Sie haben für diesen Streifen heuer in Cannes den Großen Preis der Jury gewonnen. Wie war Ihnen, als das verlautbart wurde?

Spike Lee: Ich dachte: Na gut, jetzt hast du den zweiten Preis. Denn der Hauptpreis ist ja die Goldene Palme. Aber auch dieser Preis war es wert, zu feiern. Von den Stunden danach weiß ich nichts mehr. Denn da ist Champagner geflossen. Viel, viel Champagner.

John David Washington: Ich bin mit meinen Eltern dagesessen und wir haben alle geheult.

Sie haben die Geschichte über einen Afroamerikaner, der als Polizist den Ku-Klux-Klan infiltriert, nicht als bitterernstes Drama inszeniert, sondern als überzeichnete, groteske Satire. Gehört ja irgendwie zu Ihnen?

Lee: Ja, und da habe ich ein großes Vorbild, nämlich „Dr. Strangelove oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben“. Was gibt es Schrecklicheres als die Vorstellung vom Ende der Welt durch einen Atomkrieg? Und dennoch hat Peter Sellers für umwerfend komische Momente gesorgt.

Sie bauen auch mehrmals aktuelle Anspielungen ein. Zum Beispiel die beiden Worte „America First“?

Lee: Sie werden es nicht glauben, aber das sind keine aktuellen Anspielungen. Diese Worte hat der Ku-Klux-Klan bereits in den zwanziger Jahren gegen die Immigranten verwendet.

Und wie würden Sie selbst diese Worte heutzutage am liebsten verwenden?

Lee: Nicht im Sinne von Hass, sondern von Liebe. Aber leider leben wir in einer Zeit, die eher von Hass geprägt ist. Und von Geldgier.

Wie geschah es, dass diese schwierige Rolle John David Washington anvertraut wurde?

Washington: Das weiß ich nicht. Er hat es mir nie verraten.

Lee: Die Sache ist höchst einfach. Ich wusste einfach: Der kann es.

Die erste Zusammenarbeit gab es ja bereits, als John David sechs Jahre alt war. Da wirkte er neben Papa Denzel in einer kleinen Rolle in „Malcolm X“ mit. War das bereits der Schlüssel zu Ihrer jetzigen Karriere?

Washington: Nein, der Schlüssel war mein Vater. Damals hat er am Theater „Richard III.“ gespielt, und die Rolle hat ihn Tag und Nacht beschäftigt. Selbst, wenn wir miteinander spazieren gingen, rezitierte er auf der Straße seinen Text. Das war seine Art von Vorbereitung. Was mich bei dieser Gelegenheit wunderte, war, dass die Stimme von Dad auf der Bühne ganz anders klang als privat. Das habe ich auch bei Morgan Freeman erlebt, mit dem meine Eltern sehr befreundet waren. Ich fragte mich immer: Wie schaffen sie das?

Mit dem Schauspieler John David Washington ging es aber nicht so schnell. Sie wurden vorübergehend, sehr erfolgreich, Football-Profi. Warum?

Washington: Weil mein Vater plötzlich zu großem Ruhm gelangte. Das hatte zur Folge, dass auch ich von der Umgebung ganz anders behandelt wurde. Das mochte ich nicht. Es widersprach meinem rebellischen Naturell. Ich wollte mir meine eigene Persönlichkeit erhalten. Und so entschloss ich mich, es auf einem ganz anderen Gebiet zu versuchen. Auch dort wurde ich übrigens sehr gut bezahlt.

Mittlerweile sind Sie ja doch in der Berufswelt Ihres Vaters gelandet. Was bedeutet die Schauspielerei für Sie?

Washington: Das, was ich bei so großen Leuten wie Robert Redford oder Harry Belafonte gelernt habe. In dem Moment, wo ich eine Rolle spiele, mache ich das für das Publikum und nicht für mich. Da gilt es das Ego draußen vor der Tür zu lassen.

Apropos Belafonte. War es schwierig, ihn für die Rolle eines alten Aktivisten, der eine wichtige Rede hält, zu gewinnen?

Lee: Im Gegenteil. Obwohl er zu diesem Zeitpunkt bereits 90 war, tat er alles, damit ich ihn engagierte. Ich war mir dieser Ehre bewusst. Und ebenso bewusst legte ich diese Szenen auf den allerletzten Drehtag. Am Tag zuvor versammelte ich das gesamte Team um mich und ordnete an, alle mögen ihre schönsten Kleider anziehen. Die Herren dunklen Anzug und Krawatte. Als Harry im Studio erschien, standen alle auf und applaudierten ihm. Das waren wunderbare Augenblicke.

Washington: Ich war so nervös, dass ich bereits frühmorgens in der Garderobe auftauchte und mir die schönsten Klamotten aussuchte. Am Abend hat mir Harry Belafonte dann gesagt: „You did a great job!“ Ja, er hat das gesagt. Mir. Da war ich unendlich stolz.

Lee: Über diesem Drehtag lag eine unglaubliche Magie. Und als wir fertig waren, ahnte ich zum ersten Mal, dass das ein guter Film werden würde. Nach der Vorführung in Cannes und nachdem ich noch den Schluss geändert hatte, wusste ich es.

Haben Sie früh geahnt, dass Sie einmal Filmemacher sein würden?

Lee: Nein. Ich wollte vor allem Geschichtenerzähler werden, doch das hat sich ja getroffen.

In all den Jahren haben Sie sich auch politisch engagiert. Ist die Situation in den USA heute besser?

Lee: Ich glaube schon, ich bin optimistisch. Wir Farbigen waren ja auch immer die „Hässlichen“. Bis mir eines Tages jemand ein unglaubliches Kompliment machte und sagte: „Du hast kaum noch Haare. Du hast eine dicke Nase und wülstige Lippen. Von der Hautfarbe ganz abgesehen. Aber für mich bist du schön!“ Ab diesem Moment dachte ich: Ja, wirklich, die Zeiten sind besser geworden.

Trotzdem engagiere ich mich natürlich weiter, ich kämpfe mit meinen Freunden dafür, dass die Demokraten die Vorwahlen im Herbst und damit eine Mehrheit im Kongress gewinnen. Damit der Wahnsinn bald ein Ende hat.

Inzwischen sind Sie lockerer und witziger als früher, und auch der Grundton von „BlacKkKlansman“ ist so „normal“, schon wütend auch. Aber sagen wir: „Wütend und smart“. Sind Sie am Ende gar „normal“ geworden?

Lee: Was sagen Sie da? Normal? Nein, den normalen Spike Lee, nein, den wird es nie geben!

Das Gespräch führte Ludwig Heinrich