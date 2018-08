Innsbruck – Er liebt das Morbide, den schrägen Humor und die Randfiguren. „Der goldene Handschuh“ brachte Autor Heinz Strunk 2016 eine Nominierung für den Preis der Leipziger Buchmesse ein. Blödelnd sah man ihn auch schon bei „Willkommen Österreich“ oder „Circus Halligalli“. Im Rahmen der Erscheinung seines neuen Buches „Das Teemännchen“ war es Zeit für ein ernstes Interview.

Sie haben in einem Interview vor circa einem Jahr erzählt, ein Zitat der „Innsbrucker Allgemeinen“ hätte Sie nachhaltig beeindruckt. Eine Zeitung unter diesem Namen gibt es nicht. Was haben Sie damit gemeint?

Heinz Strunk: Ich war auf einem Auftritt mit Stermann und Grissemann in Tirol. Die Kritik lautete, ich würde zum künstlerischen Restmüll zählen. Dieser Begriff ist mir hängengeblieben.

Sie sind aber auch Sammler kurioser Sätze.

Strunk: Ja, das ist eine Leidenschaft von mir.

Welche der vielen Begrifflichkeiten, die man für Sie verwendet, trifft aktuell am besten auf Sie zu? Humorist? Autor?

Strunk: Ich würde sagen Kunst- und Kulturschaffender mit Schwerpunkt Humor.

Ihre literarischen Werke sind bekannt für ihre skurrilen Themen. Wie halten Sie es mit dem Phänomen, dass Humoristisches in Deutschland meist nicht als große Literatur angesehen wird?

Strunk: Es ist wirklich ein Phänomen, dass die bedeutenden Literaturpreise allesamt an Autoren gehen, die durch absolute Humorlosigkeit bestechen. Es ist immer noch so, dass man sich in Deutschland auf Loriot und Gerhard Polt als lustige und gute Autoren einigen kann. Und das war’s dann auch schon. Es wird immer noch scharf zwischen Humor und hoher Literatur getrennt.

Warum diese Einstellung? Strunk: Ich kann das nicht beurteilen. Ich halte es für große Dünkelhaftigkeit des Literaturbetriebs.

Woher kommt Ihr Interesse an den Randfiguren, diesen typischen Strunk-Charakteren?

Strunk: Die Welt der Schönen und Glücklichen ist relativ uninteressant für die Literatur. Ich selbst habe mich schon immer, auch aufgrund meiner Biografie, für das Gebrochene und die Fallhöhen interessiert. Das Leben stellt sich für die meisten Leute als Drama dar und nicht als glückliche Instagram-Story.

Nehmen wir zum Beispiel die Familie Voss in Ihrer Pod­castserie „Heinz Strunks Familienaufstellung“. Haben die Figuren reale Vorbilder?

Strunk: Nein. Meine Figuren sind zumeist das Ergebnis von Beobachtungen. So ist es auch in diesen Kurzhörspielen. Da ist der Bernd eben der Bernd und die Sonja die Sonja. Einerseits also fiktional, weil es keine realen Vorbilder gibt, und andererseits ein Ergebnis von langjährigen Studien.

Wieso ein Podcast?

Strunk: Mein Interesse für den Podcast kommt vor allem daher, dass ich sehr, sehr viel Geld dafür bekomme.

Sehen Sie Potenzial in diesem Medium?

Strunk: Ich bin mit meinem Podcast ja außen vor. Ich mache vielmehr Hörspiele, die ausgestrahlt werden. Podcast heißt in der Regel, dass zwei langweilige Leute relativ ödes Zeug erzählen. Gar nicht so meines. Dass das subsummiert wird unter dem Oberbegriff Podcast, muss ich so hinnehmen.

Mit „Das Teemännchen“ fahren Sie eine klassische Schiene: ein Buch mit Kurzgeschichten.

Strunk: Und auch diese Geschichten basieren auf der einen Beobachtung eines bestimmten Charakters. Einige wenige Episoden, etwa „Fred Perry“, habe ich selbst erlebt, da musste ich gar nichts dazudichten. Die meisten Geschichten handeln von Menschen, die ich beobachte. Aus diesen Eindrücken spinne ich die Geschichte. Das geht so weit, dass einige Szenen ins Fantastische abdriften.

Gibt es trotz „Restmüll“-Kommentar eine Rückkehr nach Österreich? Vielleicht wieder mit Stermann und Grissemann?

Strunk: Aktuell ist nichts Konkretes geplant. Vielleicht flammt ein altes Filmprojekt auf. Aber das ist, wie so oft bei mir, noch in der Schwebe.

Das Gespräch führte Barbara Unterthurner