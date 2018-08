5K HD und jetzt wieder Schmieds Puls. Was fühlt sich besser an?

Mira Lu Kovacs: Die beiden Musikprojekte sind zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen. Die laufen bei mir stets parallel. Erst im Herbst kam das Album von 5K HD raus und alles andere musste warten. Einfach, weil wir Lust darauf hatten, stringent ein ganzes Jahr uns darauf zu konzentrieren. Und wir sind gerade wieder im Studio und probieren neue Ideen aus. Trotzdem bin ich froh, dass es dazwischen auch wieder Zeit für Schmieds Puls gibt, einfach, weil es mein „Urding“ ist.

Bei „5K HD“ sind Sie zu fünft, bei „Schmieds Puls“ stehen Sie im Mittelpunkt. Kovacs: Ja, weil Schmieds Puls meine Art ist, Musik zu schreiben. Da gebe ich jeden Ton an. Weil die Komposition von einer Person begonnen und beendet wird und nicht mit fünf Individuen ein Gemeinsames findet. Bei Schmieds Puls ergeben sich Stücke, die komplex sind. Nicht kompliziert, sondern komplex im Sinne von mehrschichtig. Also im positiven Sinne. Bei 5K HD können wir uns gegenseitig Antworten liefern, auf der textlichen sowie auf musikalischer Ebene. Bei Schmieds Puls versuche ich, meine Zustände und Emotionen zu erörtern, und komme manchmal auch zu keinem Schluss. Da warte ich vielleicht auf Antworten der Zuhörer.

Welche Antworten erwarten Sie bei der Vorabsingle „Superior (F*** You)“? Kovacs: In „Superior“ geht es darum, dass ich klarer werden wollte.

Äußerst klar. Das neue „Manic Acid Love“ ist auch das bisher lauteste Album.

Kovacs: Ich hatte darin das Bedürfnis, mal aufzuschreien. Weil Schmieds Puls und vor allem ich als Person diesen zwar völlig gerechtfertigten Ruf haben: Ich bin die hohe Sopranistin. Ich wollte aber inhaltlich nicht so verstanden werden. Ich kann nicht nur über brave, zarte, verletzliche Themen schreiben. Dabei empfinde bestimmte Situationen stärker als andere, so auch Wut. Wenn Grenzen überschritten werden, dann muss ich ein großes Stoppzeichen aufstellen. So war es bei „Superior“. Das ist reiner Selbstschutz.

Was provoziert diese Lautstärke?

Kovacs: Provokation der Provokation halber – das ist ein sinnloser Kreislauf. Kunst ist da, um Menschen wachzurütteln und um der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten. Wenn man klare Worte findet, werden sie als Provokation empfunden, obwohl es vielleicht einfach eine Reflexion einer Normalität sein soll. Bei „Superior“ spreche ich eine klare Sprache, singe diese harten Worte aber so zart und lasse vielmehr die Gitarre schreien.

Was reflektieren Ihre neuen Songs?

Kovacs: Meine Songs sind Monologe, Monologe, die zu Dialogen werden. Ich habe beim Schreiben immer ein konkretes Gegenüber. Alle Dinge, die ich reflektiere über andere, kann ich auch auf mich übertragen. In den neuen Songs gehe ich also hauptsächlich mit mir und meinen Emotionen hart ins Gericht.

Bei welchen Themen sollte die Musikwelt lauter aufschreien?

Kovacs: Bei Themen feministischer Natur. Diese liegen auch meinen Songs zugrunde, aber ich verwende dafür meist nicht den Begriff „Feminismus“. Als Musikerin, die zu 95 Prozent mit Männern arbeitet, beschäftigt mich das Thema aber und merke ich den Unterschied: wie man mit mir spricht, wie man mit mir umgeht, was man von mir erwartet. Solche Situationen gibt es nicht nur im Beruf, sondern auch privat. Ich denke auch oft über die Rollen nach, die wir einnehmen. Es gibt nicht nur Mann und Frau und Schwarz und Weiß.

Wollten Sie das Business in eine bestimmte Richtung drängen?

Kovacs: Es gab Ambitionen, mich in eine Mainstream-Richtung zu drängen. Ich wurde etwa für den Song Contest angefragt. Das Angebot habe ich aber bewusst ausgeschlagen. In dieser Maschinerie würde ich mich nicht wohlfühlen. Ich erfinde mich lieber jedes Mal neu und will nicht immer die fröhliche Musikerin sein.

Auch bei „Schmieds Puls“?

Kovacs: Ja, sicher. Auch Schmieds Puls möchte ich befreien von bestimmten Erwartungen. Ich könnte mir vorstellen, das nächste Mal kommt ein Choralbum, dann ein Soloalbum, dann ein Album nur mit Bläsern. Schmieds Puls ist viel mehr als ich und die Gitarre. Das Projekt muss befreit werden von dem, etwas zu sehr sein zu müssen.

Das Gespräch führte Barbara Unterthurner

Alternative Pop. Schmieds Puls: Manic Acid Love. Play Dead Records. Erscheint am 7. September.