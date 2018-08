Wien, Innsbruck – Seit End­e Mai ist Matthias Schrom (44)Chefredakteur von ORF 2 – ein satter Karrieresprung des gebürtigen Innsbruckers. ZIB 1 und ZIB 2 fallen nun in Schroms Verantwortung.

Seine Bestellung sorgte für erheblichen Wirbel. Bei einer Abstimmung der Fernsehredakteure erlitt Schrom ein Debakel – nur neun von mehr als 100 Stimmen. Dennoch: Der von den Kollegen favorisierte Amtsinhaber Fritz Dittlbacher wurde abgelöst. Generaldirektor Alexander Wrabetz machte Schrom zum Chef. Er soll mit Unterstützung der FPÖ in diesen Posten gehievt worden sein, heißt es seither. Wrabetz, als SPÖ-Mann unter der schwarz-blauen Bundesregierung ebenfalls unter Druck, habe dem Wunsch der Freiheitlichen entsprochen.

Was sagt Schrom nun selbst? Der neue mächtige Fernsehmann gab der TT das folgende Interview.

Es sieht so aus, als ob Sie Ihre Funktion mit viel Misstrauen antreten mussten.

Matthias Schrom: Ich bin weder ein Freiheitlicher noch sonst irgendwie politisch verankert. Diese Punzierung ist wirklich amüsant. Ich bitte die Zuseher, mich an meiner Arbeit zu messen, also an der Qualität der Nachrichten­sendungen von ORF 2.

Wie erklären Sie sich die Hinweise auf Ihre angeblich­e FPÖ-Nähe?

Schrom: Da ist einfach nichts dran. Ich war seit 2010 Innenpolitikredakteur bei der ZIB. Ich hatte beruflich Kontakte zu allen Parteien. Das ist ganz normal. Um über Politik berichten zu können, muss man mit Politikern sprechen.

Dann sind auf einem Internetportal Mails aufgetaucht, in denen Sie einen einflussreichen Tiroler Freund um Hilfe in Sachen ORF-Chefposten ersuchen.

Schrom: Das sind private Mails, die elf Jahre alt sind und von meinem Computer gehackt wurden. Sie haben nichts mit meiner jetzigen Bestellung zum Chefredakteur zu tun. Damals, 2007, gab es drei interessante Posten beim ORF in Wien und Innsbruck. Ich wollte wissen, ob meine Reise nach Innsbruck oder Wien führen wird.

Die Mails sind aber schon ein Beleg dafür, dass Sie sehr ehrgeizig sind.

Schrom: Ehrgeiz ist nichts Verwerfliches. Er bedeutet, dass man ein Ziel definiert und dieses dann verfolgt.

Sie sind nun Chef von gestandenen Journalisten wie ZIB2-Moderator Armin Wolf. Wird er unter Ihnen freie Hand haben?

Schrom: Es ist ein Glück für den ORF, dass Armin Wolf für ihn arbeitet. Er bleibt als „Anchorman“ zentrale Figur der ZIB 2. Die Sendung ist ja eine Marke mit im Jahresschnitt 610.000 Sehern täglich.

Meine Frage zielte darauf ab, ob Sie sich in die Arbei­t von Moderatoren vom Schlage Armin Wolfs einmischen werden.

Schrom: Die Zeit der Patriarchen ist vorbei. Ich lasse nicht den Chef heraushängen. Ich bemühe mich um das kollegiale Miteinander in der Redaktion. Das ist mein Stil. Führungserfahrung habe ich in meiner Zeit als Programmchef bei Antenne Tirol Ende der 90er-Jahre gesammelt.

Ist die ZIB 2 künftig auch am Wochenende zu sehen? Schrom: Überlegungen in diese Richtung gibt es. Ich will die Infokompetenz von ORF 2 noch weiter stärken. Für Details ist es aber noch zu früh.

Sind zwei zusätzliche ZIB-2-Sendungen mit dem bestehenden Personal überhaupt zu schaffen?

Schrom: Auch die ZIB 2 bekommt im Oktober einen neuen Chef. Der bisherige Leiter Wolfgang Wagner hat die Führung des „Report“ übernommen. Mit der neue­n ZIB-2-Leitung wird dann zu besprechen sein, wie Sendungen am Wochenende zu organisieren sind.

Unter den Bewerbern sollen die ORF-Redakteure Christoph Varga, Ulla Kramar-Schmid und Matthias Schmelzer sein. Zu wem tendieren Sie? Schrom: Ob sich die Genannten beworben haben, müssen Sie sie selbst fragen. Zweifellos wären alle drei hervorragend als ZIB-2-Chef geeignet. Entschieden ist noch nichts.

Die ZIB 1 um 19.30 Uhr ist mit einer Million Sehern eine Nachrichten-Institution. Wird sich die Einser-ZIB unter Ihnen verändern? Schrom: Der Auftritt der ZIB 1 – wie die Beiträge erzählt werden bis hin zur grafischen Gestaltung – wird weiterentwickelt. Und überdies möchten wir den Hauptabend vermehrt für ZIB-Spezial-Sendungen öffnen, etwa bei Großereignissen wie kürzlich dem Brückeneinsturz in Genua. Wir müssen flexibler werden. Auch die regionale ORF-Berichterstattung wird stärker eingebunden.

ZIB-1-Moderator Rainer Hazivar soll keine guten Karten bei Ihnen haben. Ziehen Sie ihn ab? Neulich moderierte Stefan Gehrer. Schrom: Der Kader der ZIB-1-Moderatoren besteht aus sechs Personen: Nadja Bernhard, Susanne Höggerl und Marie-Claire Zimmermann bei den Moderatorinnen sowie Rainer Hazivar, Tarek Leitner und Stefan Gehrer. Mittelfristig kann sich personell natürlich immer etwas ändern, aktuell aber nicht.

Werden Sie auch selbst vor der Kamera zu sehen sein? Schrom: Nur in Ausnahme­fällen wie etwa bei einer Wahlanalyse. Um es mit dem Fußball zu vergleichen: Die Rolle des Spielertrainers wäre keine ideale.

Das Gespräch führte Markus Schramek