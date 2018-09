Sie haben vor Kurzem das „Selfie-Forschungsnetzwerk“ am Zentrum für Ethik der Medien und der digitalen Gesellschaft gegründet. Was kann man sich darunter vorstellen?

Kristina Steimer: Ich hatte im Frühjahr die Idee, ein Forschungsnetzwerk zu gründen, das verschiedene Fragestellungen und Methoden der Selfie-Forschung aus verschiedenen Fächern zusammenbringen soll. Kulturwissenschafter, Pädagogen, Computerwissenschafter, aber auch Vertreter der Kunstwissenschaften oder Philosophie sollen sich austauschen können. Es soll auch Veranstaltungen geben, bei denen wir über bestimmte Tendenzen sprechen können.

Welche neuesten Erkenntnisse gibt es zum Thema Selfie?

Steimer: Mich interessiert derzeit vor allem die Bewertung des Phänomens Selfie, Hier spannt sich der Bogen von jenen, die behaupten, ein Selfie ist bloßer Ausdruck von Narzissmus, hin zu jenen, die im Selfie eher einen Ausdruck von Empowerment, einer Art von Selbstermächtigung, der Macht über das eigene Bild, sehen. Damit einher geht auch der demokratische Aspekt, eine Form der Zugehörigkeit auszudrücken und die Möglichkeit zu haben, auf gleicher Ebene Präsenz zu zeigen.

In der eigenen Wahrnehmung hat ein Selfie aber schon immer mit Selbstbestätigung zu tun. Steimer: Die Motivation für Selfies lässt sich sehr gut in einer Denklinie mit Selbstporträts sehen. Ein Mensch ist ja nie einfach nur da wie ein Stein. Es gab immer schon Selbstreflexion, wir stellten uns immer schon Fragen über uns selbst. Diese Fragestellungen hatten auch immer schon mit bestimmten Orten oder Menschen zu tun. Zu zeigen, ich bin jetzt hier oder ich bin in Begleitung dieses Menschen – oder eben alleine, was auch eine Aussage ist –, das haben schon unsere Vorfahren gemacht, als sie ihre Handabdrücke auf Höhlenwänden hinterließen. Diese Grundkomponenten haben sich im Selfie ja nicht grundlegend verändert. Das Selfie ist in dem Sinne auch kein neues Phänomen.

Selfies kennt schon die frühe Kunstgeschichte.

Steimer: Ja genau, eines der ersten Selfies geht wohl auf 1340 vor Christi zurück und stammt von Bak, der während der Regierungszeit des Pharao Echnaton Bildhauer war. Auf der Naos-Stele hat er sich zusammen mit seiner Frau abgebildet.

Was hat sich im Bereich der Inszenierung geändert?

Steimer: Ein Selfie soll heute, weil es auch den Trend in Richtung eines nicht-perfekten Bildes gibt, vor allem zufällig aussehen. Authentizität ist hier natürlich ein zentraler Begriff, obwohl Authentizität ohne Inszenierung und auch umgekehrt nicht funktionieren kann. Deshalb können Selfies heute ja auch ein Stück weit „missbraucht“ werden – von Unternehmen, die Influencer für Selfies mit ihren Produkten bezahlen. Produktplatzierung ist billige Werbung mit hoher Reichweite.

Eine Unterscheidung wird schwer, ähnlich wie bei Fakten. Brauchen wir neue Gatekeeper, nicht nur Algorithmen, die helfen, einzuordnen?

Steimer: Für die Presse ist es inzwischen, auch aufgrund sinkender Zeit- und Geldressourcen, schwierig, auf die Masse an Informationen zu reagieren. Ich meine, wie viele Retweets postet Trump alleine pro Tag? Und wie kann man sie alle einordnen? In diesem Sinne wäre es sinnvoll, über eine Ethik der Algorithmen zu sprechen: Man versucht ja bereits aktiv daran zu arbeiten, so etwas wie eine Filterblase, in der wir uns alle befinden, platzen zu lassen. Auf Google etwa werden dann nicht jene Seiten angezeigt, die jemandem aufgrund seines persönlichen Internetverhaltens noch gefallen könnten, sondern jene, die nicht gefallen. Natürlich eine zu simple Funktion, einfach das Gegenteil zu präsentieren.

Wäre es in diesem Sinne nicht auch Zeit, über Medien­unterricht zu sprechen?

Steimer: Der Medienkompetenz-Begriff ist ziemlich überstrapaziert. Natürlich muss Jugendlichen vermittelt werden, dass Daten, die eingespeist werden, auch Konsequenzen haben. Eine Studie hat jüngst gezeigt, dass sich WhatsApp-Nutzer gar nicht als Internetnutzer fühlen. Das ist verrückt. Ein Sprechen über unsere Haltung gegenüber Medien muss aber im Austausch von Jung und Alt geschehen. Die „Digital Natives“ sind schließlich die Jungen, die können den Erwachsenen ihr Selbstverständnis gegenüber Digitalität vermitteln, die Erwachsenen hingegen die Konsequenz dieses Verhaltens. Dass es in diesem Bereich noch Lücken gibt, ist nicht verwunderlich. Es passiert eben so viel so schnell.

Das Gespräch führte Barbara Unterthurner