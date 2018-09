Von Markus Schramek

Schwaz – Mit dem Eröffnungskonzert starten die Klangspuren Schwaz am Donnerstagabend in ihr 25-Jahr-Jubiläum. Bis 22. September bietet das Festival an Veranstaltungsorten zwischen Schwaz und Innsbruck eine geballte Ladung an Neuer Musik.

Ein Höhepunkt des ersten Festival-Wochenendes ist die Uraufführung des Ein-Personen-Dramas „Carlotas Zimmer“. Vom in Tirol ansässigen Mexikaner Arturo Fuentes stammen Musik und Inszenierung. Die deutsche Sopranistin Sarah Maria Sun (40) widmet sich in diesem Musiktheaterstück gesanglich und mit literarischen Texten dem dramatischen Leben von Charlotte (spanisch Carlota) von Belgien (1840–1927). Sie war Frau des Habsburgers Maximilan I., der 1864 als Kaiser von Mexiko eingesetzt und drei Jahre später von der mexikanischen Gegenregierung gefangen genommen und zum Tode verurteilt wurde. In einer Probenpause entstand das folgende Gespräch mit der Sängerin.

In „Carlotas Zimmer“ stehen Sie als einzige Darstellerin 70 Minuten im Fokus. Ist ein solches Solo eine neue Erfahrung für Sie?

Sarah Maria Sun: Nein, sonst wäre ich schon ein bisschen nervöser. Ich habe schon öfter Einpersonenabende gestaltet. Und ganz allein bin ich ja nicht. Ein Kind spielt mein Alter Ego. Und die Musik kommt vom Ensemble Klangforum. Aber es stimmt schon: Ich muss allein die Fackel durch den Abend tragen.

War Ihnen die historische Figur Charlotte/Carlota von Mexiko vorher schon bekannt?

Sun: Das ist komplett neuer Stoff für mich. Was für ein Glück, wenn man sein Allgemeinwissen mit neuen Rollen bereichern kann. Der Mexikaner Fernando del Paso hat in seinem Roman „Noticias del Imperio – Nachrichten aus dem Imperium“ 1986 Carlotas Schicksal meisterhaft beschrieben. Es ist eine tragikomische, absurde Story.

Charlotte kehrte von Mexiko nach Europa zurück, um Hilfe für Ihren Mann zu holen. Sie sah Maximilian aber nie mehr wieder.

Sun: Charlotte wurde 87 Jahre alt. Sie hat nach ihrer Rückkehr 60 Jahre lang allein in Schlössern gelebt, darunter auch in Miramare bei Triest. 60 Jahre allein in einem Zimmer sind schon heftig. Sie litt unter Verfolgungswahn – nicht ganz unbegründet. Viele Verwandte wurden ja gemeuchelt. Charlotte hatte Angst, vergiftet zu werden. Sie aß oder trank nichts, das andere Menschen ihr brachten. Del Paso spinnt daraus Geschichten, wonach sie nur Kakerlaken verspeiste, die in ihrem Zimmer herumliefen. Eine Zeitlang schöpfte sie das Wasser aus einer Quelle selbst, mit einem Becher, den sie vom Papst erhalten hatte.

Sie werden in „Carlotas Zimmer“ singen und aus dem Roman del Pasos zitieren. Sun: Es ist eine Lesung mitsamt interaktivem Konzert, Musikteile werden konzertant mit Noten gesungen, dazu gibt es passende Lichteffekte und Videoeinspielungen. Es geht nicht darum, Charlotte als vereinsamte Wahnsinnige darzustellen. Ich lese an verschiedenen Orten auf der Bühne aus del Pasos Buch. Es ist eine fantastische Sprache, voll von Metaphern. Der Klang der Musik und das gesprochene Wort sollen die Phantasie des Zusehers, das Kopfkino, anregen.

Klassische Opern à la Mozart reizen Sie als Sängerin überhaupt nicht?

Sun: Nicht, dass mich Mozart langweilen würde. Aber ich bin immer neugierig auf Neues. Die millionste Wiedergabe derselben Arie ist nicht so das Meine. Moderne Vokalmusik ist zum Einstieg in neue Musik ideal. György Ligetis Oper „Le Grand Macabre“ war mein Einstieg. Überwältigend.

Ist es moderne Musik, die niemanden überfordert?

Sun: Es gibt auch Menschen, die die Musik Johann Sebastian Bachs überfordert. Ich sehe bei Bach-Konzerten immer irgendwelche Männer, die schlafen. Musik ist eine Frage der persönlichen Präferenz und Gewohnheit. Es geht um die Frage, wie sehr ich mich auf Neues einlassen will. Wenn jemand heroisch-heldenhafte Gefühle braucht, ist er bei Wagners „Siegfried“ sicher gut aufgehoben.

Die sexuelle Belästigung von Künstlerinnen ist unter dem Schlagwort „MeToo“ thematisiert worden. Haben Sie Übergriffe erlebt? Sun: Natürlich ist das ein Thema. Die „MeToo“-Debatte ist wahnsinnig wichtig und darf nicht verpuffen. Betroffene Frauen müssen Hilfe erhalten. Nicht nur im Filmgeschäft, auch in der Opernwelt gibt es körperliche Übergriffe. Dirigenten, Kollegen, Pianisten, aber auch Journalisten glauben, dass sie sich etwas abstauben dürfen.

Sexuelle Belästigung ist weit verbreitet?

Sun: Es fängt damit an, dass Veranstalter oder Komponisten, auch alte, plötzlich die Hand auf den Hintern einer Künstlerin legen oder sie zu sich auf den Schoß ziehen. Das passiert auch mir selbst heute manchmal noch. Ich kenne auch weibliche Magazin-Chefinnen, die sexuelle Gefälligkeiten von Kollegen von mir erwartet haben, nur weil sie Interviews platzieren sollten. Es geht um Machtmissbrauch. Es ist auch eine Form von Machtmissbrauch, wenn Frauen Männern erlogene Geschichten anhängen.

Gibt es Anzeichen dafür, dass die MeToo-Debatte zum Umdenken führt?

Sun: Es braucht einen neuen Kodex im Umgang zwischen Frauen und Männern hinsichtlich dessen, was zulässig ist und was gar nicht geht. In der jüngeren Generation wird das Bewusstsein dafür schon immer stärker.