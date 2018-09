Kufstein – Eine neue Initiative für Kreative wurde gestern in Kufstein präsentiert – der Name ist gleichzeitig Programm: Der Verein „Netzwerk Kultur“ will Kunst- und Kulturschaffende in den Regionen Kufstein und Umgebung, Untere Schranne und Kaiserwinkl (KUUSK) miteinander verbinden. „Es gibt viele Menschen mit guten Ideen in der Umgebung, denen oft nur das Wissen fehlt, wie man diese umsetzen kann“, erklärt Vereinsobfrau Hildegard Reitberger. Der Verein nehme dabei in erster Linie eine beratende Funktion ein, führe Veranstalter und Schaffende zusammen und stehe für organisatorische Fragen zur Verfügung. In Ausnahmefällen sei auch Hilfe finanzieller Art möglich, etwa bei der Ausfallshaftung, meint Reitberger. Derzeit besteht der Vorstand aus zehn erfahrenen Personen aus den Bereichen Musik, Theater, Kunst, aber auch Tourismus und Marketing. Auch gemeinsame Festivals und Aktionen, eine Datenbank Kulturschaffender und ein Theaterpass sollen dazu beitragen, dass die Mitglieder von Synergieeffekten profitieren. Einen Fokus setzt man dabei auf zeitgenössische Kunst „mit innovativem Charakter“.

Wie das aussehen könnte, wird sich vom 25. bis 28. Oktober zeigen. Dann stehen beim ersten Vereinsprojekt die „Tage der bildenden Kunst“ im Kultur Quartier an. 14 Künstler aus den zwölf KUUSK-Gemeinden Kufstein, Ebbs, Erl, Niederndorf, Niederndorferberg, Schwendt, Rettenschöss, Kössen, Walchsee, Langkampfen, Thiersee, Schwoich sowie Bad Häring präsentieren in einer gemeinsamen Vernissage ihre Werke zum Thema „Krieg und Frieden“. „Gleichzeitig spielt das Stadttheater an diesen Tagen abends wieder den ‚Käfig voller Narren‘. Die 600 Besucher werden damit automatisch auf die Kunstwerke aufmerksam“, freut sich Reitberger über diese „Symbiose“.

Unterstützt wird der Verein von der Stadt Kufstein, die etwa die Hälfte der Mietkosten im Kultur Quartier beisteuert bzw. personell im Marketingbereich aushilft. Der Leader-Verein KUUSK finanzierte bereits die Gründung mit 10.000 Euro, daneben gibt es private Sponsoren. Im kommenden Jahr hofft man auch auf Förderungen seitens des Landes.

Beteiligen dürfen sich übrigens alle Künstler, die „zumindest einen Bezug zu einer der teilnehmenden Gemeinden“ aufweisen können, meint Vorstandsmitglied Bernhard Geisler. Die Mitgliedschaft kostet für Vereine 100 Euro im Jahr, von Einzelpersonen werden 40 Euro verlangt.

Gleichzeitig zur Ausstellung im Kultur Quartier öffnen an den drei „Tagen der bildenden Kunst“ mehr als 25 Künstler ihre Ateliers (jeweils 15 bis 19 Uhr; www.kultur.kufstein.at). „Kunst, die keiner zu sehen bekommt, ist tote Kunst“, freut sich die freischaffende Künstlerin Thea Barth. Bildende Kunst hätte sonst wenig Platz in der Öffentlichkeit. „Für Künstler ist es auch schwierig, an neue Kunden zu kommen. Und man lebt ja schließlich auch davon“, pflichtet ihr Kollege Josef Huber aus Ebbs bei. (jazz)