Wien — Romy Schneider. Das ist ein Name, der längst zu einem Mythos geworden ist. Ein Mythos, der vor allem mit einer sagenhaften Schauspiel-Karriere, mit Glamour, aber auch mit zahlreichen privaten Tragödien in Verbindung gebracht wird. Den Großteil ihres kurzen Lebens widmete Romy Schneider dem Film. Anlässlich ihres 80. Geburtstages wird die 1938 in Wien geborene Schauspielerin im TV umfangreich gewürdigt — sowohl mit Wiederholungen ihrer Klassiker, als auch mit Dokumentationen und Porträts, die Einblick in ihr Seelenleben gewähren.

In mehr als 60 Produktionen ist Romy Schneider im Laufe ihres Lebens vor der Kamera gestanden. Erstmals 1953 als 15-Jährige in "Wenn der weiße Flieder wieder blüht", ein letztes Mal kurz vor ihrem Tod im Jahr 1982 in "Die Spaziergängerin von Sans-Souci". Beide Filme werden im Rahmen des ORF-Programmschwerpunktes gezeigt. Das detaillierte TV-Programm vom Montag, 17. September bis zum Sonntag, 23. September finden Sie in den Factboxen.

Die Tragik ihres Lebens begann aber wohl mit ihrem größten Kinoerfolg, der zuckersüßen „Sissi"-Trilogie (1955-1957), die ORF 2 am Samstag ab 9.35 Uhr zeigt. Danach wurde Romy Schneider zur Filmrebellin — wie beispielsweise in „Eine einfache Geschichte" (17.9., 20.15 Uhr, ARTE), in der sie als geschiedene Enddreißigerin eine Ab­treibung durchführen lässt.

Von der Kaiserin zur Rebellin

Zarte 17 war Romy Schneider, als sie erstmals „Sissi" spielte, doch das Zwangskorsett der liebreizenden, herzensguten Kaiserin erdrückte sie. Stattdessen zeigte sie als lesbische Waise in „Mädchen in Uniform" (22.9., 20.15 Uhr, SERVUS TV) ein neues Profil, eine tabuisierte Sexualität. Mit den Rollen einer bisexuellen Karrierefrau in "Die Bankiersfrau", einer Ehebrecherin im erotischen Thriller "Swimmingpool" und einer erfolglosen Schauspielerin, die Soft-Pornos dreht, um sich über Wasser zu halten ("Nachtblende"), versuchte sie der deutsch-österreichischen Sissi-Spießigkeit endgültig zu entkommen.

Unveröffentlichtes Material

Aber nicht nur ihren besten Rollen, auch ihrem turbulenten Leben widmen sich die TV-Sender. So ist der Mythos Romy Schneider gleich zum Auftakt auf ORF 2 Thema im "kultur.Montag". Für die knapp einstündige Doku "Ein Abend mit Romy" stellte Alice Schwarzer bisher unveröffentlichte Tonaufnahmen mit einem Interview mit Romy Schneider aus dem Jahr 1976 zur Verfügung. Darin gibt sich Schneider, die sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Gipfel ihrer Karriere befindet, sehr offen. Sie berichtet über Einsamkeit, innere Zerissenheit und die Traumata ihrer Jugend.

Am Mittwoch zu Mitternacht zeigt Romy Schneider im Bayerischen Rundfunk (BR) in der bösen Satire "Das wilde Schaf" viel nackte Haut. Zuvor, um 22.45 Uhr, bietet der BR mit dem Dokumentarfilm „Romy — Porträt eines Gesichts" einen faszinierenden Blick auf die 27-jährige Romy Schneider , die sich damals auf der Suche nach ihrem künstlerischen Selbstverständnis befand. Tipp für die Anti-Nachteulen: 3SAT strahlt die Doku am Samstag um 12 Uhr mittags aus.

„Ich kann nichts im Leben, aber alles auf der Leinwand"



Und auch die Doku "Romy - La Rose" wirft einen Blick auf das faszinierende Leben Romy Schneiders. Zu sehen ist sie gleich drei Mal auf drei verschiedenen Sendern: Montag zu Mitternacht auf ORF 2, Samstag um 23 Uhr in 3SAT und am Sonntag um 10.35 Uhr in ORF III.



Biografisch wird es in "Romy — der Film" aus dem Jahr 2009, den ORF III am Samstag um 18.25 Uhr zeigt. Jessica Schwarz verkörpert in dieser Filmbiografie Schneiders Aufstieg zum Inbegriff der Sinnlichkeit — von der Sissi zur Diva — und ihre Suche nach dem privaten Glück. . Ihre innere Zerrissenheit erfasste Schneider zeit ihres Lebens aber wohl selbst am besten: „Ich kann nichts im Leben, aber alles auf der Leinwand". (tst)